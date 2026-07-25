25/07/2026

EU – Armenia

ԻՀՊԿ-ն օգտագործում է անօրինական միգրացիոն ուղիներ՝ գործակալներին Լոնդոն տեղափոխելու համար․ «The Telegraph»

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն օգտագործում է Լա Մանշի անօրինական միգրացիոն ուղիները՝ գործակալներին Մեծ Բրիտանիա տեղափոխելու համար, գրել է «The Telegraph»-ը՝ աղբյուրներին հղում անելով։

Ըստ թերթի՝ իրանցի պաշտոնյաներն ասել են, որ նրանք արդեն Լոնդոնում են ու սպասում են հետագա հրամանների։

Այս երթուղիներով գործող մաքսանենգներն ասել են, որ Իրանը վերահսկում է ուղիների մի մասը, և որոշ միգրանտներ կարողանում են մուտք գործել Եվրոպա զեղչված գնով, որից հետո դառնում են Թեհրանի պարտական։

Բրիտանական MI5 անվտանգության ծառայության ղեկավարն ասել է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետախուզական գործակալությունը բացահայտել է Իրանի հետ կապված ավելի քան 20 հավանական մահացու դավադրություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուիթկոֆը չլուսաբանվող այց կկատարի Մոսկվա և կներկայացնի ուկրաինական կարգավորման հինգ սկզբունքներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com