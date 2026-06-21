Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

Կիևի կողմից Ռուսաստանի էներգետիկ արդյունաբերության վրա հարձակումը Ղրիմում լուրջ վառելիքի ճգնաժամ է առաջացրել՝ բենզալցակայանների մոտ երկար հերթերով և սահմանափակ մատակարարմամբ։
Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմում բենզինի վաճառքը կդադարեցվի կիրակի առավոտից, քանի որ թերակղզում վառելիքի ճգնաժամը խորանում է։
«Այսօր՝ հունիսի 21-ին, ժամը 9:00-ից սկսած, Ղրիմի բենզալցակայաններում վառելիքի վաճառքը կդադարեցվի կանխիկ, անկանխիկ վճարումների և ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար վաուչերների համար», – Telegram-ում գրառման մեջ հայտարարել է Ղրիմի Մոսկվայի կողմից աջակցվող նահանգապետ Սերգեյ Ակսյոնովը։
«Վառելիքը կվաճառվի միայն այն պետական մարմիններին, որոնք ապահովում են Ղրիմի Հանրապետության գործունեությունը և անվտանգությունը», – հավելեց նա՝ միաժամանակ խնդրելով բնակիչներին պահպանել հանգստություն։
Կիևի կողմից Ռուսաստանի էներգետիկ արդյունաբերության վրա հարձակումը Ղրիմում լուրջ վառելիքային ճգնաժամ է առաջացրել՝ բենզալցակայանների մոտ երկար հերթերով և սահմանափակ մատակարարմամբ։
Վերջին ամիսներին Ուկրաինան ավելի ու ավելի հաճախ է հարձակվում ռուսական նավթային օբյեկտների վրա՝ հարվածելով նավթավերամշակման գործարաններին, տերմինալներին և պահեստներին, ինչպես նաև Ղրիմ մեկնող վառելիքի բեռնատարներին։
Կիրակի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարեց, որ իր ուժերը հարվածել են «Ղրիմի կամրջի երկու կողմերում գտնվող օբյեկտներին», այդ թվում՝ «Կրասնոդարի մարզում նավթ տեղափոխելու համար օգտագործվող ծովային լոգիստիկային և ժամանակավորապես օկուպացված Կերչում գտնվող նավթային պահեստին»։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը հայտարարել է, որ Կիևը փորձում է մեկուսացնել Ղրիմը՝ օգտագործելով անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներ։
«Լոգիստիկան կտրվում է», – ասաց նա Pressing YouTube ալիքին տված հարցազրույցում։
«Կարծես թե մոտ ապագայում Ղրիմը կվերածվի կղզու», – հավելեց նա։ «Սա կարող է հանգեցնել ռուսների համար շատ անսպասելի հետևանքների»։
Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի հարձակումների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22-ը, կիրակի օրը հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Դնեպրոպետրովսկի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Գանժայի խոսքով՝ Դնեպրոպետրովսկի երեք շրջանների վրա հարձակումների ալիքի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, ինըը՝ վիրավորվել։
Պոլտավայի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վիտալի Դյակիվնիչը հայտնել է, որ շաբաթ օրը Պոլտավայի շրջանում հարված է հասցվել նաև երկու խանութի։
Դյակիվնիչի խոսքով՝ հարձակման հետևանքով զոհվել է երկու մարդ, վիրավորվել՝ 13-ը։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում
Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել
ԱՄՆ-ի և Իրանի պատվիրակությունները ժամանել են Շվեյցարիա՝ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների համար