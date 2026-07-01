01/07/2026

EU – Armenia

Հայաստանում զբոսաշրջային գնացք կգործարկի․ մանրամասներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, համագործակցելով չեխական զբոսաշրջային օպերատոր «Gepard Express»-ի հետ, կրկին զբոսաշրջային գնացք կգործարկի։

Ուղևորությունը կանցկացվի հուլիսի 4-12-ը, շուրջ 200 զբոսաշրջիկներ (հիմնականում Չեխիայից) կուղևորվեն Երևան-Վանաձոր-Այրում-Թբիլիսի-Բաթում-Երևան երթուղով։

Նրանք 8 օր կապրեն ՀԿԵ ընկերության նոր և ժամանակակից վագոններում, կայցելեն զբոսաշրջային վայրեր, կծանոթանան Հայաստանին և Վրաստանին ՀԿԵ վագոնի պատուհանից և ոչ միայն։

Սա արդեն երկրորդ ուղևորությունն է, որ կազմակերպում են ՀԿԵ–ն և չեխական ընկերությունը։ Առաջինը տեղի է ունեցել 2025 թվականին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տալլինում կանցկացվի Made in Armenia Expo ցուցահանդեսը՝ խթանելու հայ-էստոնական տնտեսական համագործակցության զարգացումը

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՌԴ-ում տնտեսական վիճակը վատթարացել է՝ հայտնել է ռուսաստանցիների 60%-ը. սա 20 տարվա ռեկորդային ցուցանիշ է

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com