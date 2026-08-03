Խոշոր վթար Կոտայքում․ հարսանիքի մեկնող «Mercedes G»-ն կողաշրջվել է, կան վիրավորներ․ Լուսանկար

Օգոստոսի 2-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 16:30-ի սահմաններում Գառնի-Արարատի մարզ տանող ավտոճանապարհին՝ Կոտայքի մարզի վարչական տարածքում, բախվել են «Mercedes G» («Յաշիկ») և «Nissan X-Trail» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Երկու ավտոմեքենաները դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց, «յաշիկն» էլ կողաշրջվել է։
Վթարի հետևանքով 5 հոգի, որոնց առաջինն օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի՝ Գառնու ամբուլատոր կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները, տեղափոխվել են «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն։
Բաց մի թողեք
Խոշոր ու շղթայական ավտովթար՝ Երևանում. կան վիրավորներ․ Լուսանկար
Ողբերգական դեպք Արմավիրի մարզում․ ջրատարից տղամարդու մարմին է դուրս բերվել
Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը