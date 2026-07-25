Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

Թողնես՝ անխտիր բոլորը խոսեն բնության պահպանման, կենդանիների խնամքի մասին ու սին պաթոսը փաթաթեն ժողովրդի պարանոցին:
Բաղրամյան 58 հասցեով օրը քանի՞ անձ է անցնում-դառնում, օրը քանի՞ պաշտոնյա է ելումուտ անում մայթի երկայնքով: Ոչ ոք չի նկատո՞ւմ աղբամանների մեջ կտրած, գցած կանաչ փարթամ ծառերը: Ոչ ոքի չի՞ հուզում այն հարցը, թե ով ու ինչ նպատակով է առողջ ճյուղերը՝ տերեւները վրան, կտրել գցել աղբամանը: Աղբահանություն իրականացնող անձնակազմը իր վերադասին չի հարցնո՞ւմ կամ տեղյակ չի՞ պահում, թե ինչ իրավունքով են ծառը կտրում նետում:
Տոտալ անտարբերություն, ոչ միայն՝ քաղաքապետարանի, համայնքապետարանի, Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի ՀՈԱԿ-ի, աղբահանության աշխատակիցների, այլ նաեւ հասարակ քաղաքացիների կողմից: Շենքում բնակվողների տարածքով անցուդարձ անողների, խանութ աշխատացնողների կողմից չի՞ նկատվում աղետը…
Հետո թողնեն մեծ-մեծ խոսեն՝բնապահպաններն ու մնացածը, թե բա՝ պահենք բնությունը, բայց դրա համար «նա վսյակի» մեզ գրանտներ ուղարկեք: Երեւան քաղաքի ավագանու անդամնե՛ր, բա նստած քաղաքապետարանի նիստերին, ձեզ կոտորելով, ներկայացնում եք իբր սրտացավ եք Երեւանի համար, ո՞ւր եք, ինչո՞ւ ձայններդ չի լսվում: Հա, չէիք տեսել, լավ կներեք, վայելեք ձեր ծովափնյա հանգիստները: Հետո հենց վերադառնանք, նոր կլացեք…
ՆԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Բաց մի թողեք
Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար
Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար
Որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը