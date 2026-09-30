Ընտանիքը՝ առաջին տեղում. Լը Պենի կլանն ամրապնդում է դիրքերը, մինչ Բարդելլան խնդիրների է բախվում

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերի առաջնորդը շրջապատում է իրեն ընտանիքի անդամներով և վաղեմի հավատարիմ համախոհներով այն պահին, երբ իր կուսակցության նախագահը հայտնվել է վարկաբեկիչ նոր սկանդալի կենտրոնում։
ՓԱՐԻԶ — Մարին Լը Պենի քաղաքական աշխարհում ընտանիքը սովորություն ունի վերադառնալ իշխանության կենտրոն։
Այժմ սա կարող է առավել քան երբևէ կարևոր լինել Ջորդան Բարդելլայի համար։
Ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորում» (Rassemblement National) կուսակցության 31-ամյա նախագահը պայքարում է այն մեղադրանքների դեմ, ըստ որոնց՝ որպես երիտասարդ ակտիվիստ նա փոխանակվել է հակասեմական բնույթի հաղորդագրություններով. մեղադրանքներ, որոնք նա որակել է որպես «բացահայտ սուտ»։ Այս սկանդալը տեղի է ունենում անհարմար պահի մի կուսակցության համար, որի անցյալին բնորոշ հակասեմականությունից Լը Պենը տարիներ շարունակ փորձել է տարանջատել այն։
Մինչ այժմ Լը Պենը պաշտպանել է Բարդելլային՝ հրապարակավ վճռական աջակցություն հայտնելով իր հովանավորյալին։ «Համակարգը կանի ամեն ինչ՝ ներառյալ ամենազզվելի քայլերը, որպեսզի փորձի խոչընդոտել այս թափին», – ասել է նա՝ նստած Բարդելլայի կողքին, երբ երեքշաբթի օրը Ազգային ժողովում նրանք դիմում էին լրագրողներին։
Սակայն կուսակցության ներսում Բարդելլայի ունեցած դժվարությունները նախորդել են այդ մեղադրանքներին, և վերջին սկանդալն այժմ սպառնում է սրել դրանք։ «Ազգային միավորման» ներսում նրա դիրքերն արդեն իսկ խախուտ էին դարձել, քանի որ Լը Պենը, նախապատրաստվելով հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, ավելի է մերձեցրել իրեն հարազատներին և վաղեմի հավատարիմ համախոհներին։
Ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ Լը Պենը պատրաստվում է մի կողմ դնել Բարդելլային։ Այնուամենայնիվ, նա նախկինում ցույց է տվել, որ կուսակցության շահերի պաշտպանությունը կարող է գերակայել նույնիսկ ամենամտերիմ անձնական կապերի նկատմամբ։ 2015 թվականին՝ հակասեմական արտահայտությունների շուրջ ծագած հերթական սկանդալի ժամանակ, նա պաշտպանեց կուսակցության հիմնադրի՝ իր հոր՝ Ժան-Մարի Լը Պենի հեռացումը։
Այդ անցյալը քիչ տեղ է թողնում Բարդելլայի սխալների համար, մինչ Մարին Լը Պենը պատրաստվում է նախագահի պաշտոնի համար իր չորրորդ պայքարին՝ գնալով ավելի շատ շրջապատելով իրեն այնպիսի մարդկանցով, որոնց հավատարմությունը կասկածի տակ դնելու հիմքեր նա գրեթե չունի։
Ֆլորիան Ֆիլիպոն՝ Լը Պենի նախկին աջ ձեռքը, ով 2017 թվականի ընտրություններից հետո հանկարծակի լքեց կուսակցությունը, նշել է, որ Բարդելլայի հանդեպ վերաբերմունքի որոշ դրսևորումներ իրեն ծանոթ են թվում։
«Փոքրիկ անտեսումներ, ելույթ ունենալու հնարավորություն չտալը… դրանք շատ խոսուն են», – ասել է Ֆիլիպոն։ Լը Պենն ու նրա մերձավոր շրջապատը «կարող էին հետ բերել ուրիշների և նրանց դնել ուշադրության կենտրոնում՝ ցույց տալու համար, որ դու այլևս ամենամտերիմը չես», – հավելել է նա։
Ընտանեկան գործ
Այն, որ Լը Պենի ընտանիքը կարևոր դեր է խաղալու նրա քարոզարշավում, ակնհայտ դարձավ դեռ այն պահից, երբ հուլիսի 7-ին դատարանը նրան թույլատրեց մասնակցել ընտրություններին։
Հաջորդ օրը նա ուղևորվեց Լա Ֆլեշ՝ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր առաջին կանգառը կատարելու։
Փարիզից հարավ-արևմուտք գտնվող այս քաղաքը ոչ միայն «Ազգային միավորում» կուսակցության հենակետն է, այլև՝ ընտանեկան հենակետ։ Լը Պենին ողջունեցին ոգևորված բազմությունները՝ նրա քրոջ՝ Մարի-Կարոլինի (ով առաջադրվել էր տեղական սենատորական ընտրություններում) և փեսայի՝ Ֆիլիպ Օլիվիեի ուղեկցությամբ։
Տեղական մամուլի հաղորդմամբ՝ նրանց ուղեկցում էր նաև նրանց դուստրը՝ Նոլվեն Օլիվիեն՝ Լը Պենի զարմուհին և քարոզարշավի հաղորդակցության գծով ապագա տնօրենը։ Մինչդեռ Բարդելլան լուրջ դեմքով հետևում էր Լը Պենին, երբ վերջինս շփվում էր մարդկանց հետ և պատասխանում լրագրողների հարցերին։
Այդ ժամանակվանից ի վեր Լը Պենի հարազատներն ու վաղեմի հավատարիմ համախոհներն ավելի ամուր են վերահսկողության տակ առել նրա նախընտրական գործընթացը։
«Ազգային միավորման» երկու պաշտոնյաների խոսքով՝ ակնկալվում է, որ Մարեշալը, ով ժամանակին լքել էր կուսակցությունը, սակայն այժմ վերադարձել է դրա շարքերը, առանցքային դեր կխաղա քարոզարշավում։ Այս ամսվա սկզբին տված հարցազրույցում 36-ամյա քաղաքական գործիչը նշել էր, որ կարող է զբաղվել Գերմանիայի և Իտալիայի կառավարությունների հետ հարաբերությունների բարելավմամբ, եթե Լը Պենը հաղթի նախագահական ընտրություններում։
Բացի ընտանիքի անդամներից, բարձր պաշտոններ են ստանձնել նաև Լը Պենի վաղեմի հավատարիմ համախոհները։ Նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռենո Լաբայեն նշանակվել է քարոզարշավի ղեկավարի տեղակալ, իսկ «Ազգային միավորման» օրենսդիր Սեբաստիան Շենյուն՝ մեկ այլ վաղեմի դաշնակից, այժմ պատասխանատու է տեղական ներկայացուցիչների համար։
«Մարին Լը Պենի համար սա կա՛մ 2027 թվականի հաղթանակն է, կա՛մ երբեք», — ասել է Ժան Ժորեսի հիմնադրամի՝ ծայրահեղ աջ ուժերի գծով փորձագետ Ժան-Իվ Կամյուն։ — «Եվ եթե հարցը դրված է «հիմա կամ երբեք» սկզբունքով, նա պետք է ամրապնդի իր մերձավոր շրջապատը և բացարձակ վստահություն ունենա նրանց հանդեպ»։
Լը Պենի մերձավորները շրջապատի նեղացումը ոչ թե որպես թուլություն, այլ որպես քաղաքական ուժի աղբյուր են ներկայացնում։
«Որոշ ընտանիքների դեպքում քաղաքականությունը պարզապես արյան մեջ է», — ասել է Լը Պեն ընտանիքի անդամի մերձավոր մի անձնավորություն, ով, ինչպես և հոդվածում հիշատակված մյուս անձինք, ցանկացել է անանուն մնալ՝ կուսակցության ներքին գործերը քննարկելիս։ — «Ե՞րբվանից են Լը Պեն ընտանիքի անդամները խոչընդոտ դարձել կուսակցության համար»։
Այս ամառ Ֆիլիպ Օլիվիեն մի քանի շաբաթ արձակուրդն անցկացրել է Լը Պենի հետ Բրետանի «Լա Տրինիտե-սյուր-Մեր» (La Trinité-sur-Mer) վայրում՝ ընտանիքի հենակետում, ինչը նրան բացառիկ հնարավորություն է տվել շփվելու Լը Պենի հետ՝ նախքան աշնանը նրա նախընտրական արշավի մեկնարկը։
«Նա Մարին Լը Պենի դրոշակակիրն է», — ասել է «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախկին խորհրդականը։ — «Նա արձակուրդներն անցկացնում է Լը Պենի հետ, նրանց միջև առկա է մտերմության այնպիսի մակարդակ, որը հազվադեպ է հանդիպում քաղաքականության մեջ։ Նա հավատարիմ է և գրում է նրա ելույթները»։
Օլիվիեն վրդովմունքով է արձագանքել կուսակցությունում ընտանիքի դերի վերաբերյալ հարցերին՝ տված հարցազրույցում դրանք որակելով որպես «վիրավորական»։
«Կուսակցությունում իմ ներկայությունը հանգեցնել միայն Մարի-Կարոլինի ամուսինը լինելու հանգամանքին, այն դեպքում, երբ ես տարիներ շարունակ եղել եմ քաղաքական ղեկավարության կազմում… այդպիսի մեղադրանքները հիմարություն են», — ասել է նա։
«Մարդասպանի» բնազդ
Շարժման վետերանների համար սա ծանոթ սցենար է։
«Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցությունը և դրա նախորդ կառույցը գրեթե հինգ տասնամյակ ղեկավարվել են Լը Պենների ընտանիքի կողմից, մինչև որ 2021 թվականին Մարին Լը Պենը ղեկավարումը փոխանցեց Բարդելլային։ Դրանից շատ ավելի վաղ կուսակցության ավագ գործիչները, աստիճանաբար բարձրանալով պաշտոնեական սանդուղքով, հայտնվում էին ստվերում կամ հեռացվում կուսակցությունից, երբ նրանց հավակնությունները բախվում էին ընտանիքի շահերին։
1990-ականների վերջին կուսակցության երկրորդ դեմքը՝ Բրունո Մեգրեն, ապստամբեց այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանի ընտրություններում որպես գլխավոր թեկնածու չառաջադրվեց. նրա փոխարեն ընտրվեց Ժան-Մարի Լը Պենի (Մարին Լը Պենի հոր և այդ ժամանակ կուսակցության առաջնորդի) կինը։
Այդ հակամարտությունը պառակտեց շարժումը, ինչպես նաև՝ հենց Լը Պենների ընտանիքը։ Մինչ Մարինի քույրը՝ Մարի-Կարոլինը, պաշտպանում էր ապստամբներին, Ժան-Մարին սկսեց Մարինին առաջ մղել՝ դարձնելով կուսակցության առանցքային դեմք։
«Մարինը «մարդասպան» է, ինչը քաղաքականության մեջ ուժեղ կողմ է», — ասել է Ժան-Իվ լը Գալուն՝ կուսակցության այն ժամանակվա ավագ գործիչներից մեկը, ով միացել էր անջատողական թևին։ Նա օժտված էր «քաղաքական բացառիկ ունակություններով, որոնք, հավանաբար, նկատել էր հայրը»։
Ավելի ուշ քույրերը հաշտվեցին։ Ժան-Մարի Լը Պենը ժամանակի ընթացքում սեփական փորձով համոզվեց, թե որքան անողոք կարող է լինել դուստրը՝ իշխանությունն ամրապնդելիս։ 2015 թվականին՝ հակասեմական արտահայտությունների (այդ թվում՝ նացիստական գազի խցիկները պատմության «մանրուք» անվանելու) շուրջ բազմակի բախումներից հետո, նրա ղեկավարած կուսակցությունը հեռացրեց նրան իր շարքերից։
Նույն սցենարը կրկնվեց 2017 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Ֆիլիպոն՝ Մարին Լը Պենի աջ ձեռքը և բանվոր դասակարգի ընտրողների շրջանում կուսակցության հաջողության գլխավոր ճարտարապետներից մեկը, հանկարծակի լքեց կուսակցությունը՝ պարտվելով կուսակցության հետագա ուղղագծի շուրջ ծավալված ներքին պայքարում։
Այս օրինաչափությունը կրկին ի հայտ եկավ 2017 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Ֆիլիպոն՝ Մարին Լը Պենի այն ժամանակվա աջ ձեռքը և բանվոր դասակարգի ընտրողների շրջանում կուսակցության հաջողության գլխավոր ճարտարապետներից մեկը, կտրուկ լքեց կուսակցությունը՝ կուսակցության հետագա ուղեգծի շուրջ ծավալված ներքին պայքարում պարտվելուց հետո։
«Ազգային միավորում» (Rassemblement National) կուսակցության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ Լը Պենի դեպքում «կամ նրա սիրելիների շարքում ես, կամ՝ անմիջանկյալների. միջին տարբերակ չկա»։
«Պլան Բ»-ն
Բարդելլայի համար խնդիրը միայն այն չէ, որ Լը Պենի ընտանիքի անդամներն ավելի մեծ ազդեցություն են ձեռք բերել։ Խնդիրն այն է, որ հուլիսից ի վեր նրա սեփական դերակատարումը կտրուկ նվազել է։
Ամիսներ շարունակ նա պատրաստվում էր այն հավանականությանը, որ ստիպված կլինի փոխարինել Լը Պենին՝ որպես կուսակցության նախագահի թեկնածու։ Երբ այդ հեռանկարն անհետացավ, ակնկալվում էր, որ Բարդելլան կրկին կենթարկվի այն կնոջը, ում քաղաքական ժառանգորդը դառնալուն ինքը պատրաստվում էր։
Կուսակցության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի փոխանցմամբ՝ Բարդելլան ինքն էլ գիտակցում էր այդ դիրքի բարդությունը. նա պետք է բավականաչափ լրջորեն նախապատրաստվեր՝ դառնալու վստահելի «Պլան Բ» թեկնածու, և միաժամանակ ցուցաբերեր բավարար հարգանք՝ ընդգծելու համար, որ Լը Պենը շարունակում է մնալ կուսակցության անվիճելի առաջնորդը։
«Նրա հանցանքն այն էր, որ նա իսկապես ցանկանում էր դառնալ [նախագահի թեկնածու] և հիասթափված էր», — ասել է «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան։ — «Նա չկարողացավ թաքցնել դա և մի գիշերում վերածվել հավատարիմ շարքային զինվորի»։
Բարդելլայի գործողությունների սահմանափակված հնարավորությունները նկատելի են նաև կուսակցության քաղաքական ուղղության մեջ։
Նրա դաշնակիցները փորձում էին «Ազգային միավորումը» մղել դեպի ֆինանսական ավելի մեծ զգուշավորություն, այդ թվում՝ կենսաթոշակների հարցում ավելի մեղմ դիրքորոշում որդեգրելու ուղղությամբ։ Լը Պենը, փոխարենը, վերահաստատել է կենսաթոշակային նպաստները պաշտպանելու և վառելիքի ու էլեկտրաէներգիայի հարկերը նվազեցնելու խոստումները՝ միաժամանակ կրկին քարոզարշավի կենտրոնում դնելով ներգաղթի և գնողունակության խնդիրները։
Այժմ գլխավոր նպատակը «մեր ընտրողներին մոբիլիզացնելն է», — ասել է Ֆիլիպ Օլիվիեն։ — «Կա վտանգ, որ նրանք կմտածեն, թե եթե մենք այլևս չենք խոսում ներգաղթի մասին, ուրեմն հրաժարվում ենք այդ թեմայից»։
Վերջին սկանդալն էլ ավելի է բարդացնում Բարդելլայի դիրքերը։
Ըստ ֆրանսիական Mediapart հետաքննական պարբերականի՝ 17 տարեկանում՝ «Ազգային միավորմանը» միանալուց կարճ ժամանակ անց արված մեկնաբանություններում Բարդելլան ասել է, թե «հրեան պետք է գերիշխի այլ ժողովուրդների վրա, ճնշի և կողոպտի նրանց», և որ «բոլոր բանկերը հրեաների ձեռքում են»։
Երեքշաբթի օրը «Ազգային միավորումը» հակահարձակման անցավ՝ կտրականապես հերքելով Բարդելլայի դեմ ուղղված մեղադրանքները։ Լը Պենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Բարդելլան դատապարտեց «իրենց քարոզարշավը ապակայունացնելու փորձը»։ Լը Պենը հայտարարեց կուսակցության նախագահի հանդեպ իր «բացարձակ վստահության» մասին։
Բարդելլան նաև հայտարարել է, որ զրպարտության հայց է ներկայացրել Mediapart-ի դեմ։
Այն ժամանակահատվածում, երբ ակնկալվում էր, որ Բարդելլան կդառնա իր կուսակցության նախագահի թեկնածուն, նրա հիմնական առավելություններից մեկը կուսակցության վարկաբեկված անցյալից տարանջատված լինելն էր։ Լը Պենի քաղաքական մրցակիցներն անմիջապես օգտվեցին ստեղծված իրավիճակից։
«Ծայրահեղ աջերը կմնան ծայրահեղ աջեր», — ասել է կենտրոնամետ-ձախակողմյան թևից նախագահի թեկնածության հավակնորդ Ռաֆայել Գլյուքսմանը։ — «Ոչ մի հաղորդակցության գործակալություն կամ արտաքին ձևական փոփոխություն չի փոխի դա»։ «Կանաչների» կուսակցության առաջնորդ Մարին Տոնդելիեն Բարդելլային կոչ է արել հրաժարվել «իր բոլոր պարտականություններից»։
«Կարծում եմ՝ սա խաթարում է [Լը Պենի]՝ իր հակասական կերպարից ազատվելու ռազմավարությունը», — նշել է նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախկին խորհրդական Գասպար Գանցերը։
«Սա մարդկանց մեջ մեծ անհարմարության զգացում կառաջացնի», — հավելել է նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն ընդլայնում է Միջերկրական ծովում իրականացվող ռազմածովային առաքելությունը՝ թիրախավորելով Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմը»
ԵՄ-ն Թրամփին. Մենք կշարունակենք պնդել գլոբալ արհեստական ինտելեկտի անվտանգության կանոնների վրա
ԵՄ օրենսդիրները հանձնաժողովին ասում են՝ արգելափակեք ՄՔԴ-ի նկատմամբ ԱՄՆ պատժամիջոցները