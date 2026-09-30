30/09/2026

EU – Armenia

ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցի (Doc. 16486 rev) դրական և բացասական կետերը

infomitk@gmail.com 30/09/2026 1 min read

Հակիրճ ներկայացնեմ ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցի (Doc. 16486 rev) դրական և բացասական կետերը:

Սկսենք դրականից՝ զեկույցն ընդգծում է հետևյալ հիմնական կետերը, որոնք պաշտպանում են ընդդիմության տեսակետը.

Վարչական ռեսուրսի չարաշահման քննադատություն.
Զեկույցում պաշտոնապես արձանագրված է իշխող կուսակցության կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահումը: Մատնանշվում են վերջին պահին իրականացված տնտեսական խրախուսումները և հանրային հատվածի աշխատակիցների նկատմամբ կիրառված ճնշումները՝ իշխանության քարոզարշավներին ներկայություն ապահովելու համար, ինչը խաթարել է հավասար մրցակցությունը:

Ընտրովի արդարադատության դատապարտում.
Փաստաթղթում նշվում է, որ ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների դեմ հարուցված քրեական գործերի ու իրավական գործընթացների ալիքը լռեցրել է ընդդիմության ակտիվությունը և վախի մթնոլորտ ստեղծել նրանց աջակիցների համար:

«Անցողիկ շեմի բախման» հարցում բացահայտ կողմնակալություն.
Ամենակարևորն այն է, որ զեկույցը քննադատական դիրքորոշում ունի «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությանը խորհրդարանից դուրս թողնելու որոշման վերաբերյալ:
Երեք ընտրատեղամասերի արդյունքների չեղարկումից հետո կուսակցությանը չէր հերիքել ընդամենը 0,011%՝ 4%-ի շեմը հաղթահարելու համար: ԵԽԽՎ-ն բացահայտ հարցականի տակ է դրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը՝ այդ տարածքներում վերաքվեարկություն չանցկացնելու վերաբերյալ՝ դրանով իսկ հիմնավորելով ընդդիմության պնդումները:

Ստացվում է, որ ԵԽԽՎ-ն ևս արձանագրում է, որ այս ընտրություններում տեղի է ունեցել ձայնագողություն, և ԲՀԿ ձայներն ուղղակի գողացված են: Փոշիացված է նաև 3 ընտրատեղամասերի ընտրողների կամքը:

Հ.Գ. Զեկույցի բացասական կողմերի մասին հաջորդիվ:

Նաիրա Կարապետյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը Նյու Յորք էր ժամանել ՄԱԿ-ում ելույթ ունենալո՞ւ, թե՞ ամերիկահայ ուսանողներին պառակտելու նպատակով

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ Սրբազան․ «Մեզ վախեցնում են պատերազմով և առաջարկում ստորացած խաղաղություն»

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանական մտքի եւ գործի ոսկե հավաքածուն

29/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ընդլայնում է Միջերկրական ծովում իրականացվող ռազմածովային առաքելությունը՝ թիրախավորելով Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմը»

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի նախարարները խորհրդարանում հարցաքննվել են սեռական հանցագործության համար դատապարտված Էփշտեյնի հետ կապերի վերաբերյալ

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը կոչ է անում երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ՝ միջուկային հարձակումը կանխելու համար

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին և Բաբիշը միավորում են ջանքերը՝ խթանելու ԵՄ ածխածնային շուկայի բարեփոխումը

30/09/2026 infomitk@gmail.com