21/06/2026

EU – Armenia

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու։ Փրկարարները կարողացել են բոլորին ջրից դուրս բերել, բայց նրանցից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել։

apsny.ge-ն գրում է, որ տուժածներից մեկը ծանր վիճակում է եղել։ Շտապօգնության անձնակազմը նրան օգնություն է ցուցաբերել դեպքի վայրում, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։

Տեղեկությունների համաձայն, մահացածը 21-ամյա տղամարդ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Դավիթ Բեկ փողոցում բախվել են «Mitsubishi»-ն և «Dodge»-ը. Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արզնու խճուղում բшխվել են «Nissan Tiida»-ն ու «Toyota Camry»-ն. կա վիրավոր․ Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի որ երկրում է կյանքն ամենաթանկը

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբեմն թատրոնում ամենամեծ դերակատարը բեմում չէ․ Լուսանկար

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում վիճաբանությունն ավարտվել է կրակոցներով. 4 մարդ վիրավորվել է. Մանրամասներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուռեկիում ծովային հոսանքը քշել է չորս մարդու, նրանցից մեկը խեղդվել է

20/06/2026 infomitk@gmail.com