Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

ՖԻՖԱ-ի՝ Աշխարհի գավաթի խաղարկության բաժնեմասերը վաճառելու ծրագրի շուրջ զայրույթը եվրոպական ֆուտբոլի առաջնորդներին դրդել է միավորվել պոտենցիալ մրցակիցի՝ Փարիզ Սեն Ժերմենի մարզիչ Նասեր ալ-Խելաիֆիի շուրջ։
Պարի Սեն Ժերմենի Կատարի նախագահ Նասեր ալ-Խելաիֆին ժամանել է պետական ընթրիքի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրեն Նասեր ալ-Խելաիֆիին որպես հավանական թեկնածու հաջորդ տարի կայանալիք ՖԻՖԱ-ի բարձրագույն պաշտոնի ընտրություններում, այն բանից հետո, երբ նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի՝ Աշխարհի գավաթի խաղարկության բաժնեմասերը արտաքին ներդրողներին վաճառելու առաջարկը ստիպեց ծրագրի քննադատներին շտապել գտնել մրցակից։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտանիքի հետ կապեր ունեցող ներդրումային ընկերությունը գտնվում է լավագույն դիրքում՝ օգտվելու ծրագրից, որն այս շաբաթ առաջացրեց Եվրոպայի քաղաքական գործիչների և սպորտային ղեկավարության բացասական արձագանքը։ Մայրցամաքային կառավարող մարմինը՝ ՈՒԵՖԱ-ն, հինգշաբթի օրը արտակարգ հանդիպում կանցկացնի իր 55 ազգային ֆեդերացիաների հետ՝ միասնական դիրքորոշում գտնելու համար, այդ թվում՝ հաջորդ Աշխարհի գավաթի հնարավոր բոյկոտի։
Եվրոպական ֆուտբոլի առաջնորդները նույնպես մտադիր են մարտահրավեր նետել Ինֆանտինոյին, քանի որ նա մարտ ամսին ձգտում է երրորդ լիարժեք ժամկետով ստանձնել ՖԻՖԱ-ի նախագահի պաշտոնը: Անցյալ ամսվա Աշխարհի առաջնության ժամանակ սկսված զրույցներում նրանք Ալ-Խելաիֆիին որպես լուրջ մրցակից են դիտարկել, ըստ երեք բարձրաստիճան միջազգային ֆուտբոլային պաշտոնյաների, որոնց անանունությունը թույլատրվել է բացահայտ բացահայտել անձնական քննարկումները: Ալ-Խելաիֆին Ֆրանսիայում գտնվող «Պարի Սեն-Ժերմեն»-ի նախագահն է, ղեկավարում է մայրցամաքի թիմերի Եվրոպական ֆուտբոլային ակումբների հովանոցային խումբը և նախագահում է հսկայական beIN Media կայսրությունը։
Վերջին տասնամյակի ընթացքում գազով հարուստ Պարսից ծոցի միապետություն Կատարը վերածվել է աշխարհի դիվանագիտական համակարգի՝ ներքաշվելով միջազգային ամենադժվար ճգնաժամերից մի քանիսի մեջ՝ Աֆղանստանից և Ղազայից մինչև Ուկրաինա և Սուդան՝ միաժամանակ պահպանելով հարաբերությունները և՛ ԱՄՆ-ի, և՛ Իրանի հետ: Այն նաև հյուրընկալել է 2022 թվականի ՖԻՖԱ-ի Աշխարհի գավաթը՝ որպես սպորտային տերություն դառնալու ճանապարհորդության գագաթնակետ, որը պահպանվում է խորը ներդրումների շնորհիվ։
Որպես եվրոպական ֆուտբոլի ամենաազդեցիկ գործարար գործադիր տնօրեն՝ Ալ-Խելաիֆին հետաքրքիր թեկնածու է ՖԻՖԱ-ի բարձրագույն պաշտոնի համար։ Քաթարի հսկայական հարստության շնորհիվ նա աննախադեպ հաջողության շրջան է ապահովել «Պարի Սեն Ժերմենի» համար, որը դարձել է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլային թիմը: Ալ-Խելաիֆին 2021 թվականի ապրիլին միջամտեց՝ ակումբային հովանոցային խումբը, որն այն ժամանակ կոչվում էր Եվրոպական ակումբների ասոցիացիա, կայունացնելու համար, երբ 12 առաջատար եվրոպական ակումբների կողմից «սուպերլիգա» ստեղծելու դավադրությունը սպառնում էր պայթեցնել մայրցամաքի ֆուտբոլային ինստիտուտը։
