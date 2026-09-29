Ուկրաինայի թվային տեխնոլոգիաների նախարար. «Մենք ուզում ենք, որ Եվրոպան Ուկրաինան օգտագործի որպես արհեստական ​​բանականության ավազատուփ». Լուսանկարներ

Ուկրաինան պատերազմի ճնշման տակ կառուցել է թվային պետություն: Թվային տեխնոլոգիաների նախարար Օքսանա Ֆերչուկը Euronews-ին պատմում է, թե ինչ կարող է Եվրոպան սովորել Ուկրաինայից՝ թվային կառավարումից և արհեստական բանականությունից մինչև կիբերանվտանգություն և դիմադրողականություն:
Գիտե՞ք, թե որտեղ է գտնվում ձեր վարորդական իրավունքը, անձը հաստատող փաստաթուղթը կամ ամուսնության վկայականը հենց հիմա: Ուկրաինայում դուք կարող եք անմիջապես մուտք գործել այս և շատ այլ կարևոր փաստաթղթերի ձեր հեռախոսի միջոցով:
Երկիրը կառուցել է աշխարհի ամենաառաջադեմ թվային կառավարման համակարգերից մեկը՝ ծառայություններով, որոնք թույլ են տալիս քաղաքացիներին առցանց կարգավորել իրենց առօրյա բյուրոկրատիայի մեծ մասը:
Բեռլին կատարած այցի ընթացքում Ուկրաինայի թվային վերափոխման նախարար Օքսանա Ֆեդորովան հանդիպել է իր գերմանացի գործընկեր Կարստեն Վիլդբերգերի հետ՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող են Ուկրաինան և Գերմանիան կիսվել իրենց փորձով:
Երկու երկրները համաձայնել են միավորել նվիրված թիմեր՝ ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու, թե ինչն է Ուկրաինան լավ արել, բայց նաև ինչն է չի աշխատել, և ուսումնասիրելու, թե իր թվային լուծումներից որո՞նք կարող են օգտակար լինել Գերմանիայի համար:
Եվրոպան Ֆերչուկի հետ հանդիպեց Բեռլինում Ուկրաինայի դեսպանատանը՝ նրա այցի ընթացքում քննարկելու Գերմանիայի և Ուկրաինայի ակնկալվող համագործակցության տեսակը, նրա տեսակետները արհեստական բանականության վերաբերյալ վերջին նախազգուշացումների վերաբերյալ և այն, թե ինչպես կարող է Ուկրաինայի թվային ենթակառուցվածքը դիմակայել ռուսական հարձակումներին։
Որո՞նք են այն հիմնական բաներից մի քանիսը, որոնք Գերմանիան կարող է սովորել Ուկրաինայից, որոնք այս թիմերը կքննարկեն։
Ֆերչուկ. Նախևառաջ, մեր պետական ծառայությունների էկոհամակարգը, որը մենք օգտագործում ենք Diia («գործողություն» անգլերենով) կոչվող հարթակում։ Դա բջջային հավելված է, վեբ պորտալ և օֆլայն վայրերի ցանց, որտեղ մենք՝ որպես կառավարություն, հանրային ծառայություններ ենք մատուցում ուկրաինացիներին։
Հավելվածը օգտատերերին հասանելիություն է տալիս ավելի քան 30 թվային փաստաթղթերի, այդ թվում՝ ձեր անձնագրին, վարորդական իրավունքին, ձեր երեխաների մասին տեղեկատվությանը, ձեր հարկային համարին և ձեր երեխաների հարկային համարին։ Այս փաստաթղթերից բացի, որոնք, մեր կարծիքով, կարող են օգտագործվել նաև ամբողջ Եվրոպայում, քանի որ ԵՄ-ն նույն ուղղությամբ է շարժվում իր թվային ինքնության դրամապանակի նախաձեռնությամբ, մենք առաջարկում ենք ծառայությունների լայն շրջանակ։ Դրանք ներառում են մեքենայի վաճառք հավելվածի միջոցով, մեկ ուրիշին ձեր մեքենան վարելու թույլտվություն տալը՝ առանց գրասենյակ այցելելու, և տուգանքների առցանց ստուգում և վճարում։
