Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու։ Փրկարարները կարողացել են բոլորին ջրից դուրս բերել, բայց նրանցից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։
apsny.ge-ն գրում է, որ տուժածներից մեկը ծանր վիճակում է եղել։ Շտապօգնության անձնակազմը նրան օգնություն է ցուցաբերել դեպքի վայրում, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։
Տեղեկությունների համաձայն, մահացածը 21-ամյա տղամարդ է։
Բաց մի թողեք
Ավտովթար՝ Երևանում․ Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են «Mitsubishi»-ն և «Dodge»-ը. Լուսանկար
Արզնու խճուղում բшխվել են «Nissan Tiida»-ն ու «Toyota Camry»-ն. կա վիրավոր․ Լուսանկար
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները