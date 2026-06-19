19/06/2026

EU – Armenia

Ինչու դեռևս գործող ԱԺ-ում ընդդիմադիրները չեն մասնակցում նիստերին

infomitk@gmail.com 19/06/2026 1 min read

Ազգային ժողովում ճեպազրույցների ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանն անդրադարձել է վերջին շրջանում ընդդիմության կողմից հարցուպատասխաններին և խորհրդարանական նիստերին չմասնակցելու որոշմանը։

Նրա խոսքով՝ դա քաղաքական մարտավարության հարց է, և ընդդիմությունն ինքն է որոշում՝ մասնակցել նիստերին, թե ոչ։ Վարդանյանը նշել է, որ յուրաքանչյուր դեպքում գնահատվում է՝ արդյոք նպատակահարմար է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին լրացուցիչ հարթակ տրամադրել ելույթների համար։

Պատգամավորը նաև ընդգծել է, որ ընդդիմության մասնակցության դեպքում հաճախ հնչում են քննադատություններ՝ կողմերին միմյանց արժանի համարելու և լարվածությունը չսրելու վերաբերյալ։ Միաժամանակ, նրա գնահատմամբ, այն նիստերին, որոնց ընդդիմությունը չի մասնակցել, խորհրդարանում նկատվել են հիստերիկ պահվածք, բարձր տոնով վեճեր և վիրավորական արտահայտություններ։

Քրիստինե Վարդանյանը անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին՝ դրանք գնահատելով որպես զրպարտություն։

Պատգամավորի խոսքով՝ վարչապետը, ամբիոնից ելույթ ունենալով և հարյուր հազարավոր քաղաքացիների ընտրակաշառք ստանալու մեջ մեղադրելով, անհիմն հայտարարություններ է անում։ Վարդանյանը կոչ է արել այդ քաղաքացիներին դատարան դիմել Փաշինյանի դեմ՝ զրպարտության հիմքով և պահանջել դրամական փոխհատուցում։

Նա նաև պնդել է, որ եթե ընտրական գործընթացներում եղել են վարչական ռեսուրսի կիրառման կամ ընտրակաշառքի դեպքեր, ապա դրանց պատասխանատուն հենց գործող իշխանությունն է։ Վարդանյանի գնահատմամբ՝ ընտրակաշառք բաժանելու և ճնշումներ գործադրելու մեջ մեղադրվող միակ քաղաքական ուժը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՍԴ-ն 15 օր ժամանակ ունի․ 4 ուժ դիմել է ՍԴ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը մուտքագրվել է ՍԴ

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քոչարյանն ու Կարապետյանը կհանդիպե՞ն

19/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Բոլորը պարզապես պետք է պատճենեն իմ ասածը». Թրամփը զայրացել է Վենսի վրա Իրանի մասին ասածների համար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարից մաhաgել է «Միսիս Եվրոպա 2022» մրցույթում Հայաստանը ներկայացրած Վերա Սաֆարյանը. Լուսանկար

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմության առաջնորդները պարտավոր էին հենց այդ ժամանակ համարժեք քայլ կատարել

19/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա երեկվա հուժկու գրոհից ադրբեջանցիներ են վիրավորվել

19/06/2026 infomitk@gmail.com