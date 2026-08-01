Իսպանիան հայտարարում է, որ Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը «բացարձակապես երաշխավորված է»

ԵՄ միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Բրունները հայտարարել է, որ իրեն տեղեկացվել է, որ «ոչ մի անձ չի անցել ԵՄ մայրցամաք»։
Իսպանիան ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Շենգենյան ազատ տեղաշարժի գոտու ամբողջականությունը «երաշխավորված է» այն բանից հետո, երբ հյուսիսաֆրիկյան Սեուտա անկլավում միգրանտների ժամանման աճը ստիպեց Իտալիային հայտարարել Իսպանիայի հետ ժամանակավոր սահմանային վերահսկողության մասին։
«Սեուտա մուտք գործածների գրեթե ամբողջությունն արդեն վերադարձել է Մարոկկո», – X-ում հրապարակված հաղորդագրության մեջ ասել է արտգործնախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը՝ մեղադրելով քննադատներին «շփոթություն» տարածելու մեջ։
Ալբարեսն ասել է, որ մարդիկ չեն կարող Սեուտայից կամ հարևան Մելիլյայից մայրցամաք մեկնել Իսպանիա՝ առանց ոստիկանության անձը հաստատող ստուգումներ անցնելու։
«Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը բացարձակապես երաշխավորված է», – հավելել է նա։
Ուրբաթ օրը ավելի վաղ Իտալիայի արտգործնախարար Անտոնիո Տայանին հայտարարել էր, որ Հռոմը ժամանակավորապես կասեցրել է Իսպանիայի հետ Շենգենյան համաձայնագիրը՝ այդ քայլը որակելով որպես «անհրաժեշտ որոշում՝ մեր քաղաքացիների անվտանգությունը պաշտպանելու և Եվրոպայի սահմանները պաշտպանելու համար»։
Հղում անելով Ալբարեսի հետ հեռախոսազրույցին՝ ԵՄ միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Մագնուս Բրունները նշել է, որ իրեն տեղեկացրել են, որ «ոչ մի անձ չի անցել ԵՄ մայրցամաքային տարածք»։
«Մենք կմնանք սերտ կապի մեջ և կապի մեջ ենք Եվրոպայի նախարարների հետ», – գրել է ավստրիացի հանձնակատարը X-ում։
Արտակարգ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման հանդիպում շաբաթ օրը
ԵՄ Խորհրդի Իռլանդիայի նախագահության խոսնակը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքները կքննարկեն վերջին զարգացումները, Մարոկկոյի հետ դիվանագիտական գործակցությունը, ինչպես նաև Իսպանիային դաշինքի կողմից տրամադրվող աջակցությունը։
ICPR-ը ԵՄ ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմ է, որը կօգնի համակարգել քաղաքական գործողությունները խոշոր արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։
ԵՄ դեսպանների հանդիպումը նախատեսված է երկուշաբթի օրը։
Բաց մի թողեք
Բեռլինը օգտագործում է Սեուտայի ճգնաժամը՝ ազգային սահմանային ստուգումները երկարաձգելու համար
Սեուտայի ճգնաժամը Իսպանիայի Սանչեսին քննադատության տակ է դնում միգրացիոն քաղաքականության պատճառով
Լեյբորիստական կուսակցությունը պահպանում է Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը, քանի որ հաշվարկը անցնում է երկրորդ փուլ