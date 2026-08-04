04/08/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը հովանավորներ էր ման գալիս, երբ ես բարեգործություն էի անում

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ բարեգործությամբ զբաղվել է դեռևս այն ժամանակ, երբ, իր խոսքով, Նիկոլ Փաշինյանը չէր զբաղեցնում որևէ քաղաքական պաշտոն։

Դատական նիստից առաջ լրագրողների հետ զրույցում Կարապետյանը նշել է, որ իր բարեգործական գործունեությունը երկար տարիների պատմություն ունի։

«Ես բարեգործություն եմ արել, երբ դեռ Նիկոլ Փաշինյանը ծնված չէր, այսինքն՝ մի 1500 դոլարանոց բիզնես ուներ ու սեղանների տակով վազվզում էր՝ իրեն հովանավորներ էր ման գալիս»,- ասել է նա։

Կարապետյանը հավելել է, որ շարունակելու է իր բարեգործական նախաձեռնությունները՝ ընդգծելով, որ դրանք պայմանավորված են Հայաստանի և հայության հանդեպ իր վերաբերմունքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանը՝ խաղաղության պայմանագրի մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանը զանգահարել Վլադիմիր Պուտինին

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Քաղաքական խաչբառ. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակ է բացել համածառայակիցների և քաղաքացիների վրա․ զոհեր կան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Wildberries-ը լրջորեն մտածում է Ռուսաստանից հեռանալու մասին

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեպտեմբերին ծագելիք պատերազմն՝ ընդդեմ 300 հազարի «վերադարձի»

04/08/2026 infomitk@gmail.com