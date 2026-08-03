Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին

Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ վերջերս դիտել է «Ոդիսական» ֆիլմը և դրանում քաղաքական այլաբանություն է տեսել։
Նրա մեկնաբանությամբ՝ Պենելոպեն մարմնավորում է Վրաստանի իշխանությանը, փեսացուները՝ վրացական ընդդիմությանը, իսկ ինքը՝ Ոդիսևսին, որը պետք է վերադառնա՝ երկիրը վերականգնելու համար։
«Իմ խնդիրն է Վրաստանը վերադարձնել զարգացման ուղի, վերականգնել կրթության, առողջապահության համակարգերը և պետական ինստիտուտները։ Հենց դրա համար է իսկապես արժե Ոդիսևսի վերադարձը», — գրել է Սաակաշվիլին։
Բաց մի թողեք
Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել
Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից
Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին