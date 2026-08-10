Մոլդովան ետ կանչում իր դեսպանին Ռուսաստանից. Լուսանկար

Մոլդովայի ԱԳՆ–ն հետ է կանչել Մոսկվայում իր դեսպան Լիլիան Դարիին հանրապետության տարածքում ընկած անօդաչուի հետ կապված խորհրդակցությունների համար։
Այս մասին հայտնել է դիվանագիտական գերատեսչության մամուլի ծառայությունը։
Նշվում է, որ «խստորեն դատապարտվում է Շտեֆան Վոդե շրջանի Կրոկմազ բնակավայրում տեղի ունեցած միջադեպը, որտեղ հրթիռանման անօդաչու է ընկել ու պայթել»։
«Միջադեպը Մոլդովայի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լուրջ խախտում է և սպառնում է մեր քաղաքացիների անվտանգությանը», – ասվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։
Ընդորում, որևէ ապացույց, որ ընկած անօդաչուն ռուսական է, Մոլդովայի իշխանությունները հանրությանը չեն ներկայացրել։
Բաց մի թողեք
Ինչ է պահանջում Իրանն Ուկրաինայից․ կրքերը դեռ չեն մարել
Իրանի առաջնորդն իրականում մահացել է․ Բրիտանական աղբյուր
ԱՄՆ-ն հետախուզական տվյալներ է փոխանցում Կիևին Ռուսաստանի մասին