02/08/2026

EU – Armenia

Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է

infomitk@gmail.com 02/08/2026

Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է։

Այս մասին հայտնել է Լատվիայի ներքին գործերի նախարար Յանիս Դոմբրավան։ Պատճառը, ըստ նրա, տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքի խափանումն է, որի վերացման ժամկետները դեռ հայտնի չեն:

2023 թվականին Լատվիան փակել է Բելառուսի հետ սահմանին գտնվող Սիլենե անցակետը։ Այդ ժամանակից ի վեր երկու երկրների միջև գործում է միայն մեկ անցակետ՝ Պատրնիեկին։

Սիլենեի անցակետի փակման պատճառը միգրացիոն ճգնաժամն էր, որը, ըստ լիտվական կողմի, կազմակերպել էին Բելառուսի իշխանությունները:

2026 թվականին իրավիճակը կրկին սրվել է. տարեսկզբից Լատվիան Բելառուսի հետ սահմանին ձերբակալել է ավելի քան 9 հազար անօրինական միգրանտի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com