Չորեքշաբթի երեկոյան ալ-Խելաիֆիի ներկայացուցիչն ասաց. «Նասերը բացարձակապես ոչ մի հավակնություն, ոչ մի մտադրություն, ոչ մի հետաքրքրություն չունի ՖԻՖԱ-ի դերի նկատմամբ, և նա կշարունակի աննկատելիորեն աջակցել համաշխարհային և եվրոպական ֆուտբոլի բոլոր ինստիտուտներին»։
«Աստղերը միավորվել են», – ասաց Եվրամիության մի պաշտոնյա, որը ուշադիր հետևում է ՖԻՖԱ-ի կողմից իր մրցաշարերում բաժնեմասեր վաճառելու ծրագրին՝ ալ-Խելաիֆիի՝ համաշխարհային կառավարող մարմինը ղեկավարելու հեռանկարի մասին: «Արդյո՞ք նա առաջ կքաշվի, դա այլ հարց է»։
Չորեքշաբթի օրը ՖԻՖԱ-ն իր անդամ ասոցիացիաներին տեղեկացրեց, որ նրանք մինչև սեպտեմբերի 19-ը ժամանակ ունեն Ինֆանտինոյի ծրագրին միանալու համար, որը նախատեսում է նոր ընկերության առանձնացում միջազգային ֆուտբոլը վերահսկող շվեյցարական ոչ առևտրային կազմակերպությունից: FIFA Forward Enterprise-ը կտիրապետի և կկառավարի ՖԻՖԱ-ի մրցումների առևտրային իրավունքները, ներառյալ հեռարձակումը, հովանավորությունը, տոմսերի վաճառքը, լիցենզավորումը և դրանց հետ կապված բիզնեսները։
Ամենավիճելի է այն, որ այն կվաճառի այդ ընկերության 20 տոկոս բաժնեմասը մասնավոր ներդրողներին՝ բիզնեսը գնահատելով մոտ 20 միլիարդ դոլար։
Ջոշուա Քուշների՝ Թրամփի փեսայի և «կամավոր» դիվանագետ Ջարեդ Քուշների եղբոր՝ գլխավոր ներդրումային կապիտալի ընկերությունը համարվում է առաջարկվող գործարքի գլխավոր ներդրողը, ինչը ԱՄՆ նախագահի ազդեցության վերջին նշանն է ֆուտբոլի կառավարող մարմնի վրա։
ՖԻՖԱ-ն հայտարարում է, որ կպահպանի նոր դուստր ընկերության վերահսկողությունը, որտեղ ներդրողները կպահպանեն միայն փոքրամասնության, ոչ վերահսկող բաժնեմասերը, մինչդեռ գործարքը կբացի միլիարդավոր դոլարների նոր կապիտալ, որը կարող է վերաբաշխվել համաշխարհային ֆուտբոլում։ «Ֆուտբոլի աճող առևտրային արժեքի շատ քիչ մասը հասնում է խաղի այն մասերին, որոնք դրա կարիքն ունեն», – ասել է Ինֆանտինոն չորեքշաբթի օրը հրապարակված տեսանյութում։ «Այդ արժեքի ձեռքբերումը պահանջում է լրացուցիչ փորձագիտություն, լրացուցիչ խորաթափանցություն, որը տարբերվում է սպորտի կառավարումից և զարգացումից»։
Աջակցություն ստանալու համար Ինֆանտինոն առաջարկը զուգորդել է ՖԻՖԱ-ի անդամ ասոցիացիաների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման զգալի ավելացման հետ։ Եթե 211 ասոցիացիաների մեծամասնությունը հաստատի ծրագիրը, յուրաքանչյուրը կկարողանա ստանալ մինչև 20 միլիոն դոլարի միանվագ սուբսիդիաներ՝ առաջիկա տարիներին վճարումների ավելացումից բացի։
Ապրիլին Վանկուվերում կայացած ՖԻՖԱ-ի ամենամյա կոնգրեսում Ինֆանտինոն անդամ ասոցիացիաներին հայտնեց, որ նախատեսում է առաջադրվել ևս չորս տարվա ժամկետով՝ 2027 թվականին։
Ինֆանտինոյի և Թրամփի սերտ հարաբերությունները հատկապես քննադատության են արժանացել Եվրոպայի կողմից։ Այս ամսվա սկզբին, երբ Թրամփը միջամտեց Ինֆանտինոյին՝ օգնելու չեղարկել Աշխարհի առաջնության ժամանակ ԱՄՆ-ի առանցքային խաղացողի որակազրկումը, Եվրախորհրդարանի 90 անդամներ ստորագրեցին երկու նամակ՝ մարտահրավեր նետելով կազմակերպությանը՝ նրանց կարծիքով, կառավարող մարմնի քաղաքական չեզոքությունը խաթարող գործողությունների համար։
Բաց մի թողեք
Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով
Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է
Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային