Բրյուսելի աուդիտը հարթում է բրազիլական հավի արտահանման վերսկսման ուղին

Հանձնաժողովը հայտարարում է, որ բրազիլական տավարի մսի արտահանման վերսկսումը չի սպասվում մինչև 2028 թվականը
Եվրոպական հանձնաժողովի աուդիտորները եզրակացրել են, որ Բրազիլիայի կողմից որոշակի հակամանրէային միջոցների օգտագործման վերահսկողությունը համապատասխանում է թռչնամսի և մեղրի վերաբերյալ ԵՄ պահանջներին՝ կարևոր քայլ սեպտեմբերից կասեցված արտահանման վերսկսման ուղղությամբ։
Օգոստոսի 24-ից սեպտեմբերի 4-ը անցկացված և երկուշաբթի օրը հրապարակված աուդիտի ժամանակ հանձնաժողովը պարզել է, որ Բրազիլիայի ընթացակարգերը, տեսուչների վերապատրաստումը և պաշտոնական վերահսկողությունը կարող են ապահովել ԵՄ օրենսդրությամբ պահանջվող երաշխիքները։
Բրազիլիան հանվել էր ԵՄ-ի կողմից որոշակի կենդանական արտադրանք արտահանելու լիազորված երկրների ցանկից՝ հակամանրէային միջոցների օգտագործումը սահմանափակող կանոնների համաձայն։ Այս քայլը սեպտեմբերի 3-ից դադարեցրեց արտահանումը և առաջացրեց բրազիլական իշխանությունների ուժեղ արձագանքը, որոնք ակնարկեցին հնարավոր հակադարձ գործողությունների մասին, եթե առևտուրը անհապաղ չվերականգնվի։
Աուդիտորները պարզել են, որ համակարգը բրազիլական իշխանություններին ամուր հիմք է տվել հավաստելու, որ ԵՄ արտահանվող թռչնամիս և մեղր համապատասխանում են սահմանափակումներին։
Թռչնամսի արտահանումը, ենթադրաբար, կվերսկսվեր ավելի շուտ, քան տավարի մսի արտահանումը, քանի որ հավերն ունեն ավելի կարճ կյանքի տևողություն, ինչը հեշտացնում է համապատասխանության հաստատումը։
Այնուամենայնիվ, տավարի մսի արտահանումը, կանխատեսվում է, կասեցված կմնա մոտ երկու տարի՝ կովի ծննդից մինչև մորթման միջև ընկած ժամանակահատվածի պատճառով, երկուշաբթի օրը Եվրախորհրդարանին ասաց աուդիտի համար պատասխանատու Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյա Էրիկ Թեվենարը։
ԵՄ անդամ պետությունները դեռ պետք է քվեարկեն Բրազիլիային թռչնամսի ներմուծման թույլտվությունը վերականգնելու օգտին։ Համապատասխան հանձնաժողովը պետք է հանդիպի հոկտեմբերի 20-21-ին և նոյեմբերի 16-17-ին։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի թվային տեխնոլոգիաների նախարար. «Մենք ուզում ենք, որ Եվրոպան Ուկրաինան օգտագործի որպես արհեստական բանականության ավազատուփ». Լուսանկարներ
Եվրոպական բիզնեսը վճարում է Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի գինը
Հայաստանում բենզինի գները հասել են պատմական առավելագույնի