03/08/2026

EU – Armenia

Թուրքական F-16-ները սկսել են ՆԱՏՕ-ի օդային պարեկության առաքելությունը Էստոնիայում

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ՝ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը սկսել են մասնակցել Բալթյան երկրների օդային տարածքի ուժեղացված վերահսկման ՆԱՏՕ-ի հերթական առաքելությանը՝ Enhanced Air Policing Block-72։

Գործողության շրջանակում թուրքական ռեակտիվ ավիացիայի 181-րդ էսկադրիլիան («Pars Filo») հերթապահություն է ստանձնել Էստոնիայի Ամարի ավիաբազայում։ Առաքելության իրականացման համար Թուրքիան ուղարկել է 5 F-16 կործանիչ և 76 զինծառայող։

Մինչ ստորաբաժանման մեկնումը՝ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացվել են Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի Դիարբեքիրի 8-րդ գլխավոր ավիաբազայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com