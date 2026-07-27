27/07/2026

EU – Armenia

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը խորը հիասթափություն է հայտնել Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ առաջարկված բանաձևը Իսրայելի խորհրդարանում (Քնեսեթ) քվեարկությունից հանելու առնչությամբ։

«Այս երևույթը մտահոգության տեղիք է տալիս, քանի որ Ալիևի վարչակարգը, ըստ երևույթին, ի վիճակի է ազդելու թե՛ իսրայելացի պաշտոնյաների քաղաքական հաշվարկների և թե՛ այն հարցերի վրա, որ Քնեսեթը պատրաստ է քննարկելու։ Քնեսեթի օրենսդրական օրակարգն ու քննարկումները հարցեր են որ պետք է մնան Իսրայելի ինքնիշխան պատասխանատուության ներքո»,–ասված է հայտարարության մեջ։

Նրանք կոչ են անում Իսրայելին` պաշտոնապես ճանչնալու Հայոց ցեղասպանությոնը և միանալու այն 32 պետություններին, որոնք պաշտոնապես ճանաչել են 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է նվիրել Մեսսին Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստներին ԱԱ-ից հետո

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա մի հանրաճանաչ խնդիր․ Նարեկ Կարապետյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին․ Հասրաթյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

27/07/2026 infomitk@gmail.com