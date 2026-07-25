«Վերջերս գնացել էի Հրազդան ու հյուրերիս հպարտանալով նշեցի, որ այս քաղաքը Լևոն Խեչոյանի պես մարդ է տվել, ու նրա պատվին քաղաքում փողոց է անվանվել: Հյուրերս ցանկացան տեսնել այդ փողոցը ու երբ գնացինք իմ նշած փողոց, պարզվեց, որ քաղաքային իշխանությունները որոշել են վերանվանել Լևոն Խեչոյանի անվան 8-րդ փողոցը ու այն թողնել 8-րդ փողոց, դեռ ավելին փողոցից հանվել են Խեչոյանի անվան ցուցանակները:
Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, ում Խեչոյանը քաղաքական դրդապատճառներով հետ էր հանձնել իր՝ պատերազմում ստացած շքանշանները, ավելի գնահատեց նրա վաստակը մեր պետականության կայացման գործում և նրա անունով փողոց անվանեց, իսկ այսպես կոչված այսօրվա ժողովրդավար իշխանությունները, ովքեր մեր հերոսների անունները ջնջում են ոչ միայն պատերից, այլ նաև մեր պատմության էջերից, անցել են նաև փողոցներին»,-գրել է ֆեյսբուքյան օգտատեր Առաքել Սեմը:
Բաց մի թողեք
Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար
Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար
Կանաչ ծառերի սպանդի համար ո՞վ է պատասխան տալու