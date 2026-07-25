Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը Իրան կատարած այցի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Պակնեժադի հետ, հաղորդում է Mehr-ը։
Իրանի նախարարը, բարձր գնահատելով դժվարին պահերին Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությունը, վերահաստատել է հյուսիսարևմտյան հարևանի հետ իր հնարավորությունների սահմաններում համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ Թեհրանի պատրաստակամությունը:
Նա նշել է, որ երկու երկրների միջև առկա էներգետիկ գործընկերությունը հիմնված է «գազ՝ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» սկզբունքի վրա։
Պակնեժադը հայտարարել է, որ Իրանը առաջարկել է նոր առևտրային մոդել, որն ուղղված է բնական գազի արտահանման ընդլայնմանը։
Ինչպես փոխանցում է Tasnim-ը, Պաքնեժադն հավելել է, որ առաջարկի իրականացման համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն գնահատել առկա ենթակառուցվածքները և Հայաստանը որպես տարածաշրջանային տարանցիկ միջանցք օգտագործելու միջոցով հայկական շուկայից դուրս գազի առևտրի ընդլայնման նպատակահարմարությունը:
Բաց մի թողեք
2026-ի առաջին կիսամյակի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում ՀԷՑ-ն արդեն 13-րդ տեղում է․ Պետրոսյան
Տնտեսական լուրջ դժվարություններ են սպասվում
ԱՄՆ-ն առևտրային հետաքննություն է սկսում ԵՄ-ի դեմ խոշոր տեխնոլոգիական տուգանքների պատճառով