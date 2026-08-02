Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

Իսպանիայի վարչապետը մեղադրում է ԵՄ գործընկերներին Մարոկկոյից միգրանտների հոսքի դեմ «եսասիրական» և «անօրինական» դիրքորոշում ընդունելու մեջ։
Քսաներկու ԵՄ առաջնորդներ, այդ թվում՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, շաբաթ օրը քննադատեցին Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի միգրացիոն քաղաքականությունը՝ այն համարելով դաշինքի սահմանների անվտանգությունը խաթարող։
Ավելի ու ավելի մեկուսացած Սանչեսը հակադարձեց, որ իր ԵՄ գործընկերները «եսասիրական» և «անօրինական» ձևով են արձագանքում Մարոկկոյից Հյուսիսային Աֆրիկայի իսպանական Սեուտա էքսկլավ մոտ 50,000 անօրինական միգրանտների հանկարծակի ներհոսքին։
Մինչդեռ այդ միգրանտների գրեթե բոլորն այժմ վերադարձել են Մարոկկո, և ոչ մեկը չի անցել ԵՄ մայրցամաք, 22 առաջնորդները «լուրջ մտահոգություն» հայտնեցին ԵՄ սահմաններին սպառնացող վտանգի վերաբերյալ և կենտրոնացան Սանչեսի կողմից մինչև 1.2 միլիոն անօրինական միգրանտներին օրինական կարգավիճակ տրամադրելու քայլի վրա՝ որպես «ձգող գործոն», որը խթանեց ճգնաժամը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային և Իռլանդիայի վարչապետ Միխաել Մարտինին ուղղված նամակում 22 առաջնորդները ուղղակիորեն անդրադարձան ԵՄ մակարդակով համագործակցության անհրաժեշտությանը այնպիսի քաղաքականության վերաբերյալ, ինչպիսին է Մադրիդի միգրանտների կարգավորման ծրագիրը։
«Մենք պարտավոր ենք արդյունավետորեն կանխել և անդադար պայքարել անօրինական միգրացիայի դեմ՝ համակարգելով մեր գործողությունները, ամրապնդելով մեր արտաքին սահմանները և լուծելով բոլոր այն քաղաքականությունները, որոնք կարող են ծառայել որպես ձգող գործոններ, ինչպիսին է [շատ] մեծ թվով անօրինական միգրանտների կարգավորումը», – գրել են առաջնորդները։
Մադրիդը հերքել է այն պնդումը, որ երկրի օրինականացման ծրագիրը Սեուտայում ճգնաժամի պատճառ է դարձել, և նշել է, որ այդ էքսկլավ անօրինական մուտք գործած անձանցից ոչ մեկը չի կարող օգտվել այդ միջոցառումից։
«Այս գործընթացը հիմնված է շատ կոնկրետ պայմանների վրա, ինչպիսիք են Իսպանիայում 2026 թվականի հունվարի 1-ից առաջ բնակության վկայականը և դիմումի ներկայացման պահին Իսպանիայում հինգ ամիս անընդմեջ բնակվելը», – ասել է Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Ավելին, ապրիլին մեկնարկած ծրագրի համար դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունիսն էր։
Սակայն այդ բացատրությունները, կարծես, չեն ազդել Կոստային, Ֆոն դեր Լեյենին և Մարտինին ուղղված նամակը ստորագրած ԵՄ առաջնորդների վրա։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ անվերահսկելի զանգվածային անցումները, միգրացիայի գործիքավորումը կամ այլ հիբրիդային սպառնալիքները ստեղծեն այն պատկերացումը, որ անօրինական մուտքը Եվրամիություն հնարավոր է։ Որ միգրանտի անօրինական մուտքը կարող է վերածվել օրինական մնալու», – շարունակել են նրանք։
ԵՄ-ի Շենգենյան բաց ճանապարհորդության գոտուն սպառնացող սպառնալիքի և համաեվրոպական քաղաքական հարցի՝ միգրացիայի պայթյունավտանգության նշանով, նամակի ստորագրողները հայտարարել են, որ պատրաստ են ամրապնդել կամ վերականգնել «ժամանակավոր սահմանային վերահսկողությունը» դաշինքում։
