25/07/2026

EU – Armenia

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Լուսինե Թովմասյանն այսօր նշում է ծննդյան 40-ամյակը։

Թեմատիկ տեսանյութով ու գրառմամբ Լուսինեն կիսվել է տոնական օրվա իր մտքերով ու նշել.

«40 տարեկան եմ ու կարող եմ վստահ ասել’ սա հրաշալի տարիք է։

Այսօր ինձ իսկապես շատ երջանիկ մարդ եմ համարում։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ ունեմ’ իմ ընտանիքի, իմ երեխաների, իմ հարազատների, իմ ընկերների, իմ ապրած ճանապարհի և կյանքի բոլոր դասերի համար։

Այո՛, երազանքներ դեռ շատ կան, նպատակներ’ նույնպես։ Բայց երբ նայում եմ շուրջս, հասկանում եմ, որ ամենամեծ հարստությունն արդեն ունեմ»։

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան

Բաց մի թողեք

1 min read

331-ով պակաս երեխա է ծնվել

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարսնաքույրը հարսանիքի ընթացքում հաշմանդամ է դարձել. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com