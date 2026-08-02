Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային

2023 թվականին հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը, ով օրերս կնքեց մահկանացուն, ակտիվորեն պաշտպանում էր ԱՄՆ-ի կողմից ֆինանսավորվող «Երկաթե գմբեթ» հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը Ուկրաինա ուղարկելու գաղափարը՝ ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։
Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը։
Ինչպես նշում է հրատարակությունը, Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն արգելափակել է այս նախաձեռնությունը՝ հղում անելով համատեղ արտադրության համաձայնագրին, որը Իսրայելին վետոյի իրավունք է տալիս այս համակարգի ցանկացած փոխանցման նկատմամբ։
Բաց մի թողեք
Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով
Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող
Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է