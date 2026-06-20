Լեհաստանի նախագահը Զելենսկիին զրկեց բարձրագույն պարգևից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ստորաբաժանման շուրջ վեճի պատճառով

Կարոլ Նավրոցկիի քայլը լուրջ լարվածություն է ստեղծում Ռուսաստանի դեմ պատերազմում եվրոպական ամենակարևոր դաշինքներից մեկի վրա։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանի ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին զրկել է Սպիտակ Արծվի շքանշանից՝ Լեհաստանի բարձրագույն պարգևից՝ Կիևի և Վարշավայի միջև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջանի ուկրաինական ռազմական ստորաբաժանման շուրջ ավելի ու ավելի սրվող վեճի ֆոնին։
Ուրբաթ երեկոյան այս քայլը տեղի է ունեցել Զելենսկիի Լեհաստան այցից մի քանի օր առաջ և լուրջ լարվածություն է ստեղծում Ռուսաստանի դեմ պատերազմում ամենակարևոր դաշինքներից մեկի վրա։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան քննադատել է Նավրոցկիին «ռազմավարական սխալի» համար, որից «միայն Մոսկվան է շահում»։
2022 թվականից ի վեր Վարշավան Կիևի ամենահավատարիմ կողմնակիցներից մեկն է եղել ընդհանուր թշնամու՝ Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Սակայն հարաբերությունները պատմականորեն բարդ են, և Լեհաստանի ազգայնական ճամբարը փորձել է քաղաքական կապիտալ ստանալ միգրացիայի շուրջ լարվածությունից և շեշտը դրել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ լեհերի կոտորածների վրա։
Վերջին լարվածությունը կենտրոնացած է Զելենսկու որոշման վրա՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դարաշրջանի Ուկրաինական ապստամբական բանակի (UPA) անունով զինվորական ստորաբաժանումը կոչելու վերաբերյալ։ UPA-ի մասին ցանկացած հղում Լեհաստանում ցավալի հիշողություններ է արթնացնում, քանի որ պարտիզանները տասնյակ հազարավոր լեհերի են սպանել 1943-1945 թվականներին Վոլհինիայի շրջանում էթնիկ զտումների արշավի ժամանակ։
Ուրբաթ երեկոյան Նավրոցկին՝ լեհերի դեմ նացիստական և խորհրդային հանցագործությունների մասնագետ պատմաբան, դրամատիկ քայլ կատարեց՝ զրկելով Զելենսկուին երկրի բարձրագույն ազգային պարգևից, որը շնորհվել է 2023 թվականին։
Նա պնդեց, որ իր քայլը չի ներկայացնում Լեհաստանի ռազմավարական քաղաքականության փոփոխություն պատերազմում, բայց պնդեց, որ լեհերը չպետք է «լռությամբ դավաճանեն մեր նախնիների զոհաբերությունները»։
Շեշտը դնելով կոտորածների քաղաքացիական զոհերի վրա՝ Նավրոցկին ասաց, որ «Ուկրաինայի ռազմական ստորաբաժանումներից մեկը ՀԱԿ հանցագործների անունով կոչելը ունի նշանակություն, որը շատ ավելի մեծ է, քան Ուկրաինայի ներքին գործերը»։
Լեհական զայրույթը
Անցյալ ամիս Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել հատուկ գործողությունների ստորաբաժանումը «ՀԱԿ հերոսներ» անվանելու մասին՝ նշելով, որ ցանկանում է հարգանքի տուրք մատուցել ռուսական ուժերի դեմ նրա մարտական հաջողություններին: Ուկրաինայում շատերի համար ՀԱԿ-ը համարվում է քաջարի ստորաբաժանում, որը պայքարել է և՛ նացիստների, և՛ խորհրդայինների դեմ՝ անկախ պետություն ստեղծելու անհաջող փորձի շրջանակներում։
Այդ հրամանագիրը անմիջապես բողոքի ալիք է բարձրացրել Լեհաստանի քաղաքական սպեկտրում։
Այս ամսվա սկզբին Լեհաստանում SW Research-ի կողմից անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների 51.9 տոկոսը նշել է, որ Ուկրաինայի և Զելենսկու նկատմամբ իրենց կարծիքը վատթարացել է Ուկրաինայի նախագահի որոշումից հետո։
Ե՛վ Ուկրաինայի, և՛ Լեհաստանի քաղաքական գործիչները փորձել են կանխել լիարժեք դիվանագիտական բախումը: Սիբիհան ընդգծել է, որ Ուկրաինան համագործակցում է Լեհաստանի հետ՝ պատմական լարվածությունը մեղմելու համար՝ պատերազմի ընթացքում ՀԱԿ-ի կողմից սպանված մարդկանց մնացորդները հանելով և նրանց պատշաճ հուղարկավորություն կազմակերպելով։
Նա նաև ընդգծեց, որ անվանակոչման որոշման հետևում հակալեհական տրամադրություններ չկան։
Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում Զելենսկին հանդիպեց Լեհաստանի աջ կենտրոնամետ վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ, ով Նավրոցկիի քաղաքական հակառակորդն է և ցանկանում է խուսափել պատմական պառակտումներից, որոնք կարող են ազդել ավելի լայն ռազմավարական հարաբերությունների վրա։
Երկուսն էլ ուղղակիորեն չանդրադարձան UPA վեճին, սակայն Ուկրաինայի նախագահը ընդգծեց Լեհաստանի հետ հարաբերությունների ամրությունը։
«Ես շնորհակալ եմ Լեհաստանին Ուկրաինային ռուսական ներխուժման առաջին օրերից աջակցելու համար, և սա իսկապես կարևոր բան է մեր տարածաշրջանի և ամբողջ Եվրոպայի համար», – ասաց նա։
Սպիտակ Արծվի շքանշան
Ուկրաինայի առաջնորդը Սպիտակ Արծվի շքանշանը ստացել է այն ժամանակվա նախագահ Անջեյ Դուդայից 2023 թվականին կայացած արարողության ժամանակ, որը նվիրված էր նրա դերին լեհ-ուկրաինական հարաբերությունների ամրապնդման և Ռուսաստանի ներխուժումից հետո իր երկիրը պաշտպանելու գործում։
Լեհական օրենսդրությունը թույլ է տալիս պետական պարգևը չեղյալ համարել, եթե «պարգևատրված անձը կատարել է այնպիսի արարք, որի արդյունքում այդ անձը դարձել է անարժան շքանշանի կամ պարգևի»։
Սպիտակ Արծիվը թվագրվում է 1705 թվականին և շնորհվել է այնպիսի հայտնի անձանց, ինչպիսիք են Լեհաստանի լեգենդար հակակոմունիստական առաջնորդ Լեխ Վալենսան և Հռոմի պապ Հովհաննես Պողոս II-ը, ինչպես նաև Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը, որը Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկերն էր։ Դիկտատոր Բենիտո Մուսոլինին նույնպես շքանշանի կրող էր։
Մինչև ուրբաթ այն երբեք որևէ մեկից ընդմիշտ չի զրկվել։
Արյունոտ պատմություն
Պատերազմական ժամանակներում UPA-ի կողմից զանգվածային սպանությունների և լեհ մարտիկների կողմից իրականացված ավելի փոքր մասշտաբի վրեժխնդրությունների շուրջ բախումը նորություն չէ։
Այս մահերը ստվերել են լեհ-ուկրաինական հարաբերությունները 1991 թվականին Ուկրաինայի անկախացումից ի վեր՝ պարբերաբար բորբոքվելով հուշարձանների, արտաշիրիմումների և Կիևի կողմից պարտիզանական բանակի ժառանգության նկատմամբ վերաբերմունքի շուրջ։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Լեհաստանում բուռն քննարկումներ են ծավալվել այն բանից հետո, երբ Նավրոցկին հայտարարել է, որ մտածում է Զելենսկիին մեդալից զրկելու մասին։
