03/08/2026

EU – Armenia

Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին

infomitk@gmail.com 03/08/2026

Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ վերջերս դիտել է «Ոդիսական» ֆիլմը և դրանում քաղաքական այլաբանություն է տեսել։

Նրա մեկնաբանությամբ՝ Պենելոպեն մարմնավորում է Վրաստանի իշխանությանը, փեսացուները՝ վրացական ընդդիմությանը, իսկ ինքը՝ Ոդիսևսին, որը պետք է վերադառնա՝ երկիրը վերականգնելու համար։

«Իմ խնդիրն է Վրաստանը վերադարձնել զարգացման ուղի, վերականգնել կրթության, առողջապահության համակարգերը և պետական ինստիտուտները։ Հենց դրա համար է իսկապես արժե Ոդիսևսի վերադարձը», — գրել է Սաակաշվիլին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com