Ողբերգական վթար, Թալին-Քարակերտ ճանապարհին «ԿամԱԶ» է կողաշրջվել, 51-ամյա վարորդը կյանքից հեռացել է․ Լուսանկար

Այսօր՝ հուլիսի 25-ին, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։
Ժամը 12։40-ի սահմաններում Թալին-Քարակերտ ավտոճանապարհի 12-րդ կմ հատվածում 51-ամյա Էդիկ Հ․-ն իր վարած՝ քարով բարձված «ԿամԱԶ» մակնիշի բառնատարով կողաշրջվել է։
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է։
Վթարի փաստով Թալինի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Բաց մի թողեք
Նոր Հաճընի մուտքի մոտ բախվել են 2 «Chevrolet», «ԳԱԶ 2410» և «Shacman», բժիշկները պայքարում են մեկի կյանքի համար․ Լուսանկար
Ռուսական վճարային համակարգը դադարեցրել է դեպի Հայաստան և Ադրբեջան կատարվող առցանց վճարումները. Լուսանկար
Երկու ահազանգ, մեկ մահ