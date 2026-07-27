27/07/2026

EU – Armenia

Ինչ է նվիրել Մեսսին Արգենտինայի հավաքականի ֆուտբոլիստներին ԱԱ-ից հետո

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Մեսսին 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունից հետո իր թիմակիցներին նվիրել է մատե պատրաստելու համար նախատեսված հավաքածուներ։

Ֆուտբոլիստուհի Քելսի-Ռոուզ Բաուերսը, Արգենտինայի պաշտպան Մարկոս ​​Սենեսիի ընկերուհին, ցուցադրել է Մեսսիի կողմից ազգային հավաքականի խաղացողներին նվիրած անհատական մատե պատրաստելու հավաքածուն։

«Ես ունեմ ձեզ ցույց տալու մի շատ հետաքրքիր բան, որը դուք կսիրեք։ Սա անհատական պայուսակ է, որը Մարկոսը ստացել է մրցաշարից հետո, և որի վրա գրված է նրա անունը։

Սա մատե պատրաստելու հավաքածու է, որը Մեսսին նվիրել է բոլոր խաղացողներին։ Այն ներառում է ոսկեգույն թերմոս, բաժակ և բավականին մեծ մատե պատրաստելու համար օգտագործվող աման։

Մարկոսը այն ինձ տվեց, որ պահեմ և Մայամի բերեմ։ Այս նվերը բացարձակապես հիանալի էր», — ասել է Բաուերսը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա մի հանրաճանաչ խնդիր․ Նարեկ Կարապետյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին․ Հասրաթյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

27/07/2026 infomitk@gmail.com