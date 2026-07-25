25/07/2026

EU – Armenia

Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Թողնես՝ անխտիր բոլորը խոսեն բնության պահպանման, կենդանիների խնամքի մասին ու սին պաթոսը փաթաթեն ժողովրդի պարանոցին:

Բաղրամյան 58 հասցեով օրը քանի՞ անձ է անցնում-դառնում, օրը քանի՞ պաշտոնյա է ելումուտ անում մայթի երկայնքով: Ոչ ոք չի նկատո՞ւմ աղբամանների մեջ կտրած, գցած կանաչ փարթամ ծառերը: Ոչ ոքի չի՞ հուզում այն հարցը, թե ով ու ինչ նպատակով է առողջ ճյուղերը՝ տերեւները վրան, կտրել գցել աղբամանը: Աղբահանություն իրականացնող անձնակազմը իր վերադասին չի հարցնո՞ւմ կամ տեղյակ չի՞ պահում, թե ինչ իրավունքով են ծառը կտրում նետում:

Տոտալ անտարբերություն, ոչ միայն՝ քաղաքապետարանի, համայնքապետարանի, Կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի ՀՈԱԿ-ի, աղբահանության աշխատակիցների, այլ նաեւ հասարակ քաղաքացիների կողմից: Շենքում բնակվողների տարածքով անցուդարձ անողների, խանութ աշխատացնողների կողմից չի՞ նկատվում աղետը…

Հետո թողնեն մեծ-մեծ խոսեն՝բնապահպաններն ու մնացածը, թե բա՝ պահենք բնությունը, բայց դրա համար «նա վսյակի» մեզ գրանտներ ուղարկեք: Երեւան քաղաքի ավագանու անդամնե՛ր, բա նստած քաղաքապետարանի նիստերին, ձեզ կոտորելով, ներկայացնում եք իբր սրտացավ եք Երեւանի համար, ո՞ւր եք, ինչո՞ւ ձայններդ չի լսվում: Հա, չէիք տեսել, լավ կներեք, վայելեք ձեր ծովափնյա հանգիստները: Հետո հենց վերադառնանք, նոր կլացեք…

ՆԱՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com