Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է։
Այս մասին հայտնել է Լատվիայի ներքին գործերի նախարար Յանիս Դոմբրավան։ Պատճառը, ըստ նրա, տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքի խափանումն է, որի վերացման ժամկետները դեռ հայտնի չեն:
2023 թվականին Լատվիան փակել է Բելառուսի հետ սահմանին գտնվող Սիլենե անցակետը։ Այդ ժամանակից ի վեր երկու երկրների միջև գործում է միայն մեկ անցակետ՝ Պատրնիեկին։
Սիլենեի անցակետի փակման պատճառը միգրացիոն ճգնաժամն էր, որը, ըստ լիտվական կողմի, կազմակերպել էին Բելառուսի իշխանությունները:
2026 թվականին իրավիճակը կրկին սրվել է. տարեսկզբից Լատվիան Բելառուսի հետ սահմանին ձերբակալել է ավելի քան 9 հազար անօրինական միգրանտի:
Բաց մի թողեք
Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով
Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող
Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային