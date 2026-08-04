Նարեկ Կարապետյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասին

ԱԺ «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է ունենա խաղաղության պայմանագիր, սակայն այն պետք է ներառի այնպիսի երաշխիքներ, որոնք կկանխեն ապագայում հնարավոր վտանգները։
«Մենք պետք է ունենանք խաղաղության պայմանագիր, բայց այն պետք է փակի շատ դռներ՝ մեր ապագա վտանգների դռները»,- լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կարապետյանը։
Անդրադառնալով լրագրողի դիտարկմանը, թե իշխանական շրջանակները չեն բացառում, որ ընդդիմության շարքերում կարող են լինել պատգամավորներ, որոնք կողմ կքվեարկեն Սահմանադրության փոփոխությանը, «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավարը նշել է, որ իրենց քաղաքական քայլերը միտված են լինելու մեկ ուղղությամբ։
«Մեր քաղաքական քայլերն ունենալու են մեկ ուղղություն՝ ունենալ խաղաղություն, բայց թույլ չտալ Հայաստանում էթնիկ փոփոխություն»,- ընդգծել է Նարեկ Կարապետյանը։
Բաց մի թողեք
Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»
Փաշինյանը հովանավորներ էր ման գալիս, երբ ես բարեգործություն էի անում
Ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին