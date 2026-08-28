Շվեյցարիան մտադիր է կառուցել ռազմական անօդաչու թռչող սարքերի գումարտակ

Շվեյցարիան վաղուց ի վեր լավ զինված չեզոք դիրքորոշում ունի, և եվրոպական երկիրը տղամարդկանց համար պարտադիր զորակոչ ունի։
Շվեյցարիան հինգշաբթի օրը հայտարարեց ռազմական անօդաչու թռչող սարքերի գումարտակ կառուցելու իր մտադրության մասին՝ ամբողջ Եվրոպայում վերազինման միտման ֆոնին։
«2028 թվականից բանակը կտեղակայի իր սեփական անօդաչու թռչող սարքերի գումարտակը հետախուզության, գործողությունների և պաշտպանության համար», – ասվում է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։
Գումարտակը կաջակցվի մասնագիտացված հավաքագրման և վերապատրաստման ծրագրով։
Նախարարությունը ուրվագծել է անօդաչու թռչող սարքերի և ռոբոտաշինության քաղաքացիական-ռազմական կենտրոնի ծրագրերը, որը բաղկացած կլինի տեխնոլոգիական կենտրոնից և ռազմական հրամանատարությունից։
«Նոր լուծումները պետք է համատեղ մշակվեն, փորձարկվեն և արագորեն օգտագործվեն ռազմական օգտագործման համար», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ անօդաչու թռչող սարքերը, անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պաշտպանությունը և ռոբոտաշինությունն այժմ «ռազմավարական առաջնահերթություն» են ցամաքով շրջապատված ալպյան երկրի համար։
Վերջին տարիներին անօդաչու թռչող սարքերը գնալով ավելի տարածված են դառնում հակամարտություններում՝ օգտագործվելով հսկողության և հետախուզական տվյալներ հավաքելու, ինչպես նաև թշնամու դիրքերը թիրախավորելու և հարվածներ հասցնելու համար, հաճախ արհեստական բանականության օգնությամբ։
Շվեյցարիայի պաշտպանության նախարարությունը նշել է, որ աճել է ռազմական և կարևորագույն ենթակառուցվածքների վրայով անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքների թիվը։
Երկրի առաջին անօդաչու թռչող սարքերից պաշտպանության համակարգն արդեն ներդրվել է։
Շվեյցարիայի վաղեմի դիրքորոշումը լավ զինված չեզոքությունն է, և եվրոպական երկիրն ունի պարտադիր զորակոչ տղամարդկանց համար։
Շվեյցարիայի չեզոքության արմատները հասնում են 1516 թվական և միջազգայնորեն ճանաչվել է 1815 թվականից։
Բաց մի թողեք
Պուտինը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն թուլացել է. The Washington Post
Կա՞ հնարավորություն՝ պատերազմն ավարտելու
Վրաստանի նախագահը ներում է շնորհել 2024 և 2025 թվականներին անկարգությունների համար դատապարտված յոթ անձի