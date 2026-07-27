Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

Հուլիսի 26-ին, առեղծվածային մահվան դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
Ժամը 16:30-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Կենտրոնական բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել, որ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկի բնակարանի բնակիչը տևական ժամանակ է դռան և հեռախոսազանգերի չի պատասխանում։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, նշված հասցե են ժամանել ոստիկանության Կենտրոնական բաժնի ծառայողները՝ բաժնի պետի պաշտոնակատար Վազգեն Թադևոսյանի գլխավորությամբ։
Բաց մի թողեք
3 զոհ, 4 վիրավոր․ բախվել են «Toyota», «VAZ» և «Volkswagen» մակնիշների ավտոմեքենաները. Լուսանկար
Մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու հողաթմբերին և հայտնվել ձորակում․ կա վիրավnր․ Լուսանկար
«Մեգամոլ» առևտրի կենտրոնի մոտ բախվել են «Range Rover»-ը և «Opel Astra»-ն․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար