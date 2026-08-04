04/08/2026

EU – Armenia

Նարեկ Կարապետյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասին

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է ունենա խաղաղության պայմանագիր, սակայն այն պետք է ներառի այնպիսի երաշխիքներ, որոնք կկանխեն ապագայում հնարավոր վտանգները։

«Մենք պետք է ունենանք խաղաղության պայմանագիր, բայց այն պետք է փակի շատ դռներ՝ մեր ապագա վտանգների դռները»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կարապետյանը։

Անդրադառնալով լրագրողի դիտարկմանը, թե իշխանական շրջանակները չեն բացառում, որ ընդդիմության շարքերում կարող են լինել պատգամավորներ, որոնք կողմ կքվեարկեն Սահմանադրության փոփոխությանը, «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավարը նշել է, որ իրենց քաղաքական քայլերը միտված են լինելու մեկ ուղղությամբ։

«Մեր քաղաքական քայլերն ունենալու են մեկ ուղղություն՝ ունենալ խաղաղություն, բայց թույլ չտալ Հայաստանում էթնիկ փոփոխություն»,- ընդգծել է Նարեկ Կարապետյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հովանավորներ էր ման գալիս, երբ ես բարեգործություն էի անում

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com