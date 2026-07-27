Ինչ է նվիրել Մեսսին Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստներին ԱԱ-ից հետո

Մեսսին 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունից հետո իր թիմակիցներին նվիրել է մատե պատրաստելու համար նախատեսված հավաքածուներ։
Ֆուտբոլիստուհի Քելսի-Ռոուզ Բաուերսը, Արգենտինայի պաշտպան Մարկոս Սենեսիի ընկերուհին, ցուցադրել է Մեսսիի կողմից ազգային հավաքականի խաղացողներին նվիրած անհատական մատե պատրաստելու հավաքածուն։
«Ես ունեմ ձեզ ցույց տալու մի շատ հետաքրքիր բան, որը դուք կսիրեք։ Սա անհատական պայուսակ է, որը Մարկոսը ստացել է մրցաշարից հետո, և որի վրա գրված է նրա անունը։
Սա մատե պատրաստելու հավաքածու է, որը Մեսսին նվիրել է բոլոր խաղացողներին։ Այն ներառում է ոսկեգույն թերմոս, բաժակ և բավականին մեծ մատե պատրաստելու համար օգտագործվող աման։
Մարկոսը այն ինձ տվեց, որ պահեմ և Մայամի բերեմ։ Այս նվերը բացարձակապես հիանալի էր», — ասել է Բաուերսը։
Բաց մի թողեք
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը
Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար
Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան