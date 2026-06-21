21/06/2026

EU – Armenia

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Անգլիայի հարավ-արևելքում դեպքի վայր են ժամանել ավելի քան 20 շտապօգնության մեքենա, վեց օդային շտապօգնության մեքենա և մասնագիտացված վտանգավոր գոտիների արձագանքման խմբեր։

Ուրբաթ օրը Մեծ Բրիտանիայի Բեդֆորդի շրջանում երկու գնացքների բախումից հետո մահացել է գնացքի մեքենավարը, որը հայտարարվել է խոշոր միջադեպ։

East Midlands Railway (EMR) ընկերությունը հայտարարել է, որ իր ժամը 16:40-ի Քորբիից դեպի Լոնդոն Սուրբ Պանկրաս գնացքը բախվել է ժամը 15:50-ի Նոթինգհեմից դեպի Լոնդոն Սուրբ Պանկրաս գնացքին Բեդֆորդ Սաութում։

«Ցավոք, այս միջադեպի արդյունքում մահացել է EMR գնացքի մեքենավարը, իսկ ուղևորներից մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել», – ասվում է երկաթուղային ընկերության հայտարարության մեջ։

Շաբաթ օրը Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտային ոստիկանության պետ Լյուսի Դ’Օրսին ասել է, որ վթարից հետո վնասվածքներ ստացած ավելի քան 80 մարդ բուժօգնություն է ստացել, իսկ 28-ը մնում են հիվանդանոցում։ Նա հավելել է, որ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում։

Ուղևորներից մեկը BBC-ին ասել է, որ իրեն զգացել է այնպես, կարծես «ռումբի պայթյունի մեջ է եղել»։

«Երբ ես վեր կացա, տեսա մարդկանց արյունոտ դեմքերը, ոտքերը կոտրված էին թվում, և ամենուր ծուխ կար», – ասաց նա։

Անգլիայի հարավ-արևելքում դեպքի վայր են ժամանել ավելի քան 20 շտապօգնության մեքենա, վեց օդային շտապօգնության մեքենա և մասնագիտացված վտանգավոր գոտիների արձագանքման խմբեր։

X-ում գրառման մեջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը միջադեպը անվանել է «խիստ մտահոգիչ» և շնորհակալություն է հայտնել արտակարգ ծառայություններին «արագ արձագանքի» համար։

«Առաջին հերթին, իմ մտքերը ցավոք սրտի կյանքը կորցրած անձի ընտանիքի և ծանր վիրավորվածների հետ են», – ասաց նա։

EMR-ի կառավարիչ տնօրեն Ուիլ Ռոջերսն ասաց. «Մենք այժմ դեպքի վայրում ենք և սերտորեն համագործակցում ենք Network Rail-ի և արտակարգ ծառայությունների հետ՝ ներգրավվածներին աջակցելու և ընթացիկ արձագանքին նպաստելու համար»։

«Երբ անմիջականորեն տուժածներին օգնություն ցուցաբերվի, մենք ամեն ինչ կանենք՝ երկաթուղային վթարների հետաքննության բաժնի հետ համագործակցելով պատճառը պարզելու համար», – ավելացրեց նա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ժամանել են Շվեյցարիա՝ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների համար

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com