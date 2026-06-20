20/06/2026

EU – Armenia

Եթե Բելառուսը չվերացնի ռուսական զորքերին աջակցող գործոնները, դա կանի Ուկրաինան. Զելենսկի

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր ունեցած տվյալների համաձայն՝ Բելառուսի տարածքում գործում են ռետրանսլյատորներ, որոնք օգտագործվում են ռուսական զորքերի շահերից ելնելով, իսկ բելառուսական վառելիքը մատակարարվում է Ռուսաստան։

Զելենսկու խոսքով՝ Մինսկին մեկ շաբաթ ժամանակ է տրվել նշված գործոնները վերացնելու համար։ Հակառակ դեպքում, ինչպես նշել է Ուկրաինայի նախագահը, «դա կանի Ուկրաինան»։

Միաժամանակ Զելենսկին հերքել է բելառուս երեխաներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա հարձակմանը Ուկրաինայի մասնակցության վերաբերյալ մեղադրանքները՝ տեղի ունեցածը որակելով «սադրանք»։

Նա ընդգծել է, որ ուկրաինական կողմը որևէ առնչություն չունի այդ միջադեպի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com