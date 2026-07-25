Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

Լուսինե Թովմասյանն այսօր նշում է ծննդյան 40-ամյակը։
Թեմատիկ տեսանյութով ու գրառմամբ Լուսինեն կիսվել է տոնական օրվա իր մտքերով ու նշել.
«40 տարեկան եմ ու կարող եմ վստահ ասել’ սա հրաշալի տարիք է։
Այսօր ինձ իսկապես շատ երջանիկ մարդ եմ համարում։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ ունեմ’ իմ ընտանիքի, իմ երեխաների, իմ հարազատների, իմ ընկերների, իմ ապրած ճանապարհի և կյանքի բոլոր դասերի համար։
Այո՛, երազանքներ դեռ շատ կան, նպատակներ’ նույնպես։ Բայց երբ նայում եմ շուրջս, հասկանում եմ, որ ամենամեծ հարստությունն արդեն ունեմ»։
Բաց մի թողեք
331-ով պակաս երեխա է ծնվել
Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար
Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար