25/07/2026

EU – Armenia

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը Իրան կատարած այցի շրջանակում հանդիպում է ունեցել Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Պակնեժադի հետ, հաղորդում է Mehr-ը։

Իրանի նախարարը, բարձր գնահատելով դժվարին պահերին Հայաստանի ցուցաբերած աջակցությունը, վերահաստատել է հյուսիսարևմտյան հարևանի հետ իր հնարավորությունների սահմաններում համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ Թեհրանի պատրաստակամությունը:

Նա նշել է, որ երկու երկրների միջև առկա էներգետիկ գործընկերությունը հիմնված է «գազ՝ էլեկտրաէներգիայի դիմաց» սկզբունքի վրա։

Պակնեժադը հայտարարել է, որ Իրանը առաջարկել է նոր առևտրային մոդել, որն ուղղված է բնական գազի արտահանման ընդլայնմանը։

Ինչպես փոխանցում է Tasnim-ը, Պաքնեժադն հավելել է, որ առաջարկի իրականացման համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն գնահատել առկա ենթակառուցվածքները և Հայաստանը որպես տարածաշրջանային տարանցիկ միջանցք օգտագործելու միջոցով հայկական շուկայից դուրս գազի առևտրի ընդլայնման նպատակահարմարությունը:

Բաց մի թողեք

1 min read

2026-ի առաջին կիսամյակի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում ՀԷՑ-ն արդեն 13-րդ տեղում է․ Պետրոսյան

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տնտեսական լուրջ դժվարություններ են սպասվում

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն առևտրային հետաքննություն է սկսում ԵՄ-ի դեմ խոշոր տեխնոլոգիական տուգանքների պատճառով

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com