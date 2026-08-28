Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ը մահացել է 89 տարեկանում. Լուսանկար

89-ամյա տղամարդը հոսպիտալացվել էր օգոստոսի 17-ից՝ հեմոլիտիկ անեմիայով, իսկ ավելի ուշ՝ արյան բակտերիալ վարակով։
Եվրոպայի ամենատարեց իշխող միապետը՝ Նորվեգիայի թագավոր Հարալդ V-ը, մահացել է 89 տարեկանում, ուրբաթ օրը հայտարարել է թագավորական պալատը։
«Խորը վշտով հայտարարում ենք, որ Նորին Մեծություն թագավոր Հարալդը մահացել է այսօր։ Թագավոր Հարալդը խաղաղությամբ մահացել է Օսլոյի համալսարանական հիվանդանոցում ուրբաթ՝ օգոստոսի 28-ին, ժամը 6:35-ին», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Օսլոյի թագավորական պալատում դրոշը կիսով չափ իջեցվել է ուրբաթ օրը, երբ հանրության անդամները հավաքվել էին դրսում ծաղիկներ դնելու և հարգանքի տուրք մատուցելու թագավոր Հարալդին։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ցավակցություն է հայտնել նորվեգացի ժողովրդին՝ Հարալդին անվանելով «իսկական եվրոպացի», որը ծառայել է իր երկրին «ջերմությամբ, խոնարհությամբ և անսասան պարտքի զգացումով»։
«Ուրախության և տխրության պահերին նա միավորեց նորվեգացիներին», – ասաց նա՝ հավելելով, որ իր թագավորական կարգախոսը՝ «Alt for Norge», որը նշանակում է «Բոլորը Նորվեգիայի համար», կշարունակի արձագանքել։
89-ամյա տղամարդը օգոստոսի 17-ից հիվանդանոցում էր՝ հեմոլիտիկ անեմիայով, որի դեպքում կարմիր արյան բջիջները քայքայվում են ավելի արագ, քան կարող են վերականգնվել։
Նրա ընտանիքը շտապեց նրա մոտ հինգշաբթի օրը, երբ պալատը հայտարարեց, որ նրա վիճակը դարձել է «ծայրահեղ լուրջ», իսկ թագաժառանգ Հաակոնը, ըստ լուրերի, գիշերը հսկել է գահը։
1991 թվականին գահ բարձրացած Հարալդը վերջին տարիներին մի քանի առողջական խնդիրներ է ունեցել և նրա մոտ տեղադրվել է սրտի խթանիչ, բայց բազմիցս բացառել է գահից հրաժարվելու հնարավորությունը խորհրդարանի առջև տված ցմահ երդման պատճառով։
Սգացողները նրան նկարագրել են որպես ջերմ և ներառական միապետ, որը նպաստել է Նորվեգիայի միավորմանը, մինչդեռ վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն չեղարկել է Գերմանիա նախատեսված այցը, քանի որ թագավորի վիճակը վատթարացել է։
Միավորող թագավոր տասնամյակների փոփոխությունների միջով
Հարալդ V թագավորը մնաց ժողովրդական և միավորող դեմք իր 35-ամյա գահակալության ընթացքում՝ օգնելով արդիականացնել Նորվեգիայի միապետությունը, միաժամանակ այն կառավարելով ազգային ողբերգության պահերին և, իր վերջին տարիներին, ընտանեկան սկանդալների միջով։
Դարեր շարունակ Նորվեգիան միապետներ էր կիսում Դանիայի, իսկ ավելի ուշ՝ Շվեդիայի հետ, ինչը նշանակում է, որ նրա թագավորական ընտանիքները հիմնականում բնակվում էին երկրից դուրս։ Դա փոխվեց, երբ Նորվեգիան 1905 թվականին դարձավ լիովին անկախ, և Հարալդի ծնունդը Օսլոյի մոտ 1937 թվականին նրան դարձրեց առաջին նորվեգացի արքայազնը ավելի քան 500 տարվա ընթացքում։
Նա երեք տարեկան էր, երբ նացիստական Գերմանիան ներխուժեց 1940 թվականին և մոր և քույրերի հետ փախավ Շվեդիա, ապա՝ Միացյալ Նահանգներ, մինչդեռ նրա հայրն ու պապը աքսորվեցին Մեծ Բրիտանիա։ Ընտանիքը պատերազմից հետո՝ 1945 թվականին, վերադարձավ Նորվեգիա։
Հարալդը հաճախել է պետական դպրոցներ, մարզվել Նորվեգիայի ռազմական ակադեմիայում և սովորել Օքսֆորդի համալսարանում։ Տաղանդավոր առագաստանավորդ լինելով՝ նա ներկայացրել է Նորվեգիան երեք Օլիմպիական խաղերում և ավելի ուշ նվաճել աշխարհի առաջնությունը։
Նա ամուսնացել է իր մանկության սիրեցյալ Սոնյա Հարալդսենի հետ 1968 թվականին՝ հոր հավանությունը շահելու ինը տարվա փորձից հետո։ Զույգն ունեցել է երկու երեխա՝ Մարթա Լուիզը և Հակոնը։
Հարալդը հաջորդել է հորը՝ Օլաֆ V թագավորին, 1991 թվականին՝ ընդունելով «Բոլորը Նորվեգիայի համար» թագավորական կարգախոսը։
«Նորվեգիան դու ես, Նորվեգիան՝ մենք»։
Սահմանափակ սահմանադրական լիազորություններ ունենալուց անկախ՝ նա հայտնի է դարձել դժվարին պահերին երկիրը միավորելու իր ունակությամբ։ 2011 թվականին Անդերս Բերինգ Բրեյվիկի կողմից 77 մարդու սպանությունից հետո Հարալդը հայտարարել է, որ «ազատությունն ավելի ուժեղ է, քան վախը»։
Նա նաև պաշտպանել է ավելի ու ավելի բազմազան Նորվեգիան՝ լայնորեն գովաբանվելով 2016 թվականին ԼԳԲՏՔ+ անձանց, ներգաղթյալներին և տարբեր կրոնական համոզմունքներին անդրադառնալու իր ելույթի համար։
Նրա ճառը վերաբերում էր ներառմանը և ազգային միասնությանը, որտեղ նա ասել է. «Նորվեգացիները աղջիկներ են, որոնք սիրում են աղջիկներին, տղաներ, որոնք սիրում են տղաներին, և աղջիկներ ու տղաներ, որոնք սիրում են միմյանց»։
Թագավորը նաև աջակցեց ներգաղթյալներին և տարբեր հավատքների տեր մարդկանց, նախքան ասելը. «Նորվեգիան դուք եք։ Նորվեգիան մենք ենք»։
Բաց մի թողեք
Պուտինը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն թուլացել է. The Washington Post
Կա՞ հնարավորություն՝ պատերազմն ավարտելու
Վրաստանի նախագահը ներում է շնորհել 2024 և 2025 թվականներին անկարգությունների համար դատապարտված յոթ անձի