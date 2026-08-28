Գերմանիան դիտարկում է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականի դերը քվեարկության մոտենալուն զուգընթաց

Պաշտպանության նախարարները սեպտեմբերի 19-ին կընտրեն Գերմանիայի և Կանադայի թեկնածուների միջև
Բեռլինը ձգտում է օգտագործել ՆԱՏՕ-ում իր աճող ռազմական կշիռը՝ գեներալ Կարստեն Բրոյերի ընտրությունը դաշինքի ռազմական կոմիտեի հաջորդ նախագահի պաշտոնում ապահովելու համար, իսկ վերջնական որոշումը կկայացվի սեպտեմբերի 19-ին Դանիայում։
32 դաշնակից պաշտպանության նախարարները, ինչպես սպասվում է, կընտրեն ներկայիս նախագահ, ծովակալ Ջուզեպպե Կավո Դրագոնեի իրավահաջորդին։ Հաղթողը, ինչպես սպասվում է, պաշտոնը կստանձնի 2028 թվականի հունվարին։
Բեռլինը ակտիվորեն քարոզարշավ է վարել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բրոյերի օգտին՝ ճնշում գործադրելով եվրոպացի դաշնակիցների վրա՝ համախմբվելու նրա թեկնածության շուրջ, մինչդեռ Կանադան առաջադրել է գեներալ Ջենի Կարինյանին։
Գերմանիան 2027 թվականին մեկ երրորդով կավելացնի պաշտպանության ծախսերը
«Նախագահ ընտրվելը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ցանկացած երկրի համար առաջընթաց է», – Euractiv-ին ասել է Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի (DGAP) անվտանգության փորձագետ Այլին Մատլեն: Նա հավելել է, որ Եվրոպայի, և մասնավորապես Գերմանիայի, ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իր պաշտպանական դիրքը բարձրացնելու անհրաժեշտության պատճառով Բրոյերի ընտրությունն ավելի մեծ նշանակություն և կշիռ կունենա:
Նախագահը ծառայում է որպես ՆԱՏՕ-ի քաղաքական և ռազմական մակարդակների միջև հիմնական կապող օղակ՝ խորհրդատվություն տրամադրելով Հյուսիսատլանտյան խորհրդին՝ դաշինքի բարձրագույն քաղաքական մարմնին, ինչպես նաև Միջուկային պլանավորման խմբին:
Գերմանիայի ջանքերը թափ են հավաքել, քանի որ Բեռլինը ձգտում է դիրքավորվել որպես եվրոպական անվտանգության առաջատար մատակարար այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում իր եվրոպացի դաշնակիցների վրա՝ ստանձնելու մայրցամաքի պաշտպանության համար ավելի մեծ պատասխանատվություն:
Գերմանիան նաև փորձել է վստահեցնել Վաշինգտոնին, որ կարող է լինել հուսալի գործընկեր: Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Բեռլինը հստակեցրեց, որ պատրաստ է ստանձնել ԱՄՆ-ի կողմից Եվրոպայից վերաբաշխվող ռազմական կարողությունների փոխարինման պատասխանատվության մեծ մասը, Euractiv-ին ասել է ՆԱՏՕ-ի դիվանագետը։
Դիվանագետը նշել է, որ Եվրոպայի պաշտպանության մեջ Գերմանիայի դերը մեծացնելու այդ լայնածավալ ջանքերը նաև նպաստում են ՆԱՏՕ-ի պաշտոնի համար իր քարոզարշավին։
2026 թվականի փետրվարին Բրոյերի թեկնածության մասին հայտարարելով՝ Գերմանիան համեմատաբար վաղ է առաջադրել իր թեկնածուին։
«Գերմանիան այդքան վաղ չէր հայտարարի թեկնածության մասին, եթե գոնե այդ ժամանակ չիմանար, որ դաշնակիցների մեծ մասը, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան, աջակցում են Բրոյերին», – ասել է Մատլեն։
«Նրա օգտին է նաև այն, որ, ըստ ՆԱՏՕ-ի դիվանագետների, ԱՄՆ-ն այս տարվա սկզբին արտահայտվել է Գերմանիայի օգտին», – հավելել է նա։
Չնայած Կանադայի և Գերմանիայի միջև անվտանգության ոլորտում ավելի ու ավելի սերտ հարաբերություններին, որոնք ամրապնդվել են վերջերս կնքված սուզանավային գործարքով, Օտտավան մայիսին առաջադրեց իր սեփական թեկնածուին։
Կարինյան կուսակցության համար Կանադայի քարոզարշավը բախվում է ավելի բարդ քաղաքական միջավայրի, Օտտավայի և Վաշինգտոնի միջև լարված հարաբերություններով։ Դա կարող է դժվարացնել աջակցություն ստանալը, քանի որ ԱՄՆ վարչակազմը պնդում է Եվրոպայի համար բեռի ավելի մեծ բաշխման վրա։
«Նրա թեկնածությունն արտացոլում է Կանադայի անսասան նվիրվածությունը ՆԱՏՕ-ին և կոլեկտիվ պաշտպանության և տրանսատլանտյան անվտանգության ամրապնդմանը», – Euractiv-ին ասել է Կանադայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։
Կանադայի համեմատ Գերմանիան զգալիորեն ավելի շատ է ծախսել պաշտպանության վրա և վերջերս շատ ավելի կարևոր դեր է խաղացել ՆԱՏՕ-ում, ինչը, ըստ Մատլեի, զգալիորեն բարելավում է Բրոյերի հնարավորությունները։
Այնուամենայնիվ, ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ պաշտոնյա ասել է, որ ներկայումս առաջատար չկա, և կանխատեսումները դժվար են։ Սակայն պաշտոնյան ընդգծեց, որ կանադացի թեկնածուն մինչ այժմ ավելի ակտիվ է եղել, քան գերմանացի թեկնածուն։
«Նա մի քանի նամակ է ուղարկել իր թեկնածությունը սատարելու համար, համեմատած գերմանացի թեկնածուի հետ, ով իր քարոզարշավի սկզբից ի վեր ուղարկել է միայն մեկ նամակ», – ասաց ՆԱՏՕ-ի երկրորդ պաշտոնյան։
Նույն պաշտոնյայի խոսքով՝ Կարինյանը ուրվագծել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կազմակերպության ավելի լայն տեսլական, մինչդեռ Բրոյերը ավելի շատ կենտրոնացել է Ուկրաինայի վրա։
Քաղաքական առումով, սակայն, Բրոյերը կարող է ավելի բարենպաստ միջավայրի հանդիպել։
«Կանադայի և ԱՄՆ-ի միջև քաղաքական լարվածության աճը, ի վերջո, կարող է աշխատել գերմանացի թեկնածուի օգտին», – նշեց պաշտոնյան։
Չնայած ընտրությունները նախատեսված են երեք շաբաթից, չի սպասվում, որ հաջողակ թեկնածուն անմիջապես կփոխարինի Կավո Դրագոնեին, որի մանդատը նախատեսված է մինչև 2028 թվականի սկիզբը։
Բաց մի թողեք
Պուտինը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն թուլացել է. The Washington Post
Կա՞ հնարավորություն՝ պատերազմն ավարտելու
Վրաստանի նախագահը ներում է շնորհել 2024 և 2025 թվականներին անկարգությունների համար դատապարտված յոթ անձի