Գիտության փոխնախարար Անջեյ Շեպտիցկին, որի ընտանիքի լեհ-ուկրաինական ծագումը դարերի պատմություն ունի, այս ամսվա սկզբին հարձակման է ենթարկվել այն բանի համար, որ հայտարարել է, որ ՈւՄԿ-ն Ուկրաինայում տարբեր կերպ են ընկալվում։
«Դա մի ստորաբաժանում էր, որը՝ անկախ նրանից, թե ինչ եք ասում Վոլհինիայի կոտորածի մասին՝ պայքարել է Ուկրաինայի անկախության համար», – ռադիոհարցազրույցում ասել է Շեպտիցկին և ՈւՄԿ-ն համեմատել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Լեհաստանի հակակոմունիստական պարտիզանների հետ։
Դա առաջացրել է բողոքի ակցիա
«Ինչո՞ւ են այս կառավարությունում ուկրաինացիներ, որոնք վիրավորում են լեհերին»։ ասել է աջակողմյան ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության առաջատար պատգամավոր Պշեմիսլավ Չարնեկը, ով կոչ է արել Շեպտիցկիին ազատել պաշտոնից «ազգային դավաճանության» համար։
Որպես լեհ նախարար՝ Շեպտիցկին պետք է արտացոլի «լեհական տեսակետը և լեհական ազգային շահերը», – ասել է PiS-ի մեկ այլ ավագ պատգամավոր Յացեկ Սասինը։
Սակայն Շեպտիցկին չի հեռացվել կառավարությունից, և Տուսկը զգուշացրել է այն մեկնաբանություններից խուսափելու համար, որոնք «խրախուսում են մարդկանց ավելի մեծ խմբերին քսենոֆոբիա, այլ հայացքներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ արհամարհանք և այն մարդկանց նկատմամբ արհամարհանք, որոնց ծագումը չի համապատասխանում մաքուր լեհականության չափանիշներին»։
Տուսկը, որի կենտրոնամետ «Քաղաքացիական հարթակ» կուսակցությունը քաղաքական պայքարի մեջ է Նավրոցկիի և PiS-ի հետ՝ հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, զգուշացրել է, որ Կիևի հետ սրվող վեճը կարող է խաթարել լեհ-ուկրաինական միասնությունը և, ի վերջո, օգուտ բերել Ռուսաստանին։
Այս ամսվա սկզբին նա կոչ արեց Նավրոցկիին և Զելենսկիին հանդիպել՝ իրենց տարաձայնությունները հարթելու համար, և զգուշացրեց. «Հակամարտությունը ծառայում է Մոսկվայի շահերին: Սա, անշուշտ, ակնհայտ է մեզ բոլորիս համար»:
Վարշավայի և Կիևի միջև եղած պառակտումը արտացոլում է ավելի լայն լարվածությունը, որը կապված է Լեհաստանում բնակություն հաստատած հարյուր հազարավոր ուկրաինացի փախստականների հետ: Չնայած Լեհաստանի տնտեսությունում կարևոր դեր խաղալուն, նրանք դարձել են հակամիգրանտային և աջակողմյան խմբերի թիրախ:
Տուսկի կառավարությունը նաև սկսել է փուլ առ փուլ չեղարկել ուկրաինացիների համար պատերազմական ժամանակաշրջանի որոշ հատուկ աջակցության միջոցառումներ՝ խստացնելով որոշ սոցիալական նպաստների, առողջապահության և կացարանի հասանելիությունը:
Ե՛վ նախագահը, և՛ կառավարությունը ազդարարել են, որ չլուծված պատմական վեճերը մնում են հիմնական խոչընդոտ՝ գյուղատնտեսությանը, բեռնատարների վարորդներին և այլ հարցերին վերաբերող ժամանակակից թեմաների հետ համարժեք, քանի որ Լեհաստանը մտահոգված է Ուկրաինային ԵՄ-ին միանալու հնարավոր հետևանքներով:
Կիևը փորձում է կանխել, որ վեճը թունավորի հարաբերությունները հիմնական դաշնակցի հետ:
Ինչպես հունիսի 10-ին մամուլի ասուլիսում ասաց Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Գեորգի Տիխյին. «Պատմական չափումը քաղաքականության համար չէ։ Մենք շատ կցանկանայինք, որ այն մնա այնտեղ՝ պատմաբանների ոլորտում»։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները