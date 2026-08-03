Թուրքական F-16-ները սկսել են ՆԱՏՕ-ի օդային պարեկության առաքելությունը Էստոնիայում

Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ՝ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերը սկսել են մասնակցել Բալթյան երկրների օդային տարածքի ուժեղացված վերահսկման ՆԱՏՕ-ի հերթական առաքելությանը՝ Enhanced Air Policing Block-72։
Գործողության շրջանակում թուրքական ռեակտիվ ավիացիայի 181-րդ էսկադրիլիան («Pars Filo») հերթապահություն է ստանձնել Էստոնիայի Ամարի ավիաբազայում։ Առաքելության իրականացման համար Թուրքիան ուղարկել է 5 F-16 կործանիչ և 76 զինծառայող։
Մինչ ստորաբաժանման մեկնումը՝ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացվել են Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի Դիարբեքիրի 8-րդ գլխավոր ավիաբազայում։
Բաց մի թողեք
Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել
Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից
Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին