01/07/2026

EU – Armenia

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

Սահմանադրական դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու գործով որոշում կայացնելու համար։

Ինչպես հայտնել էինք անցնող օրերին, Սահմանադրական դատարանը հունիսի 26-ից էր սկսել գործի քննությունը։ Դատարանի որոշման հրապարակման վերջնաժամկետը հուլիսի 4-ն է։

Ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով Սահմանադրական դատարան են դիմել «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքը, «Միասնության թևեր» կուսակցությունը, «Դեմոկրատիա Օրենք Կարգապահություն» կուսակցությունը, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը, «Հանուն Հանրապետության» կուսակցությունը, «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքը և «Նոր ուժ» ռեֆորմիստական կուսակցությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԹՐԻՓՓ նախաձեռնությունը նույնպես իրականացվելու է ԵԱՏՄ գործող կարգավորումների շրջանակում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվելիք դատական ակտը, հիշեք, ուսանողներն էլ են կարդալու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովակիմյանը այդ շատ կարևոր հարցին չի պատասխանել

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com