25/07/2026

EU – Armenia

Ողբերգական վթար, Թալին-Քարակերտ ճանապարհին «ԿամԱԶ» է կողաշրջվել, 51-ամյա վարորդը կյանքից հեռացել է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 25-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 12։40-ի սահմաններում Թալին-Քարակերտ ավտոճանապարհի 12-րդ կմ հատվածում 51-ամյա Էդիկ Հ․-ն իր վարած՝ քարով բարձված «ԿամԱԶ» մակնիշի բառնատարով կողաշրջվել է։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է։

Վթարի փաստով Թալինի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր Հաճընի մուտքի մոտ բախվել են 2 «Chevrolet», «ԳԱԶ 2410» և «Shacman», բժիշկները պայքարում են մեկի կյանքի համար․ Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսական վճարային համակարգը դադարեցրել է դեպի Հայաստան և Ադրբեջան կատարվող առցանց վճարումները. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու ահազանգ, մեկ մահ

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com