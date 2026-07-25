25/07/2026

EU – Armenia

Փաշինյանի դեմ բողոքը նույնիսկ վարույթ չընդունեցին

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության նախընտրական ցուցակի 195-րդ համար Սեմյոն Բաբայանը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով դիմում է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարքագծի վերաբերյալ․

«Դիմումի համաձայն՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից 2026 թվականի հունիսի 11-ին հնչեցվել է հայտարարություն առ այն, որ ընդդիմադիր ուժերի քվեների 100 տոկոսը եղել է գնված»։ Դիմումով ներկայացվել են հետեւյալ պահանջները․ «Ընդունել սույն բողոքը վարույթ։ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ 2026 թվականի հունիսի 11-ի հայտարարության հիման վրա հարուցել վարույթ՝ վարքագծի (էթիկայի) կանոնների խախտման փաստով։ Կայացնել պաշտոնական եզրակացություն ՀՀ վարչապետի կողմից էթիկայի կանոնների խախտման առկայության վերաբերյալ»։

ԿԿՀ-ն դիմումն դիմումն անգամ հրաժարվել է ընդունել վարույթ եւ քննել․ «Հանձնաժողովը գտնում է, որ դիմումով նկարագրված՝ Ն.Փաշինյանի վարքագիծը չի պարունակում վարքագծի կանոնների առերևույթ խախտման հատկանիշներ։ Սեմյոն Բաբայանի կողմից 2026 թվականի հուլիսի 14-ին ներկայացված դիմումների հիման վրա վարույթի հարուցումը մերժել»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դա կապված է Վաշինգտոնի «անկարողությա՞ն», թե «չկամեցողության» հետ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուիթկոֆը չլուսաբանվող այց կկատարի Մոսկվա և կներկայացնի ուկրաինական կարգավորման հինգ սկզբունքներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան բարձր գին կվճարի իր արարքների համար․ Դոնալդ Թրամփ

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com