Տուսկի և Նավրոցկիի միջև բախումը սրվում է Լեհաստանի բարձրագույն դատարանի շուրջ

Վարչապետ Տուսկը նշում է, որ Սահմանադրական դատարանի բարեփոխումը կենսական նշանակություն ունի ԵՄ-ին համահունչ օրենքի գերակայությունը պահպանելու համար, մինչդեռ նախագահ Նավրոցկին նրան մեղադրում է պետական հեղաշրջման մեջ։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանի քաղաքական ճգնաժամը խորացավ երեքշաբթի օրը, երբ ազգայնական նախագահ Կարոլ Նավրոցկին դաժան հարձակում սկսեց ԵՄ-ի կողմնակից վարչապետ Դոնալդ Տուսկի վրա՝ երկրի Սահմանադրական դատարանի դատավորների քաղաքականացման շուրջ առաջացած աղմուկի ֆոնին։
Աճող թեժ փոխադարձ զրույցներում Նավրոցկին մեղադրեց Տուսկին դատական վեճը ապօրինի իշխանությունը զավթելու համար օգտագործելու մեջ, մինչդեռ Տուսկը պաշտպանեց իր գործողությունները՝ դրանք համարելով ԵՄ վեցերորդ խոշորագույն տնտեսությունում օրենքի գերակայությունը պահպանելու կենսական նշանակություն ունեցող։
Երկարատև, բայց խիստ լարված դատական վեճը սկիզբ է առել ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ և կենտրոնացած է մինչև 2023 թվականը իշխանության գլուխ գտնվող աջակողմյան «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության նախկին վարչակազմի կողմից Գերագույն դատարանի դատավորների քաղաքական նշանակման վրա։
Տուսկի կառավարությունը և Եվրոպական հանձնաժողովը պնդել են, որ դատարանը պետք է վերանայվի՝ համապատասխանեցնելով այն ԵՄ անաչառության վերաբերյալ նորմերին, և ուրբաթ օրը կասեցրել են դատարանի նախագահի և նրա տեղակալի լիազորությունները։
Երեքշաբթի օրը Տուսկի գլխավորած ներկայիս իշխող մեծամասնության կողմից ընտրված ութ դատավորներ հավաքվեցին դատարանում և հայտարարեցին, որ ունեն անհրաժեշտ թվաքանակ՝ վերսկսելու դատարանի՝ երկար ժամանակ կաթվածահար եղած աշխատանքը։
Ի պատասխան՝ Նավրոցկին օգտվեց Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի՝ հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող բացման պահից (որին ներկա էին Տուսկը և այլ քաղաքական առաջնորդներ)՝ քննադատության ենթարկելու վարչապետին։ Տուսկին հնարավորություն չտրվեց պատասխանելու, մինչ տեսախցիկները միացված էին։
«Տրիբունալի շենքի դիմաց գտնվող յուրաքանչյուր ոստիկանի, ինչպես նաև բոլոր ապօրինի գործողությունների՝ այդ թվում դատավորների լիազորությունների կասեցման և անօրինական հրամանների արձակման համար ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է այս սենյակում ներկա մեկ անձ՝ վարչապետ Դոնալդ Տուսկը», – ասաց Նավրոցկին՝ անդրադառնալով ուրբաթ օրը տրիբունալի շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումներին։
«Ես ակնկալում եմ, որ [վարչապետը] կզսպի իր կառավարության հավակնությունները և վերջ կդնի Սահմանադրական տրիբունալում իր ներկայացուցիչների ապօրինի գործողություններին», – հավելեց Նավրոցկին։
Ավելի վաղ Տուսկը մեղադրել էր Նավրոցկիին հակամարտությունը սրելու մեջ և կոչ արել նրան դադարեցնել խորհրդարանի կողմից ընտրված դատավորների դեմ ուղղված հակազդեցությունը։
«Նախագահը հնարավորություն ունի՝ և հուսով եմ՝ նա կօգտվի դրանից՝ դադարեցնելու օրինական ճանապարհով ընտրված դատավորների դեմ հարձակումները և թույլ տալու նրանց աշխատել», – ասաց Տուսկը նախարարների կաբինետի նիստից առաջ։
Տուսկը նաև մեղադրեց Մոսկվային Լեհաստանում տիրող քաղաքական խառնաշփոթից օգտվելու մեջ և քաղաքական գործիչներին հորդորեց չդառնալ «օգտակար հիմարներ»՝ այն պահին, երբ դատարանի ճակատագրի շուրջ վեճը սրվում է։
Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ավարտին Տուսկը կրկնեց տրիբունալի վերաբերյալ իր հիմնական դիրքորոշումները, սակայն հանդես եկավ ավելի հաշտողական տոնով՝ առաջարկելով Նավրոցկիին հանդիպել առանձնազրույցի՝ «մտածելու, թե ինչպես նվազեցնել լարվածությունը»։
Միաժամանակ նա գոհունակություն հայտնեց, որ «իրավիճակը կայունանում է»՝ ակնարկելով այն փաստը, որ տրիբունալն արդեն վերսկսել է իր աշխատանքը։
Տրիբունալի շուրջ ծագած հակամարտությունը խորացնում է քաղաքական պառակտումը Լեհաստանում՝ ընդառաջ 2027 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Այն մերձեցնում է ազգայնական աջ թևի տարբեր խմբավորումներին, որոնք նախկինում պառակտված էին, և համախմբում նրանց Տուսկի դեմ։ Վարչապետի համար այս ճգնաժամը նաև հնարավորություն է՝ ընտրություններից առաջ համախմբելու իր ընտրազանգվածը։
Ընթացիկ խորհրդարանական մեծամասնության կողմից ընտրված ութ դատավորները երեքշաբթի օրը՝ կեսօրից հետո, անցկացրեցին ընդհանուր ժողով՝ Աննա Կորվին-Պիոտրովսկայի նախագահությամբ. վերջինս ուրբաթ օրը ստանձնել էր դատարանի ղեկավարումը։ Նավրոցկին և աջակողմյան ճամբարը չեն ճանաչում նրա լիազորությունները։
Նախագահը նույնպես շարունակում է հրաժարվել երդմնակալության արարողություն անցկացնել ութ դատավորներից հինգի համար։ Փոխարենը՝ նրանք երդումը տվեցին խորհրդարանում՝ մի արարողության ժամանակ, որը, ըստ Նավրոցկիի, իրավական ուժ չունի և անվավեր է։
Ութ դատավորները քվեարկեցին իրենց քվորում ճանաչելու օգտին՝ պնդելով, որ դատարանի 15 դատավորներից միայն 12-ն էին իրավասու մասնակցելու, այն բանից հետո, երբ Կորվին-Պիոտրովսկան ժամանակավորապես կասեցրեց PiS-ի հետ կապված Դատարանի նախագահ Բոգդան Շվեցկովսկուն և նրա տեղակալ Բարտլոմեյ Սոխանսկուն։ PiS-ի ժամանակաշրջանի երրորդ նշանակված անդամը՝ Յարոսլավ Վիրեմբակը, զբաղեցրել էր անպատշաճ կերպով լրացված տեղ։
Դա պահանջվող երկու երրորդի քվորումը 10-ից նվազեցրեց մինչև ութի, չնայած Շվեցկովսկին և նրա քաղաքական դաշնակիցները մերժեցին նրա կասեցումը և քվորումի հաշվարկը։
Դատավորները միաձայն հաստատեցին դատարանի 2027 թվականի բյուջեի նախագիծը և կազմեցին կարգապահական հանձնաժողովների անուններ՝ Շվեցկովսկու և Սոխանսկու դեմ հարուցված գործերը քննարկելու համար։
Բաց մի թողեք
Չեռնոգորիան և Ալբանիան ՆԱՏՕ-ի աջակցությունն են փնտրում ռուսական ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար
ԵՄ-ն կոչ է անում Ուկրաինային արագացնել բարեփոխումները և սահմանել անդամակցության ավելի զգույշ ուղի
ԱՄՆ նախագահի կուսակցությունը 92 տարվա ընթացքում Կոնգրեսում տեղեր է կորցրել հիմա և երեք անգամ