ԵՄ անդամակցության թեկնածուների համար «ճանապարհային քարտեզ» են մշակում

Եվրամիությունը առաջին անգամ կարող է սահմանել հստակ ժամկետներ՝ Միությանը անդամակցելու համար հայտ ներկայացրած մի շարք երկրների անդամակցության գործընթացի համար, մշակելով նաեւ հստակ «ճանապարհային քարտեզ»՝ անելիքների վերաբերյալ։
Թիրախում 4 երկրներ են՝ Ուկրաինա, Մոլդովա, Չեռնոգորիա եւ Ալբանիա։ «Ճանապարհային քարտեզները» թույլ են տալու՝ ավելի հստակ սահմանելու պահանջները, որոնք առաջադրվելու են յուրաքանչյուր թեկնածու երկրին։
Բարեփոխումների արդյունքում՝ թեկնածու երկրները առաջին անգամ կստանան անդամակցության երաշխիքներ եւ կնշվեն բանակցությունների ավարտի հստակ ժամկետները։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական բիզնեսը վճարում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի գինը
Հունաստանի նախարարը կոչ է անում հնարավորինս շուտ ԵՄ-ից հեռացնել ապաստանի մերժված հայցվորներին. Լուսանկար
Բրիտանացիները ցանկանում են մերձենալ ԵՄ-ի հետ. դրա հետ համաձայն են նույնիսկ Ֆարաժի ընտրողները