Հավելվածի մեկ այլ ոլորտ է այն, որտեղ դուք կարող եք ամուսնանալ կամ ամուսնալուծվել առցանց, և նույնիսկ կարող եք առցանց ամուսնության առաջարկ անել: Արտերկրում բնակվող ուկրաինացիները, ովքեր ցանկանում են ամուսնանալ Ուկրաինայի օրենսդրության համաձայն, նույնպես կարող են դա անել Diia-ի միջոցով, որի միջոցով մեր փոստային ծառայությունը նրանց կուղարկի պաշտոնական թղթային վկայականը փոստով։
Ընդհանուր առմամբ, մենք առաջարկում ենք մոտ 250 հանրային ծառայություն առցանց: Մենք համաձայնեցինք վերլուծել այս ծառայությունները Գերմանիայի նախարարության թիմի հետ միասին, որոշները նույնականացնել ծառայությունների նախագծման համար և հնարավոր է՝ նույնիսկ մշակել նախատիպ Գերմանիայի համար: Մենք նաև համաձայնեցինք կառուցել այս կապը ոչ միայն մեր կառավարական թիմերի միջև, այլև գերմանացի գործընկերներին ծանոթացնել այն ՏՏ ընկերություններին, որոնք մի քանի տարի շարունակ մշակել են այս տեսակի ծրագրեր և ծառայություններ Ուկրաինայի կառավարության համար: Մենք դրանք անվանում ենք Ուկրաինայի GovTech դաշինք, և մենք ուրախ կլինենք դրանք ներկայացնել մեր գերմանացի գործընկերներին։
Թվում է, թե ճանապարհին սխալներ թույլ տալու ավելի մեծ հանդուրժողականություն կա։
Ֆերչուկ. Սա ՏՏ աշխարհի և կառավարության միջև ամենամեծ տարբերություններից մեկն է: Կառավարությունում մենք պետք է ամեն ինչ անենք օրենքին համապատասխան: Բայց որպես կառավարություն, համագործակցելով խորհրդարանի հետ, մենք նաև ունենք օրենքը փոխելու հնարավորություն։
Սա է մեր մտածելակերպը։ Եթե տեսնում ենք, որ պարզ, օգտագործողին հարմար ծառայություն չի կարող մատուցվել որոշակի օրենսդրական սահմանափակումների պատճառով, և այդ օրենքների փոփոխությունը դրական ազդեցություն կունենա հասարակության վրա, մենք փոխում ենք օրենքը, ապա ծառայությունը դարձնում ենք ավելի հեշտ օգտագործման համար։ Ի տարբերություն ՏՏ աշխարհում հաջողությունը հաճախ գալիս է փորձարկումներից և անընդհատ փորձերից։
Մարդկանց նորարարությունների ազատություն տալու համար դուք պետք է նրանց թույլ տաք սխալներ թույլ տալ։ Այդ սխալները երբեք չպետք է վտանգեն տվյալների պաշտպանությունը կամ անվտանգությունը, և դրանք երբեք չպետք է խախտեն օրենքը։ Բայց դուք պետք է ձեր ՏՏ թիմերին ազատություն տաք սխալներ թույլ տալու։ Հակառակ դեպքում նրանք պարզապես կհետևեն այն ամենին, ինչ արդեն սահմանված է օրենսդրությամբ, և իրական նորարարություն չի լինի։
Եթե նայենք առաջ՝ դեպի ձմեռ, ապա պետք է նշել, որ Ռուսաստանը թիրախավորում է նաև կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, ուստի կարող են ստեղծվել իրավիճակներ, երբ չլինի էլեկտրաէներգիա կամ բջջային կապ, կամ մարդիկ պարզապես չկարողանան լիցքավորել իրենց հեռախոսները։ Ինչպե՞ս եք ապահովում, որ նման իրավիճակներում մարդիկ շարունակեն օգտվել այդ կենսական ծառայություններից։
Ֆերչուկ․ Սա շատ կարևոր հարց է և համագործակցության ևս մեկ ոլորտ Գերմանիայի կառավարության հետ։ Մենք առանձին ենք քննարկել այս հարցը, քանի որ մենք ոչ միայն թվային պետություն ենք կառուցում, այլև ձևավորում ենք թվային կայունություն։ Սա մեր առաջին ձմեռը չէ։ Ցավոք, սա արդեն չորրորդ կամ հինգերորդ ձմեռն է՝ կախված նրանից, թե ինչպես ենք հաշվարկում սկզբից ի վեր։
Արդյոք այս ձմեռն ավելի դժվա՞ր կլինի։ Այո, մենք ակնկալում ենք, որ այդպես կլինի, սակայն դրան նախապատրաստվում ենք դեռ ամառվանից։
Մենք հատուկ ծրագիր ունենք հեռահաղորդակցության օպերատորների հետ և վերապատրաստում ենք մեր թիմերին՝ սովորեցնելով, թե ինչպես գործել էլեկտրաէներգիայի անջատումների ժամանակ։ Մենք նախապատրաստվում ենք օգտագործել գեներատորներ և մարտկոցներ՝ բազային կայանների և բջջային ցանցերի աշխատանքն ապահովելու համար։ Այժմ մենք նախատեսում ենք գործողություններ մինչև հինգ օր տևողությամբ անջատումների դեպքում՝ յուրաքանչյուր տարածքի համար ունենալով առանձին ծրագիր։ Ցավոք, Ռուսաստանը մեկ շաբաթ առաջ սկսեց հարձակվել մեր թվային ենթակառուցվածքների վրա։ Նրանք ավելի ու ավելի հաճախ են հարձակվում մեր տվյալների կենտրոնների վրա։
Վերջերս նրանք հարձակվեցին հեռահաղորդակցության ոլորտում գործող մեր երկու մատակարարների վրա։ Սակայն արդյունքում ծառայությունները շարունակում են հասանելի մնալ, քանի որ մենք ունենք պահուստային համակարգեր և կարող ենք համակարգերը տեղափոխել ամպային հարթակներ կամ ստորգետնյա պահոցներ։ Մենք ունենք կայունության ապահովման հատուկ ռազմավարություն պետական և կառավարական բոլոր ՏՏ համակարգերի ու ծառայությունների համար։ Մենք ամեն ինչի համար ունեն Ձեր թիմերը հնարավորություն կունենան տեսնելու, թե ինչպես ենք մենք մարզում մեր մոդելները, որ մոդելներն ենք կիրառում և ինչպես է կառուցված դրանց ճարտարապետությունը։ Մենք պատրաստ ենք կիսվել ոչ միայն մեր հաջողություններով, այլև սխալներով։ Սա կարևոր ուղերձ է Եվրոպական միության համար։ Այժմ մեզանից պահանջվում է ներդաշնակեցնել մեր օրենսդրությունը այսպես կոչված «Արհեստական բանականության մասին օրենքի» (AI Act) հետ։
Սակայն մենք կցանկանայինք մի փոքր այլ մոտեցում առաջարկել։ Մենք առաջարկում ենք, որ Եվրոպան Ուկրաինան օգտագործի որպես արհեստական բանականության փորձարարական հարթակ (sandbox). մի վայր, որտեղ հնարավոր կլինի հետևել մեր իրականացրած փորձարկումներին, դասեր քաղել արդյունավետ լուծումներից և այնուհետև դրանք անվտանգ կերպով կիրառել եվրոպական միջավայրում։ Թվային ոլորտում փաստաթղթերի և պետական ծառայությունների հետ կապված մեր փորձը նույնպես կարող է կիրառվել Եվրոպական միությունում՝ ստեղծելով միասնական թվային տարածք, որտեղ փաստաթղթերն ընդունելի կլինեն սահմաններից դուրս, իսկ ծառայությունները՝ հասանելի անդրսահմանային ձևաչափով։ Սա է մեր առաջարկը Եվրոպական միությանը և Բեռլինին։
