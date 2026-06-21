Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

Բադեն-Վյուրտեմբերգի ճամբարում կայծակը հարվածել է ջերմաստիճանի կտրուկ անկմանը։ Մի քանի մարդ վիրավորվել է։
Մոտ 120 թիմեր մեկնել էին Բադեն-Վյուրտեմբերգի Ռաստատ քաղաքում անցկացվող հանդբոլի խոշոր մրցաշարի, երբ ուժեղ փոթորիկը դրամատիկ տեսարաններ է առաջացրել մարզադաշտում, որը նաև օգտագործվում էր որպես ճամբարային տարածք։
Մոտավորապես ժամը 23:00-ին տարածքում գտնվող վրանները վտանգի տակ էին փոթորկի պատճառով, SWR-ին հայտնել է ոստիկանության խոսնակը։
Երբ մի քանի մարդ փորձում էր պաշտպանել դրանք, կայծակը հարվածել է տարածքին՝ վիրավորելով ութ մեծահասակի և մեկ 13-ամյա երեխայի։ Մեկ մարդ ծանր վիրավորվել է, իսկ մյուսները՝ թեթև վնասվածքներ։
Բադեն-Վյուրտեմբերգի Շվաբիական Յուրա շրջանի Մյունսինգեն-Դոտինգեն մարզադաշտում կայծակի հարվածից մեկ մարդ վիրավորվել է։
Ոստիկանության տվյալներով՝ կայծակը հարվածել է վրանի մոտ, որտեղ 71-ամյա կինը սնունդ էր պատրաստում։ Նա էլեկտրական ցնցում է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց՝ հետազոտության համար։
Մյունսինգեն քաղաքի մեծ մասը նույնպես ուրբաթ երեկոյան էլեկտրաէներգիայի անջատում է ստացել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ պատճառը, հավանաբար, երկու կայծակնային հարվածներն են եղել։
Այնուամենայնիվ, ոստիկանության խոսնակը հայտնել է, որ պարզ չէ, թե որտեղ է կայծակը հարվածել։ Ենթակայանն ինքնին մնացել է անվնաս։ Սկզբում ոստիկանությունը հայտնել էր, որ կայծակը հարվածել է ենթակայանին։
Սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ բնակիչներ հայտնել են էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին ամբողջ քաղաքում։ Ոստիկանության տվյալներով՝ էլեկտրաէներգիան վերականգնվել է մոտ 90 րոպե անց։
Գերմանիայի օդերևութաբանական ծառայությունը (DWD) հայտարարել է, որ շաբաթ երեկոյան կրկին հնարավոր են ամպրոպներ, չնայած դրանք, ինչպես սպասվում է, ավելի քիչ ուժգին կլինեն, քան նախորդ օրը։ Կիրակի և երկուշաբթի օրերին օդերևութաբանները նույնպես կանխատեսում են ծայրահեղ շոգ։ Բադեն-Վյուրտեմբերգում նախորդ հունիսյան շոգի ռեկորդը կարող է նույնիսկ գերազանցվել։
Օդերևութաբանները նաև կանխատեսում են բարձր ջերմաստիճաններ Բավարիայում, Հեսսենում, Ռեյնլանդ-Պֆալցում, Սաարլանդում և Հյուսիսային Հռենոս-Վեստֆալիայի, Ստորին Սաքսոնիայի, Բեռլինի և Բրանդենբուրգի որոշ հատվածներում։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով
ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ժամանել են Շվեյցարիա՝ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների համար