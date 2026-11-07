07/11/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն որոշել է հետաձգել նավթի, գազի և ածխի ներմուծման համար բնապահպանական պահանջների կիրառումը

infomitk@gmail.com 07/11/2026 1 min read

ԵՄ Խորհուրդը համաձայնել է մեկ տարով հետաձգել նավթի, գազի և ածխի ներմուծման համար մեթանի արտանետումների վերահսկողության որոշակի պահանջներ՝ Մերձավոր Արևելքում հակամարտության էներգետիկ շուկաներում խափանումների պատճառով, ասվում է Խորհրդի հայտարարության մեջ։

«Նպատակն է մեկ տարով հետաձգել հում նավթի, բնական գազի և ածխի ներմուծման վերաբերյալ որոշակի կանոններ և խուսափել ԵՄ էներգամատակարարման անվտանգության վրա լրացուցիչ ճնշումից՝ հաշվի առնելով Մերձավոր Արևելքում հակամարտության պատճառով էներգետիկ շուկաներում խափանումները», – նշվում է փաստաթղթում։

Համաձայնեցված դիրքորոշման համաձայն, ներմուծողների մեթանի արտանետումների մոնիթորինգի և դրանց մասին հաշվետվություն ներկայացնելու պարտավորությունները առաջարկվում է հետաձգել 2027 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2028 թվականի հունվարի 1-ը, արտանետումների ինտենսիվության մասին հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջները՝ մինչև 2029 թվականի օգոստոսը, իսկ առավելագույն չափորոշիչները՝ մինչև 2031 թվականի օգոստոսը: Փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ է Եվրոպական խորհրդարանի հաստատումը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիան դիտարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանին հակատանկային խրամատներ ստեղծելու հնարավորությունը. Լուսանկար

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական ​​բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն

07/11/2026 infomitk@gmail.com

Եվրոպայում ռումբերի տեղադրման մասին հաղորդումների ալիք է բարձրացել

07/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆինլանդիան դիտարկում է Ռուսաստանի հետ սահմանին հակատանկային խրամատներ ստեղծելու հնարավորությունը. Լուսանկար

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպան մերժում է ԱՄՆ-ի փորձերը՝ Ռուսաստանի հետ գործարքի շրջանակներում ստեղծելու «անվտանգության նոր ճարտարապետությունը»

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու փուչիկների պատմություն։ Արհեստական ​​բանականության փուչիկը կփչացնի Եվրոպան, երբ պայթի։ Ինչո՞ւ է Բրյուսելը փչում այն

07/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնն՝ ընդդեմ Բրյուսելի. նախընտրական ծրագիրը ենթադրում է առճակատում

07/11/2026 infomitk@gmail.com