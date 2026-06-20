Գերմանիայի ազդեցության նվազումը ոչ մեկի համար շահավետ չէ

Տնտեսական և քաղաքական իշխանությունը հեռանում է Բեռլինից։ Բայց ո՞ւր է այն գնում։
Գոտֆրիդ Լայբնիցը պնդում էր, որ յուրաքանչյուր առանձին նյութ արտացոլում է ամբողջ աշխարհը։ Մեծ փիլիսոփան սխալվեց ժամանակակից գիտության կողմից, բայց նա կարող էր ճիշտ լինել իր հայրենի երկրի տնտեսության վերաբերյալ. Գերմանիայի ներկայիս դժվարին վիճակը, կարծես, արտացոլում է Եվրոպայի տնտեսությունը որպես ամբողջություն։
Սա միայն այն պատճառով չէ, որ որպես ԵՄ ամենամեծ և ամենաարդյունաբերական երկիր, Գերմանիան հատկապես խոցելի է դաշինքի ներկայիս հիվանդությունների շարքի նկատմամբ, ներառյալ էներգակիրների բարձր գները, ԱՄՆ-ի կողմից սահմանված խիստ մաքսատուրքերը և չինական արտադրողների կողմից կատաղի մրցակցությունը։
Սա նաև այն պատճառով է, որ չնայած վերջին տարիներին համաշխարհային արտադրանքի մեջ ԵՄ-ի բաժինը նվազել է, Գերմանիայի բաժինը ԵՄ ընդհանուր ՀՆԱ-ում նվազել է։ Եվրոպան աշխարհում ավելի քիչ նշանակություն ունի, բայց Գերմանիան նաև Եվրոպայում ավելի քիչ նշանակություն ունի։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով՝ ԵՄ ներկայիս 27 անդամ պետությունների համաշխարհային ՀՆԱ-ի բաժինը կիսով չափ կրճատվել է՝ 27.43%-ից նվազելով մինչև ընդամենը 13.99% 2025 թվականին։ Գերմանիայի անկումը հատկապես կտրուկ է եղել՝ նույն ժամանակահատվածում 6.98%-ից նվազելով մինչև 2.94%, ինչը նշանակում է, որ Բեռլինի բաժինը ԵՄ ՀՆԱ-ում մեկ քառորդից ավելիից նվազել է մինչև մի փոքր ավելի քան մեկ հինգերորդ։
ԱՄՀ-ն նաև կանխատեսում է, որ այս երկու միտումներն էլ՝ այսինքն՝ ԵՄ-ի անկումը աշխարհի մնացած մասի և ԵՄ-ի ներսում Գերմանիայի անկման համեմատ, կշարունակվեն առաջիկա տարիներին։
Որոշ չափով սա անխուսափելի է, գուցե նույնիսկ արդարացի
ԵՄ-ի 450 միլիոն քաղաքացիները, ի վերջո, կազմում են աշխարհի բնակչության ընդամենը 5.5%-ը։ Գերմանիայի 84 միլիոն քաղաքացիները կազմում են այս ընդհանուր թվի մեկ հինգերորդից էլ պակասը։ Տնտեսական առումով Գերմանիան և ԵՄ-ն դեռևս գերազանցում են իրենց ժողովրդագրական կշիռը։
Սակայն անխուսափելի չէ այն, թե որքան արագ է եղել Գերմանիայի անկումը։ Մինչդեռ Հնդկաստանը, Չինաստանը և նույնիսկ որոշ ԵՄ երկրներ վերջին տարիներին աճել են արագ տեմպերով, Գերմանիայի տնտեսությունը փաստացի լճացել է 2019 թվականից ի վեր։ Մյուսների համար շատ ավելի հեշտ է հասնել, եթե դուք անշարժ մնաք։
Կարևոր է, որ Գերմանիայի տնտեսական ազդեցության անկումը, կարծես, նաև քաղաքականապես թուլացնում է այն։
