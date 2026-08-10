10/08/2026

EU – Armenia

Մոլդովան ետ կանչում իր դեսպանին Ռուսաստանից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/08/2026

Մոլդովայի ԱԳՆ–ն հետ է կանչել Մոսկվայում իր դեսպան Լիլիան Դարիին հանրապետության տարածքում ընկած անօդաչուի հետ կապված խորհրդակցությունների համար։

Այս մասին հայտնել է դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։

Նշվում է, որ «խստորեն դատապարտվում է Շտեֆան Վոդե շրջանի Կրոկմազ բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպը, որտեղ հրթիռանման անօդաչու է ընկել ու պայթել»։

«Միջադեպը Մոլդովայի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լուրջ խախտում է և սպառնում է մեր քաղաքացիների անվտանգությանը», – ասվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։

Ընդորում, որևէ ապացույց, որ ընկած անօդաչուն ռուսական է, Մոլդովայի իշխանությունները հանրությանը չեն ներկայացրել։

Ինչու է Մոլդովան ետ կանչում իր դեսպանին Ռուսաստանից

Բաց մի թողեք

Ինչ է պահանջում Իրանն Ուկրաինայից․ կրքերը դեռ չեն մարել

10/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի առաջնորդն իրականում մահացել է․ Բրիտանական աղբյուր

10/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն հետախուզական տվյալներ է փոխանցում Կիևին Ռուսաստանի մասին

10/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Մոլդովան ետ կանչում իր դեսպանին Ռուսաստանից. Լուսանկար

10/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Երևանում․ շենքերից մեկի բակում հայտնաբերվել է կնոջ մարմին. Լուսանկար

10/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աննա Մկրտչյանի հայրը ձերբակալվել է․ քննվելու է կալանքի հարցը. Լուսանկար

10/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է պահանջում Իրանն Ուկրաինայից․ կրքերը դեռ չեն մարել

10/08/2026 infomitk@gmail.com