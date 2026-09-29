29/09/2026

EU – Armenia

Հակառուսական սանկցիաներն ընդլայնվել են

infomitk@gmail.com 29/09/2026

Եվրամիության Խորհուրդը հաստատել է 10 ֆիզիկական եւ 17 իրավաբանական անձանց Ռուսաստանի դեմ սահմանված սանկցիոն ցանկում ներառումը։

Համաձայն Բրյուսելի, սանկցիոն ցանկում ընդգրկվածները կապ ունեն ռուսական հսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքներից երեխաներին դեպի Ռուսաստան անօրինական տեղափոխման հետ։ Այս մասին հայտնում է ԵՄ Խորհրդի Մամուլի ծառայությունը։

Սանկցիաները տարածվել են նաեւ նրանց վրա, ովքեր մասնակցում են երեխաների հարկադիր ասիմիլյացիային, գաղափարական ներազդմանն ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Սանկցոն ցանկում են Մոսկվայի Տուրիզմի կոմիտեն, երկու ռուսական ընկերություններ մանկական հանգստի, տուրիզմի եւ ժամանցի ոլորտից, ինչպես նաեւ ռուսական սպորտային մանկական ճամբարներ, կենտրոններ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայում դպրոցականների մասնակցությամբ զանգվածային ցույցեր են. ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ. Լուսանկար

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միացյալ Թագավորությունը Ֆինլանդիային միջուկային պաշտպանություն է առաջարկում

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկրից «փախած» գլխավոր դատախազին հեռացրեց Ազգային անվտանգության խորհրդից․ Լուսանկար

29/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Հակառուսական սանկցիաներն ընդլայնվել են

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է Սարգիս Հայոցյանն ազատվել աշխատանքից

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստան»՝ որպես սեր, խոնարհում, աղոթք ու երդում՝ Կոնստանտին Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն

29/09/2026 infomitk@gmail.com

ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում

29/09/2026 infomitk@gmail.com