Հակառուսական սանկցիաներն ընդլայնվել են

Եվրամիության Խորհուրդը հաստատել է 10 ֆիզիկական եւ 17 իրավաբանական անձանց Ռուսաստանի դեմ սահմանված սանկցիոն ցանկում ներառումը։
Համաձայն Բրյուսելի, սանկցիոն ցանկում ընդգրկվածները կապ ունեն ռուսական հսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքներից երեխաներին դեպի Ռուսաստան անօրինական տեղափոխման հետ։ Այս մասին հայտնում է ԵՄ Խորհրդի Մամուլի ծառայությունը։
Սանկցիաները տարածվել են նաեւ նրանց վրա, ովքեր մասնակցում են երեխաների հարկադիր ասիմիլյացիային, գաղափարական ներազդմանն ու ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Սանկցոն ցանկում են Մոսկվայի Տուրիզմի կոմիտեն, երկու ռուսական ընկերություններ մանկական հանգստի, տուրիզմի եւ ժամանցի ոլորտից, ինչպես նաեւ ռուսական սպորտային մանկական ճամբարներ, կենտրոններ։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայում դպրոցականների մասնակցությամբ զանգվածային ցույցեր են. ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ. Լուսանկար
Միացյալ Թագավորությունը Ֆինլանդիային միջուկային պաշտպանություն է առաջարկում
Երկրից «փախած» գլխավոր դատախազին հեռացրեց Ազգային անվտանգության խորհրդից․ Լուսանկար