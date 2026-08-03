03/08/2026

EU – Armenia

Խոշոր ու շղթայական ավտովթար՝ Երևանում. կան վիրավորներ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 2-ին, խոշոր ու շղթայական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 13:40-ի սահմաններում Նուբարաշեն-Մասիս ավտոճանապարհի 5-րդ կմ հատվածում բախվել են «Nissan», «Opel» և բեռնատար «Գազել» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ 1 հոգի տեղում օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների կողմից բուժօգնություն է ստացել, սակայն հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնել։

Բախման հետևանքով «Nissan»-ը բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում տեղադրված դիզվառելիքի համար նախատեսված երկաթե բաքին, որն էլ առաջ ընթանալով բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված ավտոբուսին։

Տարածքը սահմանազատել են պարեկները։

Վթարի փաստով նույն գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների, հիվանդանոց տեղափոխվածի և տեղում բուժօգնություն ստացածի ինքնությունը և հնարավոր է՝ կազմված փաստաթղթերը փոխանցվեն ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժին։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք Արմավիրի մարզում․ ջրատարից տղամարդու մարմին է դուրս բերվել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար Կոտայքում․ հարսանիքի մեկնող «Mercedes G»-ն կողաշրջվել է, կան վիրավորներ․ Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com