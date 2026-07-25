ԻՀՊԿ-ն օգտագործում է անօրինական միգրացիոն ուղիներ՝ գործակալներին Լոնդոն տեղափոխելու համար․ «The Telegraph»

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն օգտագործում է Լա Մանշի անօրինական միգրացիոն ուղիները՝ գործակալներին Մեծ Բրիտանիա տեղափոխելու համար, գրել է «The Telegraph»-ը՝ աղբյուրներին հղում անելով։
Ըստ թերթի՝ իրանցի պաշտոնյաներն ասել են, որ նրանք արդեն Լոնդոնում են ու սպասում են հետագա հրամանների։
Այս երթուղիներով գործող մաքսանենգներն ասել են, որ Իրանը վերահսկում է ուղիների մի մասը, և որոշ միգրանտներ կարողանում են մուտք գործել Եվրոպա զեղչված գնով, որից հետո դառնում են Թեհրանի պարտական։
Բրիտանական MI5 անվտանգության ծառայության ղեկավարն ասել է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետախուզական գործակալությունը բացահայտել է Իրանի հետ կապված ավելի քան 20 հավանական մահացու դավադրություն։
Բաց մի թողեք
Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար
Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ
Ուիթկոֆը չլուսաբանվող այց կկատարի Մոսկվա և կներկայացնի ուկրաինական կարգավորման հինգ սկզբունքներ