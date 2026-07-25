25/07/2026

EU – Armenia

Իրավապահ համակարգին վերաբերվելու եմ որպես պոտենցիալ սաքուլիկ

infomitk@gmail.com 25/07/2026

Հիմա կա երկու Հայաստան. մեկը` հողին կպած, աշխատող, քրտնող, սրտոտ ու արդարամիտ Հայաստանը, մյուսը` բանսարկու, թարախով լցված, ստախոս, զազրախոս ու արյունոտ «Հայկական ժամանակի» Հայաստանը։ Ես վստահ եմ, որ առաջինը կհաղթի երկրորդին ու իրերը կշարունակեն կոչվել իրենց անուններով։

Իսկ մինչ այդ բոլոր այն նիկոլականներին, որոնք գնահատական չտան էս գյուղացի տղու գլխին սարքող սաքուլիկին ու նրա պահապան իրավապահ համակարգին` վերաբերվելու եմ որպես պոտենցիալ սաքուլիկ անկախ ինտելեկտի, ապրած կյանքի ու մնացած բոլոր հանգամանքների։

Միքայել Նահապետյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը՝ ռազմավարական երեք ճգնաժամերի միջև. Արա Այվազյան

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գալոչկայի» հետևից. Ինչո՞ւ են փողոցային հաշվեհարդարները շարունակվում՝ չնայած ՆԳՆ «լավ» թվերին

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարյուր անգամ դիմել եմ, ոչ մի քայլ չի արել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com