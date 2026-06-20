20/06/2026

EU – Armenia

Թրամփը հայտարարել է Իրանի նկատմամբ «լիակատար ռազմական հաղթանակի» մասին

infomitk@gmail.com 20/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Axios-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանի հետ վերջին հակամարտության համատեքստում ուժի կիրառման հարցում որևէ սահմանափակում չի տեսնում և անդրադարձել է Մերձավոր Արևելքում Վաշինգտոնի ռազմական ու դիվանագիտական գործողություններին։

Լրագրող Սթիվ Կապուտոյի հարցին, թե ինչ եզրակացություններ է արել նախագահական իշխանության սահմանների վերաբերյալ, Թրամփը պատասխանել է. «Դրանք չկան։ Ոչ մի սահմանափակում չկա։ Ես դեռ նման դաս չեմ քաղել։ Գիտեմ, որ դրանք գոյություն ունեն, բայց իրականում սահմաններ չկան»։

Նա նաև հայտարարել է, որ ռազմական առումով Միացյալ Նահանգները «լիովին ջախջախել է» իր հակառակորդներին։

Թրամփի հայտարարությունները հնչել են Իրանի հետ լարվածության և Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ գործողությունների շուրջ շարունակվող քննարկումների ֆոնին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները

20/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջորջիա Մելոնին հակադարձում է Թրամփի «ամբողջովին հորինված պնդումներին»

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ առաջնորդները նպատակ ունեն հոկտեմբերին համաձայնության գալ 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի նախագծի շուրջ

20/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում

20/06/2026 infomitk@gmail.com