Ինչո՞ւ է Ուկրաինան այդքան առաջադեմ թվային տեխնոլոգիաների առումով։ Արդյո՞ք դա արագացել է լայնամասշտաբ ներխուժման հետևանքով, թե՞ գոյություն ուներ դեռ մինչև ներխուժումը։
Ֆերչուկ. Սա ավելի շուտ փիլիսոփայական հարց է։ Կասեի, որ ամեն ինչ սկսվել է 2000-ականների սկզբին, երբ բազմաթիվ ընկերություններ սկսեցին նորարարություններ կիրառել և թվային արտադրանք մշակել՝ հիմք ստեղծելով, որպեսզի ուկրաինացիները սկսեն օգտվել թվային հավելվածներից։ Մենք հասկացանք, որ շատ ավելի հեշտ, հարմար և օգտատիրոջ համար դյուրին է, երբ ծառայությունները հասանելի են առցանց։
Ներդրման և ընդունման առաջին ալիքն իրականում եկավ մասնավոր հատվածից։ Այնուհետև՝ 2019 թվականին, իշխանության եկավ նոր կառավարություն, որին միացան Ուկրաինայի ՏՏ ոլորտի մի Երբ քաղաքացուն ծառայություն է մատուցվում, հաճախ անհրաժեշտ է լինում տեղեկատվություն ստանալ տարբեր պետական մարմիններից։ Մենք թվայնացրել ենք այդ տեղեկատվության զգալի մասը և ստեղծել բազմաթիվ ապակենտրոնացված ռեեստրներ։ Սա նույնպես շատ կարևոր է. ռեեստրները պաշտպանված են, իսկ տեղեկատվությունը երբեք չի պահվում մեկ կենտրոնական տվյալների բազայում։
Երբ դուք՝ որպես քաղաքացի, դիմում եք որևէ ծառայություն ստանալու համար, մենք համապատասխան ռեեստրից կամ տվյալների բազայից ստանում ենք միայն ձեր մասին անհրաժեշտ կոնկրետ տեղեկատվությունը։ Այնուհետև մենք համադրում ենք այդ տվյալները՝ ծառայությունը մատուցելու համար։ Սա այն պատճառներից մեկն է, որը հնարավոր է դարձնում այս համակարգի գործունեությունը։
Ինչպե՞ս եք պաշտպանում տվյալները, երբ պետական ծառայությունների մեծ մասը հասանելի է առցանց եղանակով։ Ռուսաստանը կիրառում է հիբրիդային պատերազմի մեթոդներ, այդ թվում՝ կիբերհարձակումներ։ Արդյոք գործո՞ւմ է անվտանգության որևէ հատուկ համակարգ կամ պաշտպանիչ պատնեշ (firewall), թե՞ տարբեր գերատեսչություններից միայն կոնկրետ տեղեկատվության հասանելիությունն ինքնին ապահովում է պաշտպանության լրացուցիչ մակարդակ։
Ֆերչուկ․ Երկուսն էլ։ Սա իսկապես բարդ ճարտարապետություն է, որը, նախևառաջ, ապակենտրոնացված է։ Երկրորդ՝ մենք դասակարգում ենք տեղեկատվությունը՝ ըստ դրա կարևորության աստիճանի։ Մենք ունենք բաց տեղեկատվություն և մեծ քանակությամբ բաց տվյալներ, որոնք հասանելի են Ուկրաինայի հանրությանը։
Այնուհետև կա անձնական տեղեկատվություն, որը պաշտպանված է և հանրությանը հասանելի չէ, սակայն կարող է տրամադրվել անհատի կողմից համապատասխան հարցում կատարելու դեպքում։ Եվ վերջապես, կա գաղտնի տեղեկատվություն, որը պետք է պաշտպանվի շատ ավելի խիստ կանոններով։ Տեղեկատվության յուրաքանչյուր տեսակի համար մենք ունենք պաշտպանության հատուկ կանոններ՝ հիմնված միջազգային լավագույն փորձի վրա։
Արդյոք այն 100%-ով անվտա՞նգ է։ ՏՏ ոլորտում երբեք չի կարելի ասել, որ որևէ բան 100%-ով անվտանգ է։ Բայց սա նաև մարտադաշտ է։ Հակառակորդն ամեն օր հարձակվում է մեզ վրա կիբերտարածությունում։ Տարեկան տեղի են ունենում հազարավոր հարձակումներ, և մենք անընդհատ զարգացնում ենք մեր հմտություններն ու փորձագետների համայնքը, որոնք գիտեն, թե ինչպես պաշտպանել և մշտադիտարկել այդ համակարգերը շուրջօրյա ռեժիմով։
Մենք ունենք այսպես կոչված անվտանգության գործառնությունների կենտրոններ, որտեղ թիմերը հետևում են համակարգի գրանցամատյաններին (logs) և վերլուծում անոմալիաներն ու օգտատերերի վարքագծի օրինաչափությունները՝ գնալով ավելի հաճախ օգտագործելով արհեստական բանականության հնարավորությունները։ Այսպիսով, սա անընդհատ գործընթաց է. հակառակորդը կատարելագործում է իր մարտավարությունը, իսկ մենք՝ մեր գործիքներն ու պաշտպանական միջոցները։
Փրկարարները մաքրում են Կիբերանվտանգության գործիքներ մշակող և համաշխարհային մասշտաբով վաճառող խոշոր ընկերությունները նույնպես մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ուկրաինական միջավայրում իրենց տեխնոլոգիաները փորձարկելու հարցում։
Արդյոք այստեղ զուգահեռ կա պաշտպանական արդյունաբերության հետ։ Օրինակ՝ անօդաչու թռչող սարքերի դեպքում ընկերությունները մարտի դաշտում արժեքավոր փորձ են ձեռք բերում, քանի որ իրենց համակարգերը փորձարկվում և կիրառվում են Ուկրաինայում։
Օքսանա Ֆերչուկ. Մոտեցումը նույնն է, սակայն տարբերությունն այն է, որ այս փորձը արժեքավոր է ոչ միայն պատերազմող երկրների համար։ Կիբերհարձակումներն արդեն իրականություն են շատ երկրների համար։ Տարբեր տեսակի հակառակորդներ՝ ոչ միայն Ռուսաստանը, կիրառում են այս մարտավարությունը՝ այլ երկրների և նրանց դաշնակիցների ՏՏ համակարգերը խաթարելու կամ ապակայունացնելու նպատակով։ Ուստի այս գիտելիքը շատ արժեքավոր է։
Դրականն այն է, որ կիբերանվտանգության գործիքներ արտադրող խոշոր ընկերությունները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում։ Նրանք գալիս են մեզ մոտ, և մենք անմիջականորեն համագործակցում ենք նրանց հետ։ Նրանք մեզ տրամադրում են նոր թարմացումներ, և տեղի է ունենում նորարարության անընդհատ շրջափուլ. հակառակորդի կողմից՝ նոր մարտավարություն, մատակարարների կողմից՝ նոր արտադրանք, իսկ մեր թիմերի կողմից՝ պաշտպանական նոր մարտավարություն և փորձ։ Գործընթացը շատ արագ է զարգանում։ Ահա թե ինչու մենք մտահոգված ենք և կցանկանայինք, որ մեր գործընկերներն ու դաշնակիցները նույնպես մասնակցեն այս մրցավազքին և տեսնեն, թե ինչ է կատարվում։
Բալթյան երկրները շատ լավ են կիսվում այս փորձով։ Մենք կցանկանայինք, որ Գերմանիան նույնպես այդպես վարվեր։
Դուք նշեցիք արհեստական բանականության (ԱԲ) մասին։ ԱԲ-ի որոշ մշակողներ Երբ ինտերնետը նոր էր ստեղծվում, մտավախություններ կային, որ այն կփոխի աշխարհը, կզրկի մեզ աշխատանքից և այլն։ Ուստի մենք չպետք է վախենանք այս նոր տեխնոլոգիայից։
Երբ ավելի մանրամասն եք ուսումնասիրում արհեստական բանականությունը (ԱԲ), հասկանում եք, թե որքան առաջադեմ է այն և ինչպիսի հիմնարար փոփոխություններ կարող է բերել մեր առօրյա գործընթացներում։ ԱԲ-ն իսկապես հզոր գործիք է։ Այն կարող է օգնել մեզ վերլուծել ավելի շատ տվյալներ, որոշումներ կայացնել՝ հիմնվելով փաստերի, այլ ոչ թե զգացմունքների վրա, և, ամենակարևորը՝ վերացնել բյուրոկրատական այն ռուտինային աշխատանքը, որը բոլորն են ատում։ Այսպիսով, ես շատ դրական եմ գնահատում ԱԲ-ի ազդեցությունը։
Միևնույն ժամանակ, նրանք, ովքեր վախենում են արհեստական բանականությունից (ԱԲ) և տատանվում են՝ արդյոք արժե՞ այն կիրառել իրենց տնտեսություններն ու առօրյա կյանքը արդիականացնելու համար, պետք է ուշադրություն դարձնեն այլ երկրներում տեղի ունեցող գործընթացներին, որտեղ այս հարցն այլևս չի քննարկվում։ Այդ երկրներն արդեն իսկ մրցավազքի մեջ են՝ ակտիվորեն ստեղծելով ենթակառուցվածքներ և մշակելով մասնագիտացված մոդելներ, որոնք բարձրացնում են արտադրողականությունն ու արդյունավետությունը և հսկայական տնտեսական ու մշակութային ազդեցություն կունենան։
Եթե ձեր երկիրը կամ ոլորտը չի կիրառում այս տեխնոլոգիան, ապա մեկ ուրիշը՝ մեկ այլ երկրում, արդեն անում է դա։ Եվ պետք է հիշել, որ մենք գլոբալ շուկայի մաս ենք կազմում և մրցակցում ենք համաշխարհային մակարդակով։ Ուստի, կարծում եմ՝ սխալ կլինի անտեսել այս տեխնոլոգիան։ Այն կարող է էապես բարելավել մեր կյանքը։ Մենք պարզապես պետք է բավականաչափ իմաստուն լինենք՝ սահմանելու անհրաժեշտ կարգավորումներն ու սահմանափակումները և այն կիրառելու էթիկական, արդյունավետ ու պատասխանատու եղանակով։ Մենք իրականում ունենք ռազմավարություն՝ ԱԲ-ի կիրառմամբ առավելագույն արդյունքի հասնելու համար։
Մեր տեսլականն է ստեղծել այն, ինչ անվանում ենք ԱԲ-ի ամբողջական համակարգային հենք (full AI stack): Մենք աշխատում ենք մեր սեփական ինքնիշխան ԱԲ-ի ենթակառուցվածքի՝ «ԱԲ-ի գործարանի» ստեղծման ուղղությամբ։ Միաժամանակ, մենք օգտագործում ենք ամպային ենթակառուցվածքներ՝ տարբեր մոդելների աշխատանքի արդյունավետությունը համեմատելու համար։ Մենք հիմնականում օգտագործում ենք բաց մոդելներ և վարժեցնում դրանք կոնկրետ խնդիրների լուծման համար, և այժմ պետական կարիքների համար նախատեսված բազմաթիվ փորձնական ծրագրեր ենք իրականացնում։
Հաջորդը հավելվածների մակարդակն է։ Այն ներառում է բջջային հավելվածները, որոնց մասին ավելի վաղ նշել էի։ «Դիյա»-ն (Diia) պետական ծառայությունների հավելված է, որից օգտվում է ավելի քան 24 միլիոն ուկրաինացի։ Սա հիանալի հարթակ է՝ մարդկանց ցույց տալու, թե ինչպիսին կարող է լինել արհեստական բանականության վրա հիմնված ծառայությունը։ Մենք գործարկեցինք աշխարհում առաջին AI-օգնականը, որն օգնում է հասկանալ՝ ինչպես օգտվել անհրաժեշտ պետական ծառայությունից։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելի աուդիտը հարթում է բրազիլական հավի արտահանման վերսկսման ուղին
Եվրոպական բիզնեսը վճարում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի գինը
Հայաստանում բենզինի գները հասել են պատմական առավելագույնի