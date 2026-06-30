30/06/2026

EU – Armenia

Վանաձորում կրակոցներ են հնչել. պայմանագրային զինծառայողը հայտնել է՝ ատեստավորման է պատրաստվել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Հունիսի 28-ին կրակոցներ են հնչել Լոռու մարզում։

Ժամը 15։30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Բազումի բաժին է դիմել ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի Վանաձորի պահպանության բաժնի դատավարության մասնակիցների պաշտպանության խմբի տեսուչը և հայտնել, որ ծառայության ընթացքում Վանաձոր քաղաքի Ալավերդյան փողոցի 49Ա հասցեի մոտակայքում նկատել է տղամարդու, որը ատրճանակին նմանվող առարկայով կրակոցներ արձակելիս է եղել, ու մոտենալով պարզել է, որ վերջինս Լոռու մարզի բնակիչ 35-ամյա Ֆրունզիկ Ս․-ն է։

ՀՀ ոստիկանության գվարդիայի տեսուչին տղամարդը հայտնել է, որ ձեռքինն ատրճանակ է, պատկանում է իրեն և քանի որ ատեստավորման քննության է, մի քանի անգամ կրակել է գետնին։

Տղամարդը ինքնակամ ներկայացրել է ատրճանակը։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Բազումի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության 7-րդ կայազորային քննչական բաժին։

Կայքի տեղեկություններով՝ Ֆրունզիկ Ս․-ն ծառայում է ՀՀ ՊՆ N զորամասում որպես պայմանագրային զինծառայող։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծեծկռտnւք Երևանի անասնակերերի խանութում

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Չաղ Ռուստամ»-ի հոր սպանության վերաբերյալ նախաձեռնված քրվարույթի նախաքննությունն ավարտվել է. ինչ է պարզվել. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում թմրամիջnց պահելու դեպքեր են բացահայտվել

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com