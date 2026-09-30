30/09/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության պատճառով ԵՄ-ն վառելիքի համար 100 միլիարդ եվրո ավել է վճարել

infomitk@gmail.com 30/09/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության սկզբից ի վեր ԵՄ-ն հանածո վառելիքի համար 100 միլիարդ եվրո ավելի է ծախսել, քան նախկինում, չնայած ներկրման ծավալները մնացել են անփոփոխ։

Եվրոպական Միության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Դան Յորգենսենը հայտարարել է, որ դաշինքի անդամ երկրները պատրաստվում են քննարկել ձմռան նախապատրաստական ​​աշխատանքները էներգակիրների բարձր գների պայմաններում։

Յորգենսենը կոչ է արել անդամ երկրներին առաջարկել պահանջարկի կրճատմանն ուղղված միջոցառումներ, շարունակել գազի պահեստարանների լցումը տարողության առնվազն 80%-ին հասնելու նպատակով, իրականացնել բարձր գների դեմ պայքարի «նպատակային և ժամանակավոր» միջոցառումներ։

«Այս տարի մենք էներգակիրների համար 100 միլիարդ եվրո ավել ենք վճարել՝ առանց ստանալու գազի կամ նավթի գեթ մեկ լրացուցիչ մոլեկուլ», – ասել է հանձնակատարը։

Յորգենսենն ընդգծել է Եվրոպայում էլեկտրիֆիկացման տեմպերն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ «Մենք պետք է վերջ դնենք այդ կախվածությանը. մենք պետք է հանածո վառելիքը՝ ներկրվող, շրջակա միջավայրի համար վնասակար և թանկարժեք մոլեկուլները, փոխարինենք ներքին արտադրության էներգիայով», – նշել է եվրահանձնակատարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն թեկնածու երկրներին, որոնց թվում Հայաստանը չկա, կառաջարկի միասնական շուկայի հասանելիություն

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանձնաժողովն առաջարկում է արմատապես վերափոխել որոշումների կայացման գործընթացը՝ ընդլայնվող ԵՄ-ի համար

29/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը անտեսել է իր սեփական խորհուրդը՝ մեքենաների CO2 կանոնները թուլացնելուց առաջ

29/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն ընդլայնում է Միջերկրական ծովում իրականացվող ռազմածովային առաքելությունը՝ թիրախավորելով Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմը»

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորվեգիայի նախարարները խորհրդարանում հարցաքննվել են սեռական հանցագործության համար դատապարտված Էփշտեյնի հետ կապերի վերաբերյալ

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը կոչ է անում երկխոսություն սկսել Ռուսաստանի հետ՝ միջուկային հարձակումը կանխելու համար

30/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մելոնին և Բաբիշը միավորում են ջանքերը՝ խթանելու ԵՄ ածխածնային շուկայի բարեփոխումը

30/09/2026 infomitk@gmail.com