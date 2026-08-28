Չինաստանը պետք է կատարի առևտրային պարտավորությունները, հակառակ դեպքում ԵՄ-ն կգործի, զգուշացնում է ֆոն դեր Լեյենը. Լուսանկար

Հոկտեմբերի վերջնաժամկետի մոտենալուն զուգընթաց, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը պատրաստակամություն է հայտնում օգտագործել ԵՄ առևտրային պաշտպանության «գործիքները» Պեկինի դեմ
Ֆոն դեր Լեյենը Չինաստանի վարչապետ Լի Ցյանի հետ Պեկինում, 2025 թվականի հուլիս:
ՓԱՐԻԶ – Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հինգշաբթի օրը զգուշացրել է Չինաստանին, որ ԵՄ-ն պատրաստ է ձեռնարկել առևտրային պաշտպանության միջոցառումներ, եթե Պեկինի հետ բանակցությունները չկարողանան լուծել աճող տնտեսական անհավասարակշռությունները:
«Չինաստանի հետ երկխոսությունը մնում է անհրաժեշտ: Բայց այն պետք է արդյունքներ տա», – ասել է նա Ֆրանսիայի գործատուների ֆեդերացիայի (MEDEF) տարեկան համաժողովին հավաքված ֆրանսիացի գործարար և քաղաքական առաջնորդներին:
«Եվ երբ երկխոսությունը բավարար չէ, մենք պետք է պատրաստ լինենք լիարժեք օգտագործել մեր գործիքները»:
Ֆոն դեր Լեյենը չափավոր տոնով է խոսել՝ ասելով, որ Չինաստանը մնում է «հիմնական տնտեսական գործընկեր» և վերահաստատելով ԵՄ քաղաքականությունը՝ «ռիսկի նվազեցում՝ առանց կապերը խզելու»: Սակայն նա նաև խիստ պատկերացրեց առևտրային հարաբերությունները, որոնք ավելի ու ավելի են թեքվում Պեկինի օգտին։
«Գործընկեր լինելը չի նշանակում ընդունել մշտական անհավասարակշռություններ», – ասաց նա՝ նշելով, որ ԵՄ չինական ներմուծումը հինգ տարվա ընթացքում աճել է 45%-ով, մինչդեռ եվրոպական արտահանումը Չինաստան նվազում է։
Նա ասաց, որ Չինաստանի հետ դաշինքի առևտրային դեֆիցիտը հասել է օրական գրեթե 1 միլիարդ եվրոյի և այս տարվա սկզբին աճել է ևս 10%-ով։ Առաջին անգամ ԵՄ բոլոր 27 երկրներն այժմ առևտրային դեֆիցիտ ունեն Չինաստանի հետ։
Դիտողությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ Բրյուսելն ու Պեկինը ձգտում են մեղմել առևտրային լարվածությունը, որը առաջացել էր անցյալ տարվա ընթացքում, հատկապես Չինաստանի առևտրային ավելցուկի և կարևոր նյութերի մատակարարման սահմանափակումների շուրջ, որոնց արտադրությունը գերիշխում է Պեկինը։
Հունիսին ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը և Չինաստանի առևտրի նախարար Վան Վենտաոն համաձայնեցին ակտիվացնել քննարկումները՝ ուղղված մինչև հոկտեմբեր «շոշափելի արդյունքների» հասնելուն, այդ թվում՝ առևտրի և ներդրումային խորհրդակցությունների նոր ֆորումի միջոցով։
ԵՄ-ն և Չինաստանը հարթակ են ստեղծում «կառուցվածքային» առևտրային երկխոսության համար
Հանձնաժողովը անցյալ տարի առևտրային պաշտպանության ավելի քան 30 հետաքննություն է սկսել՝ գրեթե երեք անգամ գերազանցելով պատմական միջին ցուցանիշը, ասել է ֆոն դեր Լեյենը՝ հավելելով, որ արդեն իսկ ընդունված միջոցառումները պաշտպանել են ավելի քան 600,000 եվրոպական աշխատատեղ, և որ Բրյուսելը «զգալիորեն ուժեղացնում է հետաքննությունները»։
Եվրոպական կառավարությունները շարունակում են բաժանվել այն հարցում, թե ինչպես ագրեսիվ կերպով դիմակայել Պեկինին։ Ֆրանսիան պնդել է առևտրային պաշտպանության ավելի խիստ միջոցների մասին, այդ թվում՝ օգտագործելով դաշինքի հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը, որը կոչվում է «առևտրային բազուկա»՝ դաշինքի ամենահզոր առևտրային զենքը։
Սակայն այլ մայրաքաղաքներ, ինչպիսին է Բեռլինը, զգուշացրել են հնարավոր հակահարվածների մասին և ընդգծել են աշխարհի երկրորդ խոշորագույն տնտեսության հետ տնտեսական կապերի պահպանման կարևորությունը։
Բրյուսելը նաև ներկայումս մշակում է «նվիրված» գործիք, որը նպատակ ունի ստիպել ԵՄ ընկերություններին դիվերսիֆիկացնել իրենց մատակարարման շղթաները Չինաստանից հեռու։ Այս քայլը հաջորդում է Պեկինի կողմից անցյալ տարի այսպես կոչված հազվագյուտ մետաղների արտահանման լայնածավալ վերահսկողության սահմանմանը, ինչը մտահոգեց ԵՄ պաշտոնյաներին և ստիպեց շատ արևմտյան ընկերություններ դադարեցնել արտադրությունը։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև նշեց Եվրոպայի՝ կարևորագույն հումքի հարցում Չինաստանից մեծ կախվածության մասին՝ ասելով, որ դաշինքը կախված է այդ երկրից մի շարք կարևորագույն նյութերի ավելի քան 80%-ի և որոշ հազվագյուտ մետաղների 90%-ի համար։
«Մենք տեսել ենք, որ այս կախվածությունը կարող է օգտագործվել որպես լծակ մեր դեմ», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Պուտինը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն թուլացել է. The Washington Post
Կա՞ հնարավորություն՝ պատերազմն ավարտելու
Վրաստանի նախագահը ներում է շնորհել 2024 և 2025 թվականներին անկարգությունների համար դատապարտված յոթ անձի