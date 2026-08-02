02/08/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

2023 թվականին հանրապետական ​​սենատոր Լինդսի Գրեհեմը, ով օրերս կնքեց մահկանացուն, ակտիվորեն պաշտպանում էր ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Երկաթե գմբեթ» հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը Ուկրաինա ուղարկելու գաղափարը՝ ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։

Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը։

Ինչպես նշում է հրատարակությունը, Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն արգելափակել է այս նախաձեռնությունը՝ հղում անելով համատեղ արտադրության համաձայնագրին, որը Իսրայելին վետոյի իրավունք է տալիս այս համակարգի ցանկացած փոխանցման նկատմամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com