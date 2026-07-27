27/07/2026

EU – Armenia

3 զոհ, 4 վիրավոր․ բախվել են «Toyota», «VAZ» և «Volkswagen» մակնիշների ավտոմեքենաները. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/07/2026 1 min read

Հուլիսի 26-ին՝ ժամը 19։56-ին, Արարատի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Այգավան բնակավայրում տեղի է ունեցել ՃՏՊ՝ հրդեհի բռնկմամբ։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Մ-2 ավտոճանապարհին՝ Եղեգնավան-Այգավան բնակավայրերը կապող կամրջին, բախվել են «Toyota», «VAZ» և «Volkswagen» մակնիշների ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով «Volkswagen» մակնիշի ավտոմեքենայում հրդեհ է բռնկվել։

Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը՝ 4 տուժած հոսպիտալացվել է։

Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 20։13-ին, մարվել՝ 20։20-ին։ Այրվել է ավտոմեքենան, փրկարարները ավտոմեքենայում հայտնաբերել են 3 քաղաքացու դի։

Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները և փակել գազի բալոնների փականները։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու հողաթմբերին և հայտնվել ձորակում․ կա վիրավnր․ Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մեգամոլ» առևտրի կենտրոնի մոտ բախվել են «Range Rover»-ը և «Opel Astra»-ն․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կա մի հանրաճանաչ խնդիր․ Նարեկ Կարապետյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ժողովուրդը, որը չի վստահում իր եկեղեցուն, կուրորեն հետևում է ավեր ու մահ բերողին․ Հասրաթյան

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք Երևանում․ Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում տղամարդ է հայտնաբերվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքությունը կոչ է արել Իսրայելին ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

27/07/2026 infomitk@gmail.com