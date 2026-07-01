01/07/2026

EU – Armenia

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները`ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է հրամանագրեր, որոնց համաձայն՝
գեներալ-մայոր Գարեգին Պողոսյանը նշանակվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար՝ ազատվելով 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից,
գեներալ-մայոր Սիմոն Նազարյանը նշանակվել է 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար՝ ազատվելով 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից,
գնդապետ Արծրուն Հովհաննիսյանը նշանակվել է ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ:

Այս մասին սոցցանցի իր էջում հայտնել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հասմիկ Ավագյանն ու Դանիել Դանիելյանն ազատվել են ԿԳՄՍ փոխնախարարի պաշտոններից. Լուսանկարներ

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը հայտնել է, թե ինչու են հեռախոսների IMEI համարների գրանցվելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու այդպես էլ չեն արձագանքում Ադրբեջանի հայտարարություններին

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com