Հայաստանում զբոսաշրջային գնացք կգործարկի․ մանրամասներ. Լուսանկար

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, համագործակցելով չեխական զբոսաշրջային օպերատոր «Gepard Express»-ի հետ, կրկին զբոսաշրջային գնացք կգործարկի։
Ուղևորությունը կանցկացվի հուլիսի 4-12-ը, շուրջ 200 զբոսաշրջիկներ (հիմնականում Չեխիայից) կուղևորվեն Երևան-Վանաձոր-Այրում-Թբիլիսի-Բաթում-Երևան երթուղով։
Նրանք 8 օր կապրեն ՀԿԵ ընկերության նոր և ժամանակակից վագոններում, կայցելեն զբոսաշրջային վայրեր, կծանոթանան Հայաստանին և Վրաստանին ՀԿԵ վագոնի պատուհանից և ոչ միայն։
Սա արդեն երկրորդ ուղևորությունն է, որ կազմակերպում են ՀԿԵ–ն և չեխական ընկերությունը։ Առաջինը տեղի է ունեցել 2025 թվականին։
Բաց մի թողեք
Արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լոռիում կասեցվել է պանրի արտադրամասի գործունեությունը․ Լուսանկար
Տալլինում կանցկացվի Made in Armenia Expo ցուցահանդեսը՝ խթանելու հայ-էստոնական տնտեսական համագործակցության զարգացումը
ՌԴ-ում տնտեսական վիճակը վատթարացել է՝ հայտնել է ռուսաստանցիների 60%-ը. սա 20 տարվա ռեկորդային ցուցանիշ է