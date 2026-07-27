27/07/2026

EU – Armenia

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Հուլիսի 26-ին, առեղծվածային մահվան դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ 

Ժամը 16:30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կենտրոնական բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանի բնակիչը տևական ժամանակ է դռան և հեռախոսազանգերի չի պատասխանում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված հասցե են ժամանել ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողները՝ բաժնի պետի պաշտոնակատար Վազգեն Թադևոսյանի գլխավորությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

3 զոհ, 4 վիրավոր․ բախվել են «Toyota», «VAZ» և «Volkswagen» մակնիշների ավտոմեքենաները. Լուսանկար

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու հողաթմբերին և հայտնվել ձորակում․ կա վիրավnր․ Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեգամոլ» առևտրի կենտրոնի մոտ բախվել են «Range Rover»-ը և «Opel Astra»-ն․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա մի հանրաճանաչ խնդիր․ Նարեկ Կարապետյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին․ Հասրաթյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

27/07/2026 infomitk@gmail.com