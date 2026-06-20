Թրամփը հայտարարել է Իրանի նկատմամբ «լիակատար ռազմական հաղթանակի» մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Axios-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանի հետ վերջին հակամարտության համատեքստում ուժի կիրառման հարցում որևէ սահմանափակում չի տեսնում և անդրադարձել է Մերձավոր Արևելքում Վաշինգտոնի ռազմական ու դիվանագիտական գործողություններին։
Լրագրող Սթիվ Կապուտոյի հարցին, թե ինչ եզրակացություններ է արել նախագահական իշխանության սահմանների վերաբերյալ, Թրամփը պատասխանել է. «Դրանք չկան։ Ոչ մի սահմանափակում չկա։ Ես դեռ նման դաս չեմ քաղել։ Գիտեմ, որ դրանք գոյություն ունեն, բայց իրականում սահմաններ չկան»։
Նա նաև հայտարարել է, որ ռազմական առումով Միացյալ Նահանգները «լիովին ջախջախել է» իր հակառակորդներին։
Թրամփի հայտարարությունները հնչել են Իրանի հետ լարվածության և Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ գործողությունների շուրջ շարունակվող քննարկումների ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Ո՞վ է Էնդի Բըրնհեմը։ Վերադարձող պատգամավորը պատրաստվում է մարտահրավեր նետել Քիր Սթարմերին. Լուսանկարներ
ԵՄ հանձնաժողովը հաստատում է Հունգարիայի վերանայված 10 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը Մագյարիայի առաջին ԵՄ գագաթնաժողովում
«Ոչ թե մեր Եվրոպան». Մակրոնը և Սանչեսը քննադատում են միգրանտների համար «անարդյունավետ» վերադարձի կենտրոնները