Մերցից և Մելոնիից բացի, նամակը ստորագրել են Ավստրիայի, Բելգիայի, Բուլղարիայի, Խորվաթիայի, Կիպրոսի, Չեխիայի, Դանիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Հունաստանի, Հունգարիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Մալթայի, Նիդեռլանդների, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Սլովենիայի և Շվեդիայի առաջնորդները։
Նրանք կոչ են արել ներքին գործերի նախարարների տեսակոնֆերանս անցկացնել՝ հաջորդ քայլերի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Իռլանդիան հայտարարել է, որ երեքշաբթի օրը կգումարի ԵՄ Արդարադատության և ներքին գործերի խորհրդի նիստ։
Նամակը կազմելու նախաձեռնությունը ստանձնել են Հռոմը և Կոպենհագենը։
Սանչեսը քննադատում է «եսասեր» գործընկերներին
Ֆոն դեր Լեյենին, Կոստային և Մարտինին ուղղված իր նամակում Սանչեսը քննադատել է իր եվրոպացի գործընկերներին, ովքեր «ընտրել են հարձակվել Իսպանիայի վրա և կոչ են արել ժամանակավորապես հեռացնել այն Շենգենյան գոտուց»։
Հինգշաբթի օրը իտալացի Մելոնին առաջինն էր, որ առաջարկեց Իսպանիայի անդամակցությունը կասեցնել 29 երկրներից բաղկացած գոտուց, որտեղ ներքին սահմանային վերահսկողությունը մեծ մասամբ վերացվել է։ Ուրբաթ օրը Իտալիան սահմանափակումներ է սահմանել Իսպանիայից դեպի իտալական նավահանգիստներ և օդանավակայաններ ազատ տեղաշարժի վրա։ Ֆրանսիան նաև ուժեղացրել է Իսպանիայի հետ սահմանին ստուգումները՝ Սեուտայում միգրացիայի ալիքի պատճառով։
Իսպանիայի սոցիալիստ վարչապետը պնդում էր, որ Իսպանիային Շենգենյան գոտուց հեռացնելու կոչերը «ոչ միայն հակասում են եվրոպական իրավունքին, մարդասիրական իրավունքին և մեզ միավորող համերաշխության սկզբունքներին», այլև «Եվրոպայի երկարաժամկետ շահերին և ամենահիմնական առողջ բանականությանը»։
Սանչեսը պաշտպանվեց այն մեղադրանքներից, որ Իսպանիան չի պաշտպանում ԵՄ արտաքին սահմանները, և մեջբերեց տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ իր երկիրը 2021-2026 թվականներին Իտալիայից կրկնակի պակաս անօրինական մուտք է գրանցել։ Նա նաև ընդգծեց, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ միգրանտները զենք են դարձել դաշինքի անդամների դեմ, և հիշեցրեց Բելառուսի 2021 թվականի փորձը՝ ԵՄ-ում քաոս սերմանելու՝ հեշտացնելով միգրանտների անցումը դեպի Լեհաստան և մի քանի բալթյան երկրներ։
Իսպանիայի վարչապետը հավելեց, որ կասեցման առաջարկին աջակցած ԵՄ անդամները «առաջնորդվել են նախապաշարմունքներով, կեղծ լուրերով, անտեղյակությամբ կամ քաղաքական շահագրգռվածությամբ»։
«Ընթացիկ միջազգային համատեքստում Եվրամիությունը չի կարող թույլ տալ այսպիսի եսասիրական, բևեռացնող և անօրինական արձագանք», – գրել է նա։
Սանչեսի խիստ ձևակերպված նամակը ընդգծում է վարչապետի և ԵՄ առաջնորդների միջև աճող լարվածությունը, որոնք աջակցություն են հայտնել Իսպանիայի Շենգենյան գոտուց ժամանակավորապես բացառմանը։
Գործողությունների կոչ անողների թվում են աջակողմյան քաղաքական գործիչներ, ինչպիսիք են Ֆինլանդիայի ներքին գործերի նախարար Մարի Ռանտանենը, որը ազգայնական «Ֆիններ» կուսակցության անդամ է, ինչպես նաև Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը, որի սոցիալ-դեմոկրատները պատկանում են Եվրոպական սոցիալիստների ձախակենտրոն կուսակցությանը։
Բաց մի թողեք
Չենք կարող թույլ տալ որևէ մեկին մուտք գործել մեր Միություն՝ առանց մեր կանոնները հարգելու․ Եվրահանձնաժողովի նախագահ. Լուսանկար
ԵՄ ձայնը իռլանդական երանգ ունի
Մորավեցկիի խորովածը կվերաձևի լեհական քաղաքականությունը