2024 թվականին Բեռլինը չկարողացավ կանխել ԵՄ-ի կողմից չինական էլեկտրական մեքենաների վրա մաքսատուրքեր սահմանելը։ Նրա անցյալ տարվա ջանքերը՝ օգտագործելու 210 միլիարդ եվրո արժողությամբ սառեցված ռուսական ակտիվները, արգելափակվեց փոքրիկ Բելգիայի կողմից։ Նրա վերջին առաջարկը՝ արագացնել Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին, զայրույթով մերժվեց Կիևի կողմից։ Եվ նրա կոշտ դիմադրությունը ԵՄ հարկաբյուջետային կանոնների մեղմացմանը անտարբերորեն անտեսվեց Բրյուսելի կողմից այս ամսվա սկզբին՝ (օ՜, մեյն Գոթ, ոչ մի!) վատնող Իտալիային հանգստացնելու համար։
Բայց սա պատճառահետևանքային կապ է, թե՞ փոխկապակցվածություն։ Մի՞թե Գերմանիայի քաղաքական նշանակության նվազումը պայմանավորված չէր այլ գործոններով, ինչպիսիք են երկրի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի անփորձությունը կամ նույնիսկ անգործունակությունը, այլ ոչ թե նրա տնտեսական ծանրության նվազումը։
Շատերն են կասկածում, որ դա կարող է լինել
«Տնտեսական գործոնները կարող են նպաստել, բայց ես կարծում եմ, որ եվրոպական համակարգի ամբողջ վերակազմավորումն ավելի շատ պայմանավորված է Գերմանիայում քաղաքական առաջնորդության և քաղաքական նախաձեռնության բացակայությամբ, ինչպես նաև ռիսկի դիմելու անկամությամբ», – ասում է Լին Զելլեն, Արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի Եվրոպական կենտրոնի ղեկավարը։
Կամ, ինչպես կարող էր ասել Լայբնիցը. Գերմանիան կարող է տառապել նախապես հաստատված տնտեսական և քաղաքական (ան)ներդաշնակությունից։
Աշխարհաքաղաքական էնտրոպիա․ Բայց մի՞թե չպետք է սա տոնել
Ի վերջո, ԵՄ շատ փոքր երկրներ վաղուց բողոքում են, որ իշխանությունը չափազանց կենտրոնացված է Գերմանիայում և դաշինքի մյուս ավանդական օրակարգ սահմանող Ֆրանսիայում։
Ավելին, համաշխարհային մակարդակով, շատ զարգացող երկրներ, մասնավորապես 11 երկրներից բաղկացած «ԲՐԻԿՍ» խմբի անդամները, որոնց թվում են Չինաստանը, Հնդկաստանը և Բրազիլիան, ջերմորեն ողջունել են աշխարհի «բազմաբևեռացումը», որը, նրանց պնդմամբ, ստեղծում է «ավելի քիչ անհավասար» համաշխարհային աշխարհաքաղաքական կարգ։
Չնայած, անշուշտ, կան պատճառներ ողջունելու իշխանության այս տարածումը. զարգացող երկրները, անշուշտ, արժանի են ավելի մեծ ձայնի համաշխարհային ասպարեզում, այն նաև ներառում է զգալի ռիսկեր։
Մեկն այն է, որ ԵՄ-ի ներսում իշխանության այլ կենտրոններ, կարծես, չեն ի հայտ գալիս։
Այս փաստը որոշ չափով զարմանալի է։ Ի վերջո, կարելի էր մտածել, որ Իսպանիան, որի տնտեսությունը վերջին տարիներին զգալիորեն գերազանցել է Գերմանիայի տնտեսությունը, այժմ կդառնար ԵՄ այլընտրանքային հզորության կենտրոն։ Լեհաստանի արագ ռազմական ընդլայնումը և Եվրոպայի արևելյան պատնեշը Ռուսաստանի դեմ, հավանաբար, կհանգեցնեին նույն բանի։
Բայց նրանք այդպես չեն արել
«Ես կասեի, որ ներկայումս իշխանությունը հեռանում է Փարիզից և Բեռլինից», – ասում է Սելլեն։ «Բայց այն որևէ տեղ չի շարժվում»։
Այս կետը վառ կերպով ցուցադրվեց այս շաբաթ Բրյուսելում կայացած ԵՄ գագաթնաժողովում, որտեղ առաջնորդները՝ տարբեր համակցություններով և կոալիցիաներով, համաձայն չէին գրեթե ամեն ինչի շուրջ: Անկախ հարցից՝ ընդլայնում, միգրացիա, Ռուսաստան կամ ԵՄ երկարաժամկետ բյուջե՝ Եվրոպայում ոչ ոք, կարծես, ի վիճակի չէ ստանձնել ղեկը: Եվ, անխուսափելիորեն, իրականում ոչ մի էական բանի շուրջ համաձայնություն չեղավ։
«Դուք կարող եք ունենալ տարբեր կոալիցիաներ տարբեր հարցերի համար», – ասում է Սելլեն: «[Բայց] պետք է լինի շարժիչ ուժ, քանի որ հակառակ դեպքում ոչինչ չի փոխվի»:
Կարգի մասնատում
Ցավոք, մենք, հավանաբար, ականատես ենք լինում նմանատիպ դինամիկայի համաշխարհային մակարդակում։
Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ֆաբիան Զուլեգը պնդում է, որ իշխանության ներկայիս «տարածումը» նշանակում է, որ աշխարհն ավելի լավ է ընկալվում որպես «մասնատվող», այլ ոչ թե «բազմաբևեռացնող»:
Բազմաբևեռացումը «ենթադրում է, որ իշխանությունը փոխվում է», – ասում է Զուլեգը: «Մինչդեռ, իրականում, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ պարզապես ավելի դժվար է դառնում ընդհանուր որոշումներ կայացնելը [և] ընդհանուր գործողություններ ունենալը… կարծում եմ, որ բոլոր գործող անձինք կորցրել են համատեղ գործելու կոլեկտիվ ուժը»։
Բայց մի՞թե Չինաստանի վերելքը, որի մասին նույնպես անարդյունք քննարկեցին ԵՄ առաջնորդները այս շաբաթ, չի հակասում դրան։ Անշուշտ, Պեկինի աճող արտադրական հզորությունը, կարևորագույն մատակարարման շղթաների նկատմամբ գերիշխանությունը և աշխարհաքաղաքական ինքնավստահության աճը ցույց են տալիս, որ այն դառնում է, իրականում, այն արդեն դարձել է, այլընտրանքային ուժի կենտրոն։
Զուլեգը, սակայն, պնդում է, որ Պեկինի վերելքը լավագույն դեպքում ցույց է տալիս, որ աշխարհը դառնում է երկբևեռ, այլ ոչ թե բազմաբևեռ։
«Եթե մենք իսկապես բազմաբևեռ աշխարհ ունենայինք… մենք կտեսնեինք նաև Չինաստանից հեռանալու տեղաշարժ», – ասում է նա։ «Եվ ես չեմ տեսնում, որ դա տեղի է ունենում»։
Ցավոք, այս մասնատման հիմքում ընկած կառուցվածքային ուժերը՝ տնտեսական ազգայնականության աճը, պոպուլիզմի աճը և մեծ տերությունների մրցակցության աճը, նշանակում են, որ այն, հավանաբար, կարող է միայն մեղմվել, այլ ոչ թե շրջվել։
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այս միտման մեղմացման համար անհրաժեշտ կլինեն առաջնորդներ, որոնք ունեն ուժեղ ներքին աջակցություն կամ, ավելի կարևորը՝ քաղաքական քաջություն, ինչը Եվրոպայի ներկայիս վարչապետների և նախագահների խմբին հիմնականում բացակայում է։
«Կարծում եմ՝ մենք չունենք այնպիսի առաջնորդներ, որոնք կարող են համոզել դժկամ բնակչությանը», – ասում է Զուլեգը՝ հավելելով, որ, հեգնանքով, առաջնորդների քաղաքական կաթվածահարությունը միայն ուժեղացնում է հակաիշխանական կուսակցությունների ուժը։
«Մենք ոչինչ չենք անում, որովհետև չափազանց վախեցած ենք… և հետո պոպուլիստների համար հեշտ խաղ է դառնում ասել. «Դուք արդյունք չեք տալիս», – ասում է նա։
Նման հոռետեսությունը, իհարկե, չէր խանգարի Լայբնիզին՝ անխոնջ լավատեսի, որը հավատում էր, որ մենք ապրում ենք բոլոր հնարավոր աշխարհներից լավագույնում։
Հաշվի առնելով Եվրոպայի ներկայիս դժվարին վիճակը, մարդ գրեթե կցանկանար, որ նա ճիշտ լիներ։
Տնտեսական նորությունների ամփոփում
Բրյուսելը կոչ է անում ԵՄ բանկային ոլորտին «խուսափել զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից»։ Եվրոպական հանձնաժողովի բանկային մրցունակության վերաբերյալ երկար սպասված զեկույցի նախագծում, որը Euractiv-ը տեսել է, նշվում է, որ Եվրոպայի ֆինանսական հատվածի վերակենդանացումը կպահանջի «մշակութային տեղաշարժ»՝ բանկային վերահսկիչների և կարգավորող մարմինների ներկայիս «զրոյական ռիսկի հանդուրժողականությունից»։ «ԵՄ միասնական բանկային շուկայի մրցունակության բարելավումը կարող է խթանել ԵՄ տնտեսության մրցունակությունը», – նշվում է զեկույցում, որը պաշտոնապես հրապարակվելու է հուլիսին։ «Այնուամենայնիվ, սա նաև պահանջում է մշակութային տեղաշարժ բանկային շուկայի բոլոր շահագրգիռ կողմերի կողմից»։
Գործարարները տագնապ են հնչեցնում ԵՄ տնտեսության վերաբերյալ։ Բրյուսելում գործող BusinessEurope լոբբիստական խումբն այժմ կանխատեսում է, որ այս տարի դաշինքը կընդլայնվի ընդամենը 1.2%-ով, քանի որ զգուշացրել է, որ դաշինքի տնտեսական հեռանկարը «շարունակում է ծանրաբեռնված լինել» էներգակիրների բարձր գներով, ներդրումների ցածր մակարդակով և աշխարհաքաղաքական անորոշությամբ։ Խումբը նաև կոչ է արել ԵՄ առաջնորդներին արագացնել դաշինքի միասնական շուկայի խորացման, երրորդ երկրների հետ առևտրային կապերի խորացման և «ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների կայունացման և Չինաստանի հետ հարաբերություններում նոր հավասարակշռություն գտնելու ջանքերը»։
ԵՄ-Չինաստան կապերը հասնում են եռման կետին։ Եվրոպական առաջնորդները քննարկեցին ԵՄ-ի և Չինաստանի միջև ավելի ու ավելի լարված հարաբերությունները, երբ հինգշաբթի օրը հավաքվեցին Բրյուսելում, մի հանդիպման ժամանակ, որը վերլուծաբաններից մեկը նկարագրեց որպես «Եվրոպայում Չինաստանի շուրջ բանավեճի վերջին տարիների ամենակարևոր պահերից մեկը»։ Սակայն հանդիպումը հիմնականում կենտրոնացավ ԵՄ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա, այն բանից հետո, երբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան իր գլխավոր օգնականին հանձնարարեց ոչ պաշտոնապես կապ հաստատել Կրեմլի հետ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները պահանջում են ֆոն դեր Լեյենի գործիքները Չինաստանի դեմ
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի համար չի առաջադրվի
ԵՄ-ն ողջունում է ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը՝ «թանկարժեք պատերազմի» ավարտի վերաբերյալ