25/07/2026

EU – Armenia

Որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

«Վերջերս գնացել էի Հրազդան ու հյուրերիս հպարտանալով նշեցի, որ այս քաղաքը Լևոն Խեչոյանի պես մարդ է տվել, ու նրա պատվին քաղաքում փողոց է անվանվել: Հյուրերս ցանկացան տեսնել այդ փողոցը ու երբ գնացինք իմ նշած փողոց, պարզվեց, որ քաղաքային իշխանությունները որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը ու այն թողնել 8-րդ փողոց, դեռ ավելին փողոցից հանվել են Խեչոյանի անվան ցուցանակները:

Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, ում Խեչոյանը քաղաքական դրդապատճառներով հետ էր հանձնել իր՝ պատերազմում ստացած շքանշանները, ավելի գնահատեց նրա վաստակը մեր պետականության կայացման գործում և նրա անունով փողոց անվանեց, իսկ այսպես կոչված այսօրվա ժողովրդավար իշխանությունները, ովքեր մեր հերոսների անունները ջնջում են ոչ միայն պատերից, այլ նաև մեր պատմության էջերից, անցել են նաև փողոցներին»,-գրել է ֆեյսբուքյան օգտատեր Առաքել Սեմը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ–ը հրապարակել է 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը. առաջին տեղում ԶՊՄԿ–ն է

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com