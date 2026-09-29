29/09/2026

EU – Armenia

ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում

infomitk@gmail.com 29/09/2026

Եվրամիությունը առաջին անգամ կարող է սահմանել հստակ ժամկետներ՝ Միությանը անդամակցելու համար հայտ ներկայացրած մի շարք երկրների անդամակցության գործընթացի համար, մշակելով նաեւ հստակ «ճանապարհային քարտեզ»՝ անելիքների վերաբերյալ։

Թիրախում 4 երկրներ են՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Չեռնոգորիա եւ Ալբանիա։ «Ճանապարհային քարտեզները» թույլ են տալու՝ ավելի հստակ սահմանելու պահանջները, որոնք առաջադրվելու են յուրաքանչյուր թեկնածու երկրին։

Բարեփոխումների արդյունքում՝ թեկնածու երկրները առաջին անգամ կստանան անդամակցության երաշխիքներ եւ կնշվեն բանակցությունների ավարտի հստակ ժամկետները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական բիզնեսը վճարում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի գինը

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանի նախարարը կոչ է անում հնարավորինս շուտ ԵՄ-ից հեռացնել ապաստանի մերժված հայցվորներին. Լուսանկար

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրիտանացիները ցանկանում են մերձենալ ԵՄ-ի հետ. դրա հետ համաձայն են նույնիսկ Ֆարաժի ընտրողները

29/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 25-ի ՏԻՄ ընտրությունների քարոզարշավը կմեկնարկի սեպտեմբերի 30-ին

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր թանկացո՞ւմ, թե՞ ժամանակավոր ակտիվացում․ ո՞ւր է գնում Երևանի բնակարանների շուկան

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում կյանքը թանկացել է նաև զբոսաշրջիկների համար. ինչո՞ւ են նրանք նախընտրում Վրաստանը և Թուրքիան

29/09/2026 infomitk